Năm 2025 có vẻ là “mùa bội thu” của những bộ phim khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. Từ dòng phim cổ trang, ngôn tình cho đến chính kịch, nhiều tác phẩm được quảng bá rầm rộ nhưng lại “tụt mood” không phanh ngay khi lên sóng.

Phó Sơn Hải - Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn

Được quảng bá rầm rộ với dàn diễn viên nổi tiếng và loạt cảnh hành động mãn nhãn, Phó Sơn Hải từng được xem là “át chủ bài” đầu năm 2025. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chê bai của khán giả.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở kịch bản rời rạc và lời thoại khó hiểu, mà còn ở phần sản xuất thiếu chỉn chu: phục trang, đạo cụ và cảnh nền bị đánh giá “rẻ tiền”, nhiều cảnh quay như thể được “tái sử dụng từ phim khác”.

Nam chính bị nhận xét “đơ như gỗ”, phát âm mơ hồ đến mức nếu không có phụ đề thì “không ai hiểu đang nói gì”. Câu thoại “Đừng mà!” của anh trở thành meme hot trên mạng xã hội, bị chế giễu là “cảnh hài nhất phim cổ trang”.

Đáng nói hơn, phim còn dính loạt lỗi kỹ thuật như lọt micro, đạo cụ hiện đại lọt khung hình, diễn viên cầm… kịch bản khi quay. Cộng đồng mạng mỉa mai: “Chưa từng thấy phim nào dám công chiếu khi còn trong giai đoạn đọc thoại thử như thế này”.

Ngay cả khi có sự góp mặt của Trương Trí Lâm, Phó Sơn Hải vẫn không cứu nổi danh tiếng. Kết quả, từ bom tấn kỳ vọng, bộ phim nhanh chóng “rơi tự do” thành trò cười trong giới phim Hoa ngữ.

Chước Chước Thiều Hoa - Tác phẩm trọng điểm vẫn flop thảm

Được đài CCTV giới thiệu là “tác phẩm trọng điểm”, Chước Chước Thiều Hoa quy tụ dàn diễn viên thực lực như Nhiệt Y Trát và nhiều tên tuổi gạo cội. Thế nhưng chỉ sau vài ngày phát sóng, mạng xã hội tràn ngập lời than “thật sự xem không nổi”.

Phim bị đánh giá là “một cuốn sổ tổng hợp của các motif cũ kỹ”: mẹ chồng cay nghiệt, chồng chết sớm, em chồng phá phách, cha chồng hiền lành. Dù lấy bối cảnh thập niên 1980, kịch bản lại phi lý khi nữ chính chỉ mất… ba ngày để từ bà nội trợ trở thành nữ thương nhân thành công.

Khán giả chán nản: “Phim thời bao cấp mà diễn như TikTok thời hiện đại”, còn nhiều người bức xúc cho rằng việc cố gắng “cài cắm yếu tố nữ quyền” vào bối cảnh lịch sử khiến tổng thể trở nên gượng gạo, thiếu chân thực.

Dù dàn diễn viên nỗ lực, Chước ChướcThiều Hoa vẫn không thể thoát khỏi kiếp “flop” - thậm chí bị gọi là “phim tuyên truyền thất bại nhất năm”.

Hoài Thủy Trúc Đình - Khi nhan sắc không cứu nổi kịch bản

Lưu Thi Thi trở lại với Hoài Thủy Trúc Đình sau thời gian dài im ắng, được kỳ vọng lấy lại danh hiệu “nữ thần cổ trang”. Thế nhưng diễn xuất đơ cứng, ánh mắt vô hồn và biểu cảm nghèo nàn khiến khán giả nhận xét: “Mỹ nhân năm nào giờ thành búp bê gỗ”.

Kịch bản được đánh giá “nửa đầu ổn, nửa sau nát”, tình tiết lê thê, logic lỏng lẻo và quá nhiều cảnh lấp thời lượng. Hiệu ứng kỹ xảo thì “sến sẩm như phim thiếu nhi”, khiến nhiều người đùa rằng đây là phim dành cho khán giả tuổi… 13.

Mặc dù phim không quá tệ để bị xếp vào “thảm họa”, nhưng việc thiếu cảm xúc và sáng tạo khiến Hoài Thủy Trúc Đình trôi tuột trong trí nhớ người xem chỉ sau vài ngày.

Khi fan phải “giải oan” cho thần tượng

Trong số các phim bị chê, Phó Sơn Hải tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội nhất. Người hâm mộ của nam chính Thành Nghị đăng bài dài trên Weibo, khẳng định lỗi nằm ở khâu hậu kỳ – khi hàng loạt cảnh quay quan trọng bị cắt bỏ.

Theo họ, Thành Nghị vốn thể hiện ba nhân vật khác nhau với chiều sâu tâm lý rõ ràng, nhưng bản dựng chính thức khiến mạch truyện rối tung, làm giảm sút sức nặng của vai diễn. Fan cũng kêu gọi đoàn phim “đứng ra chịu trách nhiệm” và công bố bản dựng đầy đủ để minh oan cho diễn viên.

Dù vậy, phía nhà sản xuất vẫn im lặng, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Từ Phó Sơn Hải đến Chước Chước Thiều Hoa hay Hoài Thủy Trúc Đình, điểm chung của những “phim dở 2025” là sự hời hợt trong khâu sản xuất và kịch bản. Dù có ngôi sao, kỹ xảo hoành tráng hay truyền thông rầm rộ, khán giả ngày nay không dễ bị “mua chuộc” bằng hào nhoáng bề ngoài.

Như một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lượt: "Không phải không có phim hay, mà là phim tệ đang chiếm sóng nhiều quá".