Triệu Lộ Tư vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Ngày 8/10, Sina đưa tin Triệu Lộ Tư đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp do tranh cãi với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Dẫu vậy, cô vẫn nhận tin vui khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc có lượng người theo dõi trên nền tảng Douyin cao nhất giới giải trí (hơn 50 triệu người), vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, người nắm giữ vị trí top 1 suốt 2 năm qua.

Trên một nền tảng khác là Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), Triệu Lộ Tư cũng giữ vị trí số một. Trong khi trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là người đại diện của nền tảng MXH này. Hiện tại, Douyin và Tiểu Hồng Thư là hai MXH có lượng người thực dùng cao tại Trung Quốc chỉ sau Weibo, điều này cho thấy sức hút lớn của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư tạm dừng sự nghiệp đóng phim vẫn thu hút khán giả.

Theo Sina, Triệu Lộ Tư có cách tiếp cận khán giả thông minh. Các ngôi sao luôn giữ khoảng cách với người hâm mộ, tạo nên sự thần bí khiến fan khó với tới. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, những bí kíp làm đẹp, hay vật phẩm mà cô dùng cảm thấy tốt với khán giả. Từ đó, cô tạo cảm giác gần gũi như một người bạn với công chúng.

Trên Douyin, Triệu Lộ Tư luôn bắt kịp các trào lưu, tham gia nhiều thử thách hoặc đăng nhiều video nhảy múa ca hát, liên tục lọt vào top các video được xem nhiều trên nền tảng này. Các dự án phim của Triệu Lộ Tư cũng gắn liên kết với Douyin vì vậy được đề xuất nhiều, giúp nữ diễn viên tiếp cận với nhiều người dùng hơn. Việc sử dụng một cách hợp lý sự phổ biến của MXH giúp danh tiếng của Triệu Lộ Tư tăng cao, vượt cả các đàn chị vốn đã nổi tiếng từ lâu như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cúc Tịnh Y...

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư bị ví như "khắc tinh" của mỹ nhân Tân Cương. Năm 2020, khi cùng tham gia Trường Ca hành , Triệu Lộ Tư vào vai em họ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tạo hình người đẹp sinh năm 1998 được đánh giá là nữ tính, xinh xắn hơn mỹ nhân Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba có nét sắc sảo, đậm chất phương Tây, vốn không hợp với dòng phim cổ trang. Do đó, xuất hiện nhiều bài viết so sánh nhan sắc hai nữ diễn viên 9X, thậm chí có luồng ý kiến Triệu Lộ Tư dễ dàng đè bẹp Nhiệt Ba trong phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng thua Triệu Lộ Tư khi đóng chung phim Trường Ca hành.

Bên cạnh đó, cặp đôi Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh trong Trường Ca hành dù đóng phụ nhưng lại được yêu thích hơn cặp chính là Ngô Lỗi - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tháng 6/2023, hai nữ diễn viên đều có phim lên sóng. Dự án Công tố của Nhiệt Ba có thành tích kém cỏi, cô bị chê diễn dở, trong khi phim Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư lại gây sốt. Nhiều người cho rằng xét về khả năng "gánh phim", thu hút khán giả, Triệu Lộ Tư hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba.