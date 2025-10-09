Trong số các phim Việt đang ra mắt, Chị Ngã Em Nâng nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi dàn diễn viên chất lượng, trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến cặp đôi Quốc Trường - Lê Khánh. Dù có cách biệt gần 10 tuổi, Lê Khánh vẫn dễ dàng nhập vai người yêu của Quốc Trường, một người phụ nữ mạnh mẽ với em trai và xã hội nhưng có thể trở nên nhỏ bé khi nhận tình yêu của bạn trai kém tuổi.

Dù phim không quá bùng nổ ngoài phòng vé nhưng những trích đoạn mà khán edit về cặp đôi Quốc Trường - Lê Khánh lại khá viral trên các nền tảng MXH. Đặc biệt, cảnh Hai Thương (Lê Khánh) khóc lóc, nhắc về việc không làm đám cưới, về đứa con đã mất và chuyện mình là người phụ nữ bị trời hành trong sự im lặng của Trường (Quốc Trường) đang được cư dân mạng truyền tay nhau khắp mọi nền tảng.

Đoạn clip đang viral của cặp đôi Chị Ngã Em Nâng

Đây được xem là phân cảnh cảm xúc nhất của cặp đôi trong bộ phim cũng là lúc Lê Khánh phát huy tối đa trình diễn xuất của mình sau nhiều năm quen thuộc với dạng vai hài hước, gây cười. Người xem bất ngờ bởi cô diễn quá hay, quá cảm xúc, khác hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc mà khán giả từng biết về Lê Khánh. Còn Quốc Trường, dù xuyên suốt phân cảnh không có bất cứ lời thoại nào nhưng đôi mắt rưng rưng của anh cũng đủ để người xem hiểu được cảm xúc vừa yêu vừa bất lực của nhân vật.

Dưới phần bình luận của đoạn clip đang viral này, cư dân mạng để lại vô vàn lời khen và hơn hết, nhiều người còn "nằng nặc" đòi cặp chị em hãy đóng với nhau một bộ phim ngôn tình ngược tâm. Số khác lại tiếc cho chuyện tình của hai nhân vật, khi họ tử tế đến đau lòng nhưng vẫn không đồng hành cùng nhau.

Bình luận của khán giả: - Lê Khánh diễn cảnh này hay quá, Quốc Trường thì mê đôi mắt của ảnh. - Đó giờ tưởng Lê Khánh chỉ giỏi diễn hài, Quốc Trường mắt lúc nào cũng trừng trừng phản diện, xem cảnh này xong thay đổi nhận thức... - Họ khóc mà tui thấy mình có lỗi quá, cần 1 bộ phim với kết thúc khác cho Hai Thương và Trường. - Đôi này phải đóng thêm 1 phim ngược khác cho tôi, nhưng kết đẹp xíu các biên kịch ơi. - Hay quá chị Khánh ơi!!!

Trong Chị Ngã Em Nâng, Lê Khánh vào vai Hai Thương, một người phụ nữ chấp niệm với tình yêu dành cho em trai, cả đời chỉ nghĩ đến việc chăm sóc, bảo bọc em mình. Trường là tình trẻ, quen biết và được Thương giúp đỡ từ khi đi học tới lúc ra trường, thành bác sĩ. Ở bên nhau nhiều năm nhưng họ mãi chưa kết hôn dù Trường khao khát được "có danh phận". Chính bởi khao khát này đã khiến anh đưa tới một quyết định làm thay đổi số phận của cả 3 người trong một mái nhà.