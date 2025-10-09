Nếu phải chỉ ra một mỹ nhân xứng đáng được coi là đẹp nhất Cbiz thời điểm hiện tại, chắc chắn không ít khán giả sẽ gọi tên Cổ Lực Na Trát. Dù diễn xuất có thể gây tranh cãi, nhưng visual của cô luôn là điều mà tất cả mọi người đều công nhận.

Mới đây nhất, những hình ảnh của mỹ nhân Tân Cương khi tham gia một sự kiện đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý do là bởi dù bị ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu và camera quay cận mặt - thứ khiến cho rất nhiều ngôi sao e ngại vì rất dễ bị phơi bày khuyết điểm - thế nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn đẹp đến phong thần, từng đường nét đều vô cùng hoàn mỹ, lan da khỏe mạnh trắng mịn càng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Cận cảnh nhan sắc đẹp đỉnh cao của Cổ Lực Na Trát.

Dù bị chụp cận mặt với ánh sáng rọi từ trên cao xuống, thế nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn khiến ai nấy đều phải than thở vì quá đẹp.

Rất nhiều cư dân mạng đang dành những lời khen ngợi cho Cổ Lực Na Trát. Họ cho rằng Cổ Lực Na Trát xứng đáng được coi là một tường thành nhan sắc của làng giải trí Trung Quốc, đủ sức khiến cho mọi đồng nghiệp chung khung hình phải lu mờ.

Cận cảnh nhan sắc của Cổ Lực Na Trát đang gây sốt MXH.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Cổ Lực Na Trát - Cô này là diễn xuất kéo tụt nhan sắc chứ xem video với ảnh đời thường đẹp nét căng, mặt nhỏ xíu mà sắc nét nhưng lại theo kiểu yêu kiều diễm lệ chứ không phải sắc sảo hung dữ. Ngũ quan này gặp ngoài đời đảm bảo x10 độ đẹp, chưa kể thêm cái dáng với làn da nữa, không tới độ đẹp nhất Trung Quốc nhưng đúng là chẳng kém cạnh mấy tường thành đâu. - Cổ đẹp thực sự, tui nhớ có video cổ mặc đồ cổ trang đứng chung cùng 3 bà nữa mà cam lia đến cổ 3 bà kia đúng tàng hình, có người còn comment kêu 3 bà kia hóa kiếp nô tỳ liền. - Fact là cô này đứng cạnh ai là người đấy bị lu mờ hoá kiếp nô tì hết. - Chụp cận mà cỡ này là bên ngoài đẹp lắm mấy bà, hic. Này là nét tự nhiên mới được vậy đó, chứ bơm tiêm nhìn nó kỳ lắm. - Make lớp nền khô đanh mà vẫn đẹp dữ. - Na Trát thấy đúng với câu: Bạn có thể chê tất cả những thứ khác nhưng tuyệt đối không được chê cô ấy không đẹp.

Cổ Lực Na Trát đứng ai cũng ai cũng không bao giờ bị lấn át nhan sắc.

Không chỉ khi đi sự kiện mà trong các bộ phim từng tham gia, Cổ Lực Na Trát cũng không ít lần khiến khán giả mê đắm. Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2011, đến năm 2012 nữ diễn viên đã gây chấn động với vai Tiểu Tuyết trong tác phẩm cổ trang đình đám một thời Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân đóng cùng Hồ Ca và Lưu Thi Thi.

Cổ Lực Na Trát với vai Tiểu Tuyết trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân.

Một vai diễn mỹ nhân khác cũng đẹp không kém của Cổ Lực Na Trát là nàng Điêu Thuyền trong bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong vai trò khách mời, thế nhưng ấn tượng cô để lại với người xem vẫn rất mạnh, thậm chí chẳng kém nữ chính Yoona. Cũng trong năm 2016, Cổ Lực Na Trát còn xuất hiện trên truyền hình với vai nữ chính Đường Vũ Nhu ở bộ phim cổ trang Tiên Kiếm Vân Chi Phàm.

Các tạo hình trong phim hiện đại của cô nàng cũng rất ấn tượng.

Bên cạnh các dự án cổ trang, Cổ Lực Na Trát cũng đóng cả phim hiện đại và lần nào xuất hiện, visual của cô nàng cũng không chê vào đâu được. Chúng ta có thể kể tới một số tác phẩm như Ninh Mông Sơ Thượng, 10 năm 3 tháng 30 ngày, Phong Bạo Vũ, Vẻ đẹp không gì sánh bằng.

Những năm gần đây, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Hồi năm ngoái, cô gây sốc visual khi hóa thân thành thần nữ Bạch Trạch trong bộ phim Đại Mộng Quy Ly. Vốn đã sở hữu vẻ ngoài sắc nước hương trời, thế nhưng qua ống kính của đạo diễn Quách Kính Minh, nhan sắc của cô còn được nâng tầm thêm nữa.

Vẻ đẹp phong thần của nàng mỹ nhân Tân Cương trong phim Phó Sơn Hải.

Hình ảnh từ phim trường Ngọc Minh Trà Cốt.

Khung hình chung với tài tử Ji Chang Wook gây sốt cõi mạng cách đây ít ngày.

Màn hóa thân thành Hằng Nga tiên tử đầy ấn tượng của Cổ Lực Na Trát nhân dịp Trung Thu vừa qua.

Gần đây, Cổ Lực Na Trát nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp phong thần của mình. Trước loạt ảnh chụp cận đang làm mưa làm gió, nhan sắc của cô ở bộ phim cổ trang Phó Sơn Hải, khung hình chung với Ji Chang Wook hay loạt ảnh mừng Trung Thu đều được khen ngợi rất nhiều. Ngoài ra, những hình ảnh được leak ra từ phim trường Ngọc Minh Trà Cốt của cô nàng cũng ghi nhận phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả.

Thu Phong