Những ngày này, cả nước đang về miền Bắc, nhất là khu vực các tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh,... nơi đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 11. Khắp các nền tảng mạng xã hội, những hình ảnh người dân gồng mình chống chịu với thiên tai, bão lũ, các đoàn xe cứu trợ từ mọi tỉnh thành đổ về miền Bắc đang được khán giả truyền tay nhau.

Tuy không phải hình ảnh thuộc cơn bão mới nhất nhưng hiện tại, những trích đoạn trong bộ phim Không Thời Gian của VTV cũng bất ngờ được khán giả truyền tay nhau chia sẻ lại. Đây là những hình ảnh trong tập đầu của phim, khi người dân sống ở Yên Khê Nam đối diện với cơn bão lớn, nước lũ dâng cao, cầu sập, sạt lở, giao thông tê liệt. Năm 2024, những hình ảnh này ra mắt đúng vào thời điểm sau siêu bão Yagi, từng khiến khán giả cả nước nghẹn ngào vì tái hiện quá chân thực cảnh tượng kinh hoàng.

Cảnh tượng mưa lũ, nước dân tận nóc nhà trong Không Thời Gian

Một trong số những trích đoạn phim được khán giả chia sẻ lại nhiều nhất lúc này là trích đoạn bộ đội giải cứu một phụ sản sắp sinh đang cố gắng bấu víu trên nóc nhà, chờ được giải cứu. Mực nước dâng cao đột ngột, cô một mình ở nhà, khi nước dâng cao đến đến tận nóc, nữ sản phụ không thể ra ngoài, cố gắng gào thét cầu cứu. May mắn khi bộ đội lúc này đã có mặt kịp thời, dỡ từng viên ngói, vật lộn trong nước lũ và địa hình hiểm trở để thành công giải cứu người sản phụ đang muốn lịm đi vì kiệt sức.

Người sản phụ được giải cứu thành công trong cơn mưa lũ lớn

Cảnh phim quá xuất sắc, tái hiện chân thực sự nguy hiểm mà người dân vùng mưa bão phải đối diện cũng như hành trình vì dân quên mình của các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ khiến người xem vô cùng xúc động. Ngoài phân cảnh này, những tập đầu của Không Thời Gian còn rất nhiều những cảnh phim tương tự, khi bộ đội ra sức cứu dân, sau đó là khắc phục hậu quả sau bão, chống chọi với đại dịch,... tất cả quá trình đều vô cùng gian nan, nhiều người thậm chí còn phải đổ máu.