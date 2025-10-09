SBS vừa tung loạt ảnh nhá hàng cho bộ phim mới Would You Marry Me, hé lộ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên đầy “trớ trêu” giữa Choi Woo Shik và Jung So Min - mở màn cho một chuyện tình giả nhưng hứa hẹn thật nhiều cảm xúc.

Would You Marry Me thuộc thể loại hài lãng mạn , kể về một người đàn ông và một người phụ nữ cùng bước vào cuộc hôn nhân giả kéo dài 90 ngày để giành được một ngôi nhà tân hôn sang trọng . Trong phim, Choi Woo Shik vào vai Kim Woo Joo , người thừa kế của tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc, còn Jung So Min hóa thân thành Yoo Mary , chủ một cửa hàng nhỏ liều lĩnh tiếp cận anh bằng một đề nghị kỳ lạ.

Những hình ảnh vừa công bố cho thấy Yoo Mary xuất hiện với gương mặt đỏ bừng, tóc rối và dáng đi loạng choạng , rõ ràng là trong tình trạng say xỉn. Cô bất ngờ tiến lại gần Woo Joo, đưa tay ra như muốn níu lấy anh, trong khi Woo Joo chỉ biết đứng hình, tròn mắt ngơ ngác trước tình huống không thể lường trước.

Ở một khung hình khác, Mary bật khóc giữa phố, hoàn toàn mất kiểm soát vì cảm xúc. Woo Joo đứng cách một khoảng, lúng túng và sợ đến mức muốn “chuồn” ngay lập tức , tạo nên khung cảnh vừa buồn cười vừa dễ thương.

Từ lần gặp đầu tiên đầy hỗn loạn này, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính được dự đoán sẽ phát triển theo hướng hài hước nhưng không kém phần lãng mạn . Khán giả đang tò mò điều gì đã khiến Mary bật khóc giữa đường, và cuộc gặp say xỉn ấy sẽ trở thành bước ngoặt ra sao trong “cuộc hôn nhân 90 ngày” giữa họ.

Would You Marry Me sẽ chính thức lên sóng từ ngày 10/10 lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc) trên kênh SBS , hứa hẹn là một trong những rom-com được mong chờ nhất cuối năm 2025 , đánh dấu màn tái hợp đáng yêu của Choi Woo Shik và Jung So Min trên màn ảnh nhỏ.