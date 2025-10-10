Tưởng đâu là cú hit lớn khi Suzy và Kim Woo Bin tái hợp sau gần một thập kỷ, nhưng Genie, Make A Wish hóa ra lại là quả bom xịt nặng nhất màn ảnh Hàn năm nay. Không chỉ thất bại trong việc chạm tới cảm xúc người xem, bộ phim còn bị giới phê bình chê tơi tả, từ nội dung, diễn xuất cho tới cách thể hiện chủ đề.

Ngay từ khi mới công bố, dự án đã gây chú ý nhờ cặp đôi ngôi sao hạng A và ý tưởng kỳ ảo: một cô gái gặp gỡ một thần Đèn mang hình hài con người. Tuy nhiên, thay vì khai thác khía cạnh nhân văn hay triết lý sâu sắc, phim lại đi vào lối mòn của những mối tình sướt mướt, vô lý, và tệ hơn cả là hàng loạt tình tiết bị đánh giá là thiếu tôn trọng tôn giáo, khiến khán giả Hồi giáo phẫn nộ.

Khi phim lên sóng, làn sóng chỉ trích càng lan mạnh. Người xem cho rằng Genie, Make A Wish không chỉ dở mà còn thiếu linh hồn, với phần thoại gượng gạo và nhịp phim chậm chạp đến mức buồn ngủ. Mặc dù được quảng bá rầm rộ, điểm IMDb của phim chỉ đạt 5,9/10, thấp nhất trong tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng năm 2025, một con số đáng xấu hổ cho một tác phẩm quy tụ hai tên tuổi lớn.

Phim nhận điểm số quá thấp trên IMDb

Và tâm điểm của mọi tranh cãi chính là Suzy. Dù vẫn giữ được nhan sắc được ví như nữ thần nhưng lần này cô gần như mất điểm hoàn toàn trong mắt khán giả. Nhân vật của Suzy được mô tả là một “thực thể vô cảm” khi sinh ra đã mắc chứng thái nhân cách, chống đối xã hội và cô tái hiện nhân vật với gương mặt đơ cứng, ánh mắt vô hồn cùng biểu cảm nghèo nàn.

Điều đáng tiếc là dù cố gắng thể hiện hình ảnh lạnh lùng, xa cách, Suzy lại khiến nhân vật trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa. Không ai hiểu cô đang buồn, đang giận hay đang trăn trở điều gì, mọi cung bậc cảm xúc đều bị nén cứng, khiến khán giả chẳng thể đồng cảm. Với một nhân vật đòi hỏi chiều sâu nội tâm như vậy, diễn xuất hời hợt của Suzy thực sự là điểm yếu chí mạng. Ngay cả chemistry giữa Suzy và Kim Woo Bin, điều từng khiến khán giả say mê trong Uncontrollably Fond năm nào cũng hoàn toàn biến mất. Hai người gần như không có tương tác tự nhiên, mỗi cảnh quay chung đều gượng gạo, thiếu sức hút. Tệ hơn, phần hình ảnh và kỹ xảo – vốn được quảng cáo là “đẳng cấp điện ảnh” lại khiến người xem ngán ngẩm.

Suzy đẹp và hết

Dù vẫn có một bộ phận nhỏ khán giả bênh vực rằng Suzy “đẹp đến mức cứu vãn được phần nào”, nhưng phần lớn người xem đều đồng ý rằng nhan sắc không thể gánh nổi một bộ phim thiếu cảm xúc. Sự hoàn hảo bên ngoài của Suzy chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng trong diễn xuất, khiến vai diễn của cô trở thành vô hồn một cách đúng nghĩa.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng Hàn gọi Genie, Make A Wish là “nỗi thất vọng to nhất năm”, “phim kém nhất sự nghiệp Suzy”. Dù phim có lọt top trending Netflix toàn cầu nhờ sự tò mò, phần lớn khán giả khắp thế giới đều chê bai, để lại bão một sao trên các chuyê trang đánh giá phim ảnh.