Bộ phim Ám Hà Truyện sẽ chính thức lên sóng Youku vào 12h trưa ngày 20/10, và chỉ ít ngày trước giờ chiếu, tác phẩm này đã khiến mạng xã hội xứ Trung “bùng nổ” khi vượt mốc 3 triệu lượt đặt trước.

Con số khổng lồ ấy đủ để đưa phim lên hàng “hiện tượng trước khi phát sóng” - mà nguyên nhân lại vô cùng giản dị: ai nấy đều muốn được nhìn thấy Cung Tuấn trong tạo hình cổ trang đẹp đến mức siêu thực, dù anh vẫn bị trêu là “đơ” kể từ Sơn Hà Lệnh.

Câu chuyện giang hồ đẫm máu và quyền lực

Ám Hà Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Châu Mộc Nam - tác giả từng làm mưa làm gió với loạt truyện Thiếu Niên Giang Hồ, nơi các nhân vật trẻ tuổi cùng bước vào thế giới đầy âm mưu, giang hồ và định mệnh. Bộ phim lần này được xem là mảnh ghép đầu tiên của “vũ trụ Thiếu Niên” bản người thật, mở rộng từ thành công của hoạt hình Thiếu Niên Ca Hành.

Đạo diễn Doãn Thao - người từng đứng sau các bom tấn cổ trang như Phù Dao Hoàng Hậu, Trường Nguyệt Tẫn Minh - tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ đạo. Với phong cách dàn dựng mang đậm chất điện ảnh và tinh thần võ hiệp cổ điển, Ám Hà Truyện được kỳ vọng trở thành tác phẩm cầu nối giữa giang hồ cổ điển và công nghệ hiện đại.

Phim lấy bối cảnh trong tổ chức sát thủ ngầm Ám Hà, nơi ba đại tộc Tô - Tạ - Mộ sống trong những giao kèo máu và lời thề trung thành. Khi người đứng đầu tổ chức bị đầu độc, những mối quan hệ quyền lực, phản bội và tình cảm đan xen bắt đầu trỗi dậy, tạo nên một cơn bão tranh đoạt trong bóng tối.

Cung Tuấn vào vai Tô Mộ Vũ - một sát thủ trẻ tài năng, sống trong giằng xé giữa lý tưởng và nhân tính. Đây là kiểu nhân vật “ngoài lạnh trong ấm”, vừa sắc lạnh vừa yếu mềm, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được chiều sâu cảm xúc dù không cần thoại nhiều.

Đóng cặp cùng anh là Bành Tiểu Nhiễm, nữ chính của Đông Cung, trong vai người con gái cùng anh đi qua những trận chiến sinh tử. Phim còn có sự góp mặt của Kiều Chấn Vũ, Khổng Tuyết Nhi, Dương Vũ Đồng - dàn cast vừa đẹp vừa đúng “khí chất giang hồ”.

Khi visual thắng thế: 3 triệu lượt chờ trước giờ chiếu

Theo QQ Entertainment và Sina News, đến giữa tháng 10, Ám Hà Truyện đã phá mốc 3 triệu lượt đặt trước chỉ riêng trên nền tảng Youku. Weibo thậm chí còn mở hẳn hashtag “Ám Hà Truyện vượt 3 triệu đặt trước”, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ ảnh hậu trường và video phúc lợi từ đoàn phim.

3 triệu lượt chờ trước giờ chiếu

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận khiến cộng đồng fan “cười nghiêng ngả”: “Cung Tuấn vẫn đơ, nhưng mà đơ kiểu tiên nhân, ai nỡ chê; Cả giang hồ chìm trong mưa, chỉ riêng Tô Mộ Vũ sáng như ánh trăng rơi xuống nước; Ba triệu người đặt chờ không vì cốt truyện, mà vì visual đỉnh quá trời.” Theo Sohu Entertainment, phần hình ảnh và kỹ xảo trong phim được đầu tư lớn, sử dụng motion capture kết hợp dựng 3D để tăng độ chân thực trong từng pha giao đấu.

Các cảnh mưa, khói và ánh sáng đều được xử lý theo tiêu chuẩn điện ảnh, tạo cảm giác “ướt át - lạnh lẽo - mê hoặc”. Đặc biệt, Cung Tuấn tự thực hiện phần lớn cảnh hành động, khiến hình ảnh nhân vật càng chân thật và khí chất hơn. Sau Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn từng bị chê là “đơ”, ánh mắt thiếu linh hoạt.

Nhưng với Ám Hà Truyện, chính đạo diễn Doãn Thao lại khai thác điểm này để tạo ra một hình tượng sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đầy cô độc. Các góc máy cận gương mặt, ánh nhìn xuyên mưa hay biểu cảm kiềm chế đều biến sự “đơ” thành nét diễn đặc trưng.

Trên Douban, nhiều bình luận nhận xét rằng Cung Tuấn lần này giống như một “Đường Lệ Từ phiên bản bóng tối” - trầm tĩnh, u uẩn, mang vẻ đẹp như bước ra từ bức tranh mực tàu.

Với 3 triệu lượt đăng ký trước, dàn diễn viên đẹp không góc chết, đạo diễn tay nghề vững và hình ảnh ấn tượng như phim điện ảnh, Ám Hà Truyện đang được kỳ vọng trở thành hiện tượng cổ trang võ hiệp cuối năm 2025. Dù chưa lên sóng, bộ phim đã chứng minh một điều: ở Cbiz, đôi khi “đơ đẹp” vẫn đủ sức khiến hàng triệu người chờ đợi.

KIM TIỀN