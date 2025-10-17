Truyền thuyết về hồ ly luôn khơi dậy sự tò mò và đam mê sáng tạo của các nhà làm phim Hàn Quốc. Từ những câu chuyện cổ trang bi kịch đến các tác phẩm hài lãng mạn hiện đại, hình tượng hồ ly vẫn luôn mê hoặc khán giả. Dưới đây là top 10 mỹ nhân đã hóa thân thành "cáo chín đuôi" và để lại dấu ấn khó quên nhất trên màn ảnh Hàn.

1. Shin Min Ah - Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly

Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (My Girlfriend is a Gumiho) có thể được coi là bộ phim kinh điển và đáng yêu nhất trong loạt phim về đề tài Cửu Vĩ Hồ, do Lee Seung Gi và Shin Min Ah đóng chính. Nhắc đến Cửu Vĩ Hồ, khán giả không thể không nghĩ đến Shin Min Ah. Cô đã tạo nên hình tượng nàng hồ ly vừa đáng yêu vừa quyến rũ bước ra từ bức tranh. Nhân vật này được chàng trai Cha Dae Woong (Lee Seung Gi) vô tình giải phong ấn, có tính cách ngây thơ, hồn nhiên, cực kỳ mê thịt và nước ngọt đóng lon.

Nội dung phim kể về Dae Woong, một diễn viên đóng thế, sau khi giải phong ấn cho Cửu Vĩ Hồ đã ngủ yên 500 năm. Dù ban đầu sợ hãi, Dae Woong dần nảy sinh tình cảm với nàng Hồ ly đáng yêu và bước vào một hành trình tình yêu đầy hài hước, lãng mạn. Bộ phim này đã giúp Shin Min Ah giành Giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Diễn xuất SBS, đồng thời cùng Lee Seung Gi nhận giải cặp đôi đẹp nhất.

2. Park Min Young - Quê Hương Thần Thoại

Bộ phim truyền hình kinh dị cổ trang Quê Hương Thần Thoại (Hometown of Legends), phát sóng năm 2008, có sự tham gia của Park Min Young, Wang Hee Ji và Choi Dang Seok. Trong phim, Park Min Young đảm nhận vai nữ chính Myung Ok, người vì muốn báo thù mà hóa thân thành Cửu Vĩ Hồ.

Với gương mặt tái nhợt cùng lối trang điểm đặc biệt, hình tượng hồ ly của cô khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngọt ngào, quyến rũ thường thấy trong các phim hiện đại, mang đến cảm giác rùng rợn và ám ảnh cho khán giả. Vai diễn đầy thử thách này không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của Park Min Young mà còn giúp cô giành giải Diễn viên nữ xuất sắc thể loại phim đơn tập – Văn học đặc biệt tại Giải thưởng Diễn xuất KBS.

3. Ha Yoon Joo - Công Thức Hồ Ly

Phim kể về hồ ly ngàn năm Yeo Hee (Ha Yoon Joo), người đang điều hành một tiệm cafe ở làng cổ Hanok Jeonju. Yeo Hee vẫn giữ mãi ký ức về mối tình đầu dang dở với chàng trai Jin Woo từ hàng trăm năm trước. Một ngày nọ, cô phát hiện Jin Woo đã tái sinh thành Yoon Ho (Mu Jin Sung), một giám đốc trẻ tài hoa. Trớ trêu thay, Yoon Ho hiện đã đính ước với người con gái khác.

Quyết tâm nối lại tình xưa, Yeo Hee tìm đến Seung Hwan (Ryan Joo Jong Hyuk), một chuyên viên y tế và cũng là bạn trai cũ của Yoon Ho, để nhờ anh dạy cho mình những bí quyết quyến rũ của phụ nữ hiện đại. Quá trình giúp đỡ Yeo Hee đã vô tình giúp Seung Hwan vượt qua nỗi thất tình, dần lấy lại niềm tin vào tình yêu và mở cửa trái tim mình lần nữa.

4. Kang Ye Won - Người Đàn Ông Thứ 1000

Người Đàn Ông Thứ 1000 (The Thousandth Man) là bộ phim truyền hình tình cảm, giả tưởng với sự tham gia của Kang Ye Won và Lee Chun Hee. Chuyện phim xoay quanh một nàng hồ ly chín đuôi, người phải ăn lá gan của 1000 người đàn ông để được hóa thành người. Cô đã tiếp cận và ăn lá gan của 999 người. Khi gặp người đàn ông thứ 1000, cô phải làm cho anh ta yêu mình thật lòng trước khi có thể hoàn thành nghi thức. Tuy nhiên, khi thời khắc quyết định đến, cô đã do dự và không thể ăn lá gan cuối cùng ấy. Chính lúc đó, cô nhận ra một thứ cảm giác mà cô chưa từng biết đến, đánh dấu sự thay đổi lớn trong hành trình hóa người của nàng Hồ ly.

5. Han Eun Jung - Truyền Thuyết Tiểu Hồ Ly

Bộ phim cổ trang Truyền Thuyết Tiểu Hồ Ly lấy bối cảnh thời Joseon, tập trung vào số phận bi thương của người mẹ hồ ly San Daek (Han Eun Jung thủ vai). Sau khi bị chồng phản bội, cô đưa con gái Yeon Yi (Kim Yoo Jung thủ vai) - một đứa trẻ mang dòng máu lai giữa người và hồ ly - đến ẩn náu tại một ngôi làng hẻo lánh. Khi Yeon Yi lên 10 tuổi, bản năng hồ ly trỗi dậy, mở ra một câu chuyện đầy cảm xúc về tình mẫu tử, tình bạn, cùng với sự phản bội, ghen tuông và thù hận.

