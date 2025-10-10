Người duy nhất cứu được Phương Oanh

Sự trở lại màn ảnh nhỏ của Phương Oanh trong dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh với vai Mỹ Anh được xem là màn comeback đáng chú ý nhất truyền hình Việt thời gian gần đây. Sau một thời gian dài vắng bóng, việc cô đảm nhận vai chính khung giờ vàng VTV khiến khán giả dồn sự chú ý lớn, không chỉ vì nhân vật mà còn vì những ồn ào xoay quanh chính bản thân nữ diễn viên. Từ khi phim chưa chiếu, Phương Oanh đã thành tâm điểm bàn tán, khi thì bị soi nhan sắc, khi thì bị chê diễn đơ. Và khi phim chính thức lên sóng, mọi lời khen chê lại càng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.

Tranh cãi gay gắt về Phương Oanh và tổng thể bộ phim

Ngay từ khi dự án được công bố, Phương Oanh đã vướng luồng dư luận trái chiều bởi đây là sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng kể từ ồn ào đời tư không đáng có. Chưa kể những năm gần đây, nhiều người còn cho rằng vẻ ngoài của cô thay đổi rõ rệt, biểu cảm thiếu tự nhiên, dao kéo đến mức ảnh hưởng diễn xuất, thật sự không hợp để đảm nhận 1 vai có diễn biến tâm lý phức tạp như Mỹ Anh. Từ đời tư đến nhan sắc, tất cả bị lôi vào vòng chỉ trích, khiến cô trở thành cái tên bị ném đá nhiều nhất trước khi phim kịp lên sóng.

Khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh bắt đầu chiếu, vai Mỹ Anh, người vợ, người mẹ cầu toàn, tham vọng, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo lại tiếp tục gây tranh cãi. Chính tính cách đó khiến gia đình cô trong phim trở nên mệt mỏi, con trai thậm chí còn vướng vào vụ bạo lực học đường, bị bạn bè và phụ huynh của bạn đánh đập. Nhiều khán giả xem phim không tách được ranh giới giữa nhân vật và diễn viên, chỉ trích Phương Oanh như thể cô chính là Mỹ Anh ngoài đời.

Mỹ Anh gây mệt mỏi cho gia đình và cho cả khán giả

Không chỉ nữ chính, toàn bộ phim cũng bị chê bai. Quỳnh Kool, bạn diễn của Phương Oanh, bị đánh giá là diện mạo xuống sắc, diễn xuất đơ cứng, thoại khó nghe. Doãn Quốc Đam vốn nổi tiếng với những vai cá tính nay bị cho là không hợp vai giám đốc thành đạt, thiếu khí chất để thuyết phục khán giả. Hội bạn phú bà của Mỹ Anh bị chê kém sang, kệch cỡm. Còn kịch bản remake thì bị xem là thiếu tinh tế, không xử lý khéo so với bản gốc, thêm nhiều chi tiết thừa thãi và cố tình gây tranh cãi để thu hút sự chú ý.

Một vài tình tiết như việc Mỹ Anh luôn áp đặt, muốn kiểm soát mọi thứ trong nhà hay những cảnh dạy con, dạy chồng quá giáo điều khiến người xem cảm thấy ngộp. Phim được cho là cố “nhồi” thông điệp nữ quyền nhưng lại khiến nhân vật nữ chính trở nên cực đoan, khó cảm thông. Hệ quả là, thay vì được xem là màn tái xuất đáng khen, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của mạng xã hội.

Denis Đặng - người "giải cứu" Phương Oanh và cả bộ phim

Khi mọi thứ đang rơi vào vòng xoáy tiêu cực, một cái tên bất ngờ xuất hiện và chiếm sóng: Denis Đặng, với vai Trường - tổng tài giàu có, người đàn ông bước vào đời Ngân (Việt Hoa). Ban đầu, sự xuất hiện của Denis khiến khán giả tò mò. Ai cũng chờ xem anh sẽ làm mới không khí phim ra sao, có thể tạo nên cú bẻ lái nào bất ngờ không. Nhưng thật trớ trêu, Denis lại trở thành người gánh toàn bộ chỉ trích.

Từ khi anh lên sóng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận chê bai. Denis bị cho là không hợp vai tổng tài, gương mặt non, phong thái thiếu tự nhiên, thoại đều đều. Có người còn chê cách ăn mặc của anh trong phim, cho rằng anh vào vai tổng tài nhưng thiếu chỉn chu về mặt tạo hình. Những cảnh tình cảm giữa Denis và Việt Hoa bị nhận xét là gượng gạo, chemistry nhạt nhẽo, khiến khán giả nổi da gà thay vì rung động.

Denis Đặng bị chê từ diễn xuất tới tạo hình

Tuy nhiên, chính làn sóng chỉ trích đó lại trở thành vị cứu tinh bất ngờ cho Phương Oanh và cả đoàn phim. Khi khán giả chuyển hướng sang bàn tán về Denis, những lời chê dành cho Mỹ Anh và Phương Oanh bắt đầu thưa dần. Nhiều ý kiến nhận định rằng Denis đã vô tình làm lá chắn cho đồng nghiệp. Giữa tổng thể nhiều người bị chỉ trích, một người nổi trội nhất vô tình giúp những người khác được yên ổn. Trong khi đó, Phương Oanh - người từng bị ném đá suốt nhiều tuần đầu bỗng được khán giả nhìn nhận nhẹ nhàng hơn khi chí ít Mỹ Anh cũng ra dáng vợ giám đốc, xinh đẹp, có gu thẩm mỹ, nhẹ nhàng và tinh tế.

Có thể nói, Denis Đặng chính là “người duy nhất cứu được Phương Oanh” dù cách cứu này khá tréo ngoe. Anh không cứu bằng diễn xuất xuất sắc hay sức hút mạnh mẽ, mà cứu bằng việc thu hút mọi sự chú ý tiêu cực về phía mình. Nhờ Denis, khán giả có một mục tiêu mới để chỉ trích, và vô tình giúp Phương Oanh thoát khỏi tầm ngắm. Đến thời điểm hiện tại, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ Denis, phim có thêm sức nóng, có thêm đề tài để người xem bàn tán mỗi tối. Và nếu nhìn theo cách tích cực, có lẽ anh chính là "điểm tối", là người bị chê nhiều nhất nhưng lại giúp đồng nghiệp sáng lên, ít nhất là trong mắt khán giả.