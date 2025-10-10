Chiều ngày 9/10, bộ phim Yến Ngộ Vĩnh An đã chính thức ra mắt khán giả. Không phải một dự án được đầu tư khủng, thế nhưng tác phẩm này lại đang ghi nhận phản hồi hết sức tích cực từ khán giả.

Những người đã xem 4 tập đầu tiên của Yến Ngộ Vĩnh An nhận xét rằng bộ phim có nội dung mới mẻ, giàu tính giải trí với các miếng hài được thực hiện một cách tự nhiên, không bị gương ép. Ngoài ra, những phân cảnh quay đồ ăn trong phim cũng rất ngon mắt, hứa hẹn là điểm cộng lớn với những khán giả thích đề tài ngôn tình kết hợp mỹ thực.

Yến Ngộ Vĩnh An là một bộ phim mang đậm tính giải trí.

Dàn diễn viên tham gia phim dù không phải những ngôi sao đình đám hàng đầu Cbiz, thế nhưng họ lại có màn thể hiện ấn tượng. Trong phim, cặp đôi nhân vật chính do Vương Ảnh Lộ và Lý Quân Nhuệ thủ vai. Lý Quân Nhuệ thể hiện tốt vai Lâm Yến, chàng thiếu doãn phủ Kinh Triệu bề ngoài lạnh lùng đáng sợ nhưng nội tâm ấm áp.

Về phần Vương Ảnh Lộ, cô gây ấn tượng không chỉ với nhan sắc xinh đẹp dễ thương, mà còn bởi diễn xuất duyên dáng khi vào vai cô nàng Thẩm Thiều Quang có phần "tẻn tẻn" và là người hiện đại xuyên không về thế giới cổ đại. Quả thực so với vai Liêu Đình Nhạn quá xuất sắc trong Hiến Ngư, Vương Ảnh Lộ chẳng hề cho thấy bất cứ sự sa sút nào.

Lý Quân Nhuệ đóng vai nam chính Lâm Yến.

Vương Ảnh Lộ đóng vai nữ chính Thẩm Thiều Quang.

Với khởi đầu được làm tốt, không ngạc nhiên khi Yến Ngộ Vĩnh An nhận được những lời khen ngợi từ khán giả. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Xem đoạn nam chính bịt mặt xong nữ chính nghĩ sao cổ đại cứ nghĩ bịt mặt như thế là không nhận ra được nhờ, cười khờ mẹ ơi. Liêu Đình Nhạn ở 1 thời không khác, haha.

- Tui coi phim mà cười banh nóc, ở nơi nào thì cứ phải đẹp trai bả mới chọn nha.

- Thấy oke ấy, món ngon có, xử lý tình huống có, hài hài có.

- Quay đồ ăn nghệ hơn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa luôn.

- Cái bà Vương Ảnh Lộ này công nhận xinh duyên dễ sợ, hồi trước đợt Hiến Ngư mới có trailer nhìn bả đóng mà thấy nản ghê, sau xem dính cứng ngắc. Sang phim này tiếp tục mờ ê mê.

Nói thêm về Yến Ngộ Vĩnh An, đây là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiệm Cơm Nhỏ Thành Trường An của tác giả Bánh Anh Đào. Trong phim, nhân vật nữ chính Thẩm Thiều Quang đã cùng cả nhà xuyên không về thời cổ đại. Tại đây, cô gặp được anh chàng Lâm Yến, thiếu doãn phủ Kinh Triệu. Ban đầu, cô có những hiểu nhầm về anh. Thế nhưng rồi, gia đình họ Thẩm cùng với Lâm Yến ngày một trở nên thân thiết, giữa hai người cũng nảy sinh một tình yêu trong sáng mà đậm sâu.