Sau thất bại đầy đáng tiếc với Twelve, tài tử Ma Dong Seok sẽ tái xuất với bộ phim hành động bom tấn Extraction: Taego. Được biết, đây là ngoại truyền của Extraction - thương hiệu phim nổi tiếng toàn cầu của ngôi sao Hollywood Chris Hemsworth.

Bộ phim Extraction: Taego đang nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi xuất hiện thông tin Lisa (BLACKPINK) cũng sẽ góp mặt.

Đảm nhận vai nam chính Taego là Ma Dong Seok. Đây là một lính đánh thuê dũng cảm, người sẽ thực hiện một phi vụ đầy nguy hiểm để cứu lấy người đồng đội bị bắt cóc. Đáng chú ý, ở Extraction: Taego, ngôi sao 54 tuổi không chỉ tham gia với tư cách nam chính mà còn góp phần xây dựng kịch bản. Hơn nữa, công ty Big Punch Pictures Co., Ltd. của Ma Dong Seok cũng tham gia sản xuất bộ phim.

Bên cạnh Ma Dong Seok, Extraction: Taego còn có một ngôi sao hạng A khác của làng giải trí Hàn Quốc, đó là Lee Jin Wook. Được biết, Lee Jin Wook sẽ vào vai phản diện, đối đầu với nam chính Taego do Ma Dong Seok thể hiện.

Với sự hiện diện của Ma Dong Seok và Lee Jin Wook, khán giả đã có thừa lý do để ngóng chờ Extraction: Taego. Thế nhưng, độ "hóng" của số đông còn trở nên cao hơn nữa khi mà mới đây xuất hiện thông tin Lisa (BLACKPINK) cũng sẽ góp mặt.

Lisa vốn đã là cái tên nổi tiếng toàn cầu. Cô sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, cực "slay" và thậm chí từng dẫn dầu danh sách 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới của TC Candler vào năm 2021. Không chỉ được biết đến với tư cách ca sĩ, Lisa còn cho thấy tham vọng dấn thân vào diễn xuất. Cô từng đóng White Lotus mùa 3 và nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Chính vì thế nên giờ đây, dù chưa rõ nếu Lisa có thực sự đóng Extraction: Taego hay không và nếu đóng thì sẽ vào vai gì, nhưng tin tức này cũng đã tạo ra một cú nổ thực sự trên mạng xã hội.