Thời điểm lên sóng, phim được đánh giá cao nhờ cốt truyện chặt chẽ, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Đặc biệt, diễn xuất tuyệt vời của nữ chính Han Eun Jung đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards 2010.

6. Jeon Hye Bin - Cửu Vĩ Hồ

Trong series nối tiếp Quê Hương Thần Thoại (Hometown of Legends) của đài KBS, tập 8 mang tựa đề Gumiho kể về hồ ly chín đuôi tên So Ho (Jun Hye Bin). So Ho sống giữa thế giới loài người để che giấu thân phận và trốn tránh kẻ đã sát hại cha cô. So Ho kết hôn với người đàn ông tốt bụng Yeon Dol (Ahn Jae Mo). Nhờ công việc buôn bán muối, cô mang về nhiều tiền cho gia đình. Tuy nhiên, cũng chính từ đây, So Ho đau đớn nhận ra bản chất con người có thể thay đổi vì lòng tham vật chất và đồng tiền.

7. Park Shi Yeon - Gia Tộc Hồ Ly

Bộ phim điện ảnh Gia Tộc Hồ Ly (The Fox Family) năm 2006 kể về một gia đình hồ ly chín đuôi khao khát trở thành người sau 1000 năm chờ đợi. Họ chỉ còn một bước cuối cùng: phải ăn gan của một người còn sống để hóa thành người mãi mãi. Tuy nhiên, kế hoạch bị đảo lộn khi một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến gia đình Hồ ly vô tình bị cuốn vào vòng nghi ngờ. Mọi việc càng trở nên rắc rối hơn khi anh chàng cảnh sát Gi Dong lại đem lòng yêu cô con gái cả của gia đình Hồ ly, do Park Si Yeon thủ vai.

Nàng Cửu Vĩ Hồ trong phim sở hữu vẻ ngoài vô cùng gợi cảm và quyến rũ chết người đối với đàn ông. Theo truyền thuyết, nếu ăn được trái tim của một người còn sống, cô sẽ được hóa thành người thật sự. Vì mục tiêu đó, nàng Cửu Vĩ Hồ cùng gia đình quyết định săn tìm và mê hoặc những người dễ bị cám dỗ, để chọn ra con mồi phù hợp cho nghi lễ cuối cùng của họ.

8. Kim Tae Hee - Cửu Vĩ Hồ Ngoại Truyện

Bộ phim Cửu Vĩ Hồ Ngoại Truyện do Kim Tae Hee và Jo Hyun Jae đóng chính, dù đã ra mắt từ năm 2004, nhưng mỗi khi nhắc đến đề tài Cửu Vĩ Hồ, người ta vẫn nhớ ngay đến bộ phim này bởi nữ thần quốc dân Kim Tae Hee là người đảm nhận vai chính. Nhân vật Cửu Vĩ Hồ do Kim Tae Hee thủ vai mang hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng hơn là quyến rũ mê hoặc, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Cửu Vĩ Hồ Ngoại Truyện kể về Shi Yeon, ban ngày là giám đốc bảo tàng, ban đêm lại thực hiện nhiệm vụ của tộc Cửu Vĩ Hồ. Việc yêu con người là điều cấm kỵ lớn nhất trong tộc, thế nhưng Shi Yeon lại phải lòng chàng cảnh sát nhân loại Kang Min Woo. Trớ trêu thay, Kang Min Woo chính là người được giao nhiệm vụ tiêu diệt tộc Cửu Vĩ Hồ, khiến chuyện tình của hai người trở nên đầy trắc trở và đau thương.

9. Go So Young - Chuyện Tình Hồ Ly

Hồ Ly Chín Đuôi Harah là một cá thể lai giữa người và hồ ly, cô khao khát trở thành người hoàn toàn. Một ngày nọ, Harah tình cờ gặp tài xế taxi đẹp trai và phải lòng anh ngay lập tức. Cô hy vọng rằng việc ở bên anh ngày qua ngày sẽ giúp anh trở thành công cụ để cô đạt được mục đích hóa thành người. Tuy nhiên, mặc dù cô luôn dịu dàng và tử tế với anh, cô vẫn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng là trở thành một người phụ nữ. Trong khi đó, một tù nhân ở địa ngục được chỉ định để bắt Harah, và toàn bộ quá trình truy bắt diễn ra khủng khiếp và nghẹt thở.

10. Kang Han Na - Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho (My Roommate Is a Gumiho) mang đến một câu chuyện hồ ly mới mẻ với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp như Jang Ki Yong, Hyeri, Kang Han Na, Bae In Hyuk,... Phim xoay quanh nữ sinh đại học thẳng thắn Lee Dam (Hyeri), người vô tình nuốt phải hồ ly châu tử 999 năm tuổi của chàng hồ ly đang tu luyện thành người, Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong).

Trong Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho dù chỉ vào vai nữ phụ, không có nhiều đất diễn, Kang Han Na vẫn gây chú ý mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện nhờ vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái sang chảnh. Trong phim, Yang Hye Sun là một nữ hồ ly đã tu luyện thành công và hóa thành người hoàn toàn. Giống như chàng hồ ly Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), cô là một hồ ly lương thiện và chưa từng gây hại đến loài người.