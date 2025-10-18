Nếu phải chỉ ra một bộ phim cổ trang Trung Quốc xứng đáng là đỉnh cao của thẩm mỹ, hẳn rất nhiều người sẽ gọi tên Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập. Thời gian gần đây, những khung hình đẹp đến nao lòng ở tác phẩm này đã được chia sẻ trở lại, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập là một bộ phim tuyệt đối thẩm mỹ trên mọi khía cạnh.

Bộ phim chứng kiến nhan sắc và diễn xuất ấn tượng của Vương Tử Văn.

Sau khi xem xong, bất cứ ai cũng phải công nhận rằng dù đã ra mắt từ năm 2020, thế nhưng đến nay những thước phim được quay ở Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập vẫn là chuẩn mực cực ít bộ phim có thể tiệm cận. Điều này có được là nhờ thẩm mỹ độc nhất vô nhị của đạo diễn Quách Kính Minh, dàn diễn viên vừa đẹp vừa hợp vai vô cùng, cũng như là bối cảnh, phục trang, kỹ xảo điện ảnh "đậm mùi tiền" và đầy chất nghệ thuật.

Bình luận của netizen về thẩm mỹ trong Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập:

- Phim này chuẩn sang xịn mịn mà. Cốt truyện hay, quay đẹp, diễn viên đóng tốt. Mấy cảnh của công chúa làm tui khóc vật vã. - Tóc hime của công chúa đẹp quá. - Tui xem phải cái cảnh cut công chúa khóc quá trời khóc nên mò đi xem. Cũng thích cặp của công chúa. Phim này màu phim cũng đẹp nữa, trang phục chỉn chu nhìn mê. - Phim này toàn diễn viên đẹp, nam chính dồn 1 nùi ở đây. - Cái phim này thẩm mỹ đỉnh nhất trong lòng tui. Dàn cast bốc đại 1 người ai cũng đóng chính phim khác được. Mà ấn tượng nhất chị công chúa ấy, đẹp với diễn hay xỉu.

Đặng Luân đảm nhận vai Bác Nhã.

Triệu Hựu Đình đảm nhận vai Tình Minh.

Vương Tử Văn đảm nhận vai công chúa Trường Bình.

Các cảnh quay trong phim đều rất đẹp.

Cho những ai chưa biết, Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập là bộ phim điện ảnh do Quách Kính Minh làm đạo diễn, quy tụ dàn cast hùng hậu gồm Triệu Hựu Đình, Vương Tử Văn, Đặng Luân, Uông Đạc. Tác phẩm kể câu chuyện của vị âm dương sư tên Tình Minh (Triệu Hựu Đình), người mang sứ mệnh ngăn chặn Họa Xà thoát khỏi phong ấn làm hại thế gian. Tại đây, anh gặp gỡ Bác Nhã (Đặng Luận) và được anh giúp đỡ.

Tình Minh và Bác Nhã cùng vào cung để tham gia nghi lễ tế thiên đại điển. Tại đây, họ phát hiện ra những điều kỳ lạ. Càng điều tra, cả hai càng ngạc nhiên khi phát hiện mọi chuyện dường như có liên quan tới công chúa Trường Bình (Vương Tử Văn) cùng thủ hạ của nàng là Hạc Thủ Nguyệt (Uông Đạc). Thế rồi dần dần, những lớp màn sương bí ẩn được hé lộ, một câu chuyện đau lòng cũng mở ra trước mắt người xem.