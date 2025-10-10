3,3 triệu người xem “Tô Dũng mắng thẳng mặt Quỳnh Kool”

Tập 27 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh tập trung vào sóng gió hôn nhân của Toàn (Tô Dũng) và Lam (Quỳnh Kool).

Trước khi rời khỏi nhà, Toàn nghiêm túc hỏi Lam về quyết định ly hôn. Lam tuyên bố đã suy nghĩ kỹ và cho rằng đây cũng là mong muốn của chồng.

Những lời buộc tội vô căn cứ của Lam khiến Toàn thực sự bùng nổ, trút mọi uất ức dồn nén lên vợ. Anh nói ra hết những điều thầm kín và suy nghĩ lâu nay chôn giấu. Toàn nhắc nhở Lam đừng hồ đồ suy đoán mọi chuyện, mặc định chồng phải chạy theo cảm xúc của mình.

“Ngày hôm nay anh sẽ nói hết ra những điều anh suy nghĩ trong lòng, nếu không nói ra mà rời đi thì anh cũng ức chế mà phát điên mất. Anh đang không ổn một tý nào”, Toàn nói.

Toàn lý giải cuộc sống của anh chỉ xoay quanh vợ và công việc. Nếu như Lam có mẹ ở bên chăm sóc, có bạn bè chia sẻ thì ngoài vợ và công việc, niềm vui duy nhất của anh là mấy con cá vô tri.

“Anh không biết nói những lời hay ý đẹp nhưng tâm của anh như thế nào, em hiểu mà. Chuyện con cái, có lúc anh có suy nghĩ tiêu cực, anh đã cố gắng để thay đổi. Chuyện mất con, anh đau lòng, em nhìn thấy điều đấy nhưng cảm xúc đau lòng của anh, em cũng phủ nhận và đổ lỗi cho anh. Anh đã bao giờ cần phải diễn vai một người chồng tử tế chưa? Chưa! Em không thể để anh yêu thương em một cách bình thường được à? Sao quá đáng với anh thế? Sao cứ phải đẩy nhau đến mức cùng cực thế này? Em đừng khóc nữa, từ giờ anh sẽ không chạy theo cảm xúc của em nữa đâu, anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Em nói đúng, nếu một trong hai người không mang lại hạnh phúc cho nhau nữa, tốt nhất là giải tán”, Toàn giãi bày.

Màn đối thoại của Tô Dũng và Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen của khán giả.

Phân đoạn này sau khi lên sóng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, các video đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Số đông khen diễn xuất của Quỳnh Kool và Tô Dũng, đặc biệt là vai người chồng. Nhiều đồng nghiệp như NSƯT Thái Sơn, Mai Thu Huyền, Thùy Anh… dành lời khen ngợi Tô Dũng.

Có ý kiến vai Toàn là bước tiến trong sự nghiệp của Tô Dũng, thực sự gây ấn tượng với người xem. Dù là vai thứ chính, nhân vật Toàn có những trường đoạn tâm lý nặng đô, nổi bật so với dàn cast.

“Tô Dũng đóng đạt quá. Xem phát khóc luôn. Trước có trách thật nhưng giờ thấy tội”, “Toàn gánh cả bộ phim, Tô Dũng diễn đạt đỉnh nỗi uất ức, bế tắc, tủi thân bấy lâu nay kìm nén trong lòng, từ giọng điệu, biểu cảm, nội tâm và ngay cả cái run môi run cơ mặt bần bật khi nói ra. Chỉ một từ thôi: xuất sắc”, “Diễn xuất bùng nổ. Nó nghẹn, nó uất, nó bất lực, nó tủi thân. Xuất sắc”, “Tô Dũng thực sự trưởng thành trong nghiệp diễn với vai Toàn này”, “Diễn viên nam diễn đạt đến mức làm mình khóc tức nghẹn không thở nổi”… là một số bình luận của khán giả.

Về phía Tô Dũng, nam diễn viên cho biết trước khi nhận được sự cảm thông từ khán giả, Toàn từng bị ném đá dữ dội, bị gắn mác hãm nhất màn ảnh. Mọi phản ứng của khán giả đều nằm trong tính toán và dự liệu của anh cùng ê-kíp.

Tô Dũng cũng lý giải việc ghép đôi giữa Toàn và Lam không phải vô lý hay sự áp đặt của đạo diễn. Cặp đôi, gia đình nào cũng có mâu thuẫn, cãi vã từ những điều nhỏ nhặt nhất, cho thấy thấy sự đối lập giữa khi yêu và kết hôn.

“Lam - Toàn không phải đại diện duy nhất cho việc trái dấu nhưng lại đi đến hôn nhân, họ đại diện cho nhiều cặp vợ chồng trẻ mới cưới trong xã hội hiện nay. Vấn đề lớn nhất của cặp đôi này mà ê-kíp muốn hướng tới là thiếu chia sẻ chứ không phải môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối mà thiếu chia sẻ, bất đồng quan điểm sống lại không tìm cách tháo gỡ thì chưa chắc đã bền lâu”, nam diễn viên lý giải.

Tô Dũng tiết lộ cặp đôi Toàn - Trúc Lam sẽ có cái kết văn minh, hướng đến điều tốt đẹp nhưng vẫn khác biệt so với bản gốc 30 chưa phải là hết .