Không hề ngoa khi nói Choi Woo Sik - Jung So Min chính là cặp đôi ngôn tình đẹp và hot nhất màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại. Dù trên phim Would You Marry Me, họ chỉ đóng một cặp đôi hôn nhân hợp đồng, lên kế hoạch cưới nhau vì một căn nhà nhưng cả hai lại có chemistry bùng nổ, đặc biệt cảnh chụp ảnh cưới khiến khán giả bấn loạn vì nụ hôn bất ngờ.

Hiện tại, đám cưới của cặp đôi Mary (Jung So Min) - Woo Joo (Choi Woo Sik) tuy chưa chính thức diễn ra trên phim nhưng đã viral khắp cả Hàn Quốc, phần vì chiến dịch quảng bá quá rầm rộ của SBS. Nhà đài liên tục tung những khoảnh khắc khắc đắt giá về tạo hình cô dâu - chú rể xinh đẹp của hai người, còn phát hành loạt poster, trưng các bảng biển đề tên "cô dâu" Jung So Min - "chú rể" Choi Woo Sik chứ không hề để tên nhân vật. Khán giả Hàn Quốc sục sôi khi SBS cứ như là chủ hôn, đang chính thức gả cặp đôi này cho nhau.

Tạo hình cô dâu - chủ rể đẹp vô cùng tận của cặp đôi Jung - Choi

Trong những diễn biến mới nhất ở tập 3, để tránh bị nghi ngờ việc kết hôn giả, Mary và Woo Joo đã tự chụp ảnh cưới cùng nhau. Khoảnh khắc hai người tình tứ, thậm chí còn phải hôn nhau vì Woo Joo muốn tránh mặt một người quen khiến mạng xã hội Hàn bùng nổ. Rating tập phim vì vậy cũng ghi nhận con số 6.1%, cao nhất trong quá trình lên sóng từ đầu phim đến nay.

Đám cưới hợp đồng mà đã tình cỡ này

Trong phim, Choi Woo Sik đảm nhận vai Kim Woo Joo, con trai duy nhất và là thế hệ thứ tư của tập đoàn bánh kẹo danh tiếng Myungsoondang với bề dày hơn 80 năm lịch sử. Ngay từ khi xuất hiện, Woo Joo đã toát lên khí chất của một tài phiệt trẻ: thông minh, tham vọng, tự tin pha chút kiêu ngạo. Trên cương vị trưởng phòng marketing đầy triển vọng, anh đặt mục tiêu sớm kế nghiệp cha, nắm quyền điều hành đế chế bánh kẹo khổng lồ. Thế nhưng thay vì chỉ xoay quanh những thương vụ triệu đô, cuộc đời Woo Joo bất ngờ rẽ hướng khi anh chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân giả với một cô gái xa lạ.

Cô gái ấy là Yoo Mary (Jung So Min) - nhà thiết kế nội thất sáng tạo, cá tính nhưng cũng dễ bốc đồng. Sau cú sốc bị hôn phu phản bội và mất trắng trong một vụ lừa đảo nhà đất, Mary lại nhận được tin mình trúng thưởng 1 căn hộ cho cặp vợ chồng mới cưới. Vì hiện chẳng còn chồng sắp cưới nào nên cô quyết định ngỏ lời xin cưới Woo Woo, chàng trai cô mới gặp và trùng tên với kẻ đã phản bội cô. Chính bởi điều này nên khán giả được được thấy đám cưới tuyệt đẹp của Woo Joo và Mary trên phim.