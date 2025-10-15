Netflix đang chuẩn bị tung ra một trong những dự án drama Hàn được chờ đợi nhất nửa cuối năm nay - As You Stood By, bộ phim tâm lý - tội phạm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Naomi and Kanako của nhà văn Nhật Bản Hideo Okuda. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 7/11 , hứa hẹn trở thành “món ăn tinh thần” nặng đô với câu chuyện đen tối, xoáy sâu vào chủ đề bạo hành, phản kháng và tình bạn giữa hai người phụ nữ bị dồn đến giới hạn cùng cực.

Hai người phụ nữ, một kế hoạch giết người - và nỗi tuyệt vọng không lối thoát

As You Stood By xoay quanh Jo Eun Su (Jeon So Nee) và Jo Hui Su (Lee Yoo Mi) - hai người bạn thân cùng mắc kẹt trong một thực tại ngột ngạt, nơi cái chết dường như là cách duy nhất để được giải thoát. Eun Su, mang trong mình những sang chấn từ quá khứ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tại nhà của Hui Su - người bạn đang sống những ngày địa ngục bên người chồng vũ phu Noh Jin Pyo (Jang Seung Jo). Trong khoảnh khắc bế tắc, cô đưa ra một đề nghị táo bạo: “Chúng ta hãy giết hắn đi.”

Từ đây, As You Stood By mở ra hành trình vừa tội lỗi vừa thương tâm của hai người phụ nữ - nơi tình bạn, sự thù hận và bản năng sinh tồn đan xen, biến họ từ nạn nhân thành người ra tay. Trailer đầu tiên của phim đã khiến khán giả rùng mình với những khung hình lạnh lẽo, tông màu u ám và ánh nhìn đờ đẫn của Lee Yoo Mi gợi nhớ không khí The Glory nhưng mang nét kịch tính thực tế hơn, ít tô vẽ hơn.

Dàn diễn viên thực lực: Từ Squid Game đến Encounter

Điểm khiến khán giả đặc biệt chú ý là sự kết hợp giữa Jeon So Nee và Lee Yoo Mi - hai gương mặt không chạy theo hình tượng “ngọc nữ” mà luôn chọn vai diễn nặng cảm xúc. Jeon So Nee từng ghi dấu ấn trong When My Love Blooms và Encounter, với nét diễn tinh tế, nhiều nội lực. Lần này, cô được kỳ vọng sẽ “bung” khỏi giới hạn an toàn, thể hiện hai trạng thái đối cực của một người phụ nữ vừa tỉnh táo vừa tuyệt vọng.

Trong khi đó, Lee Yoo Mi, sau cú nổ toàn cầu Squid Game và All of Us Are Dead, quay lại với hình ảnh hoàn toàn khác: yếu đuối, nhẫn nhịn nhưng đầy ẩn ức. Cô chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Netflix:“Hui Su không chỉ là nạn nhân, cô ấy là người phụ nữ đang cố gắng sống sót trong địa ngục - và khi không còn ai bảo vệ, cô chọn cách tự cứu mình.”

Bên cạnh đó, Jang Seung Jo đảm nhận vai người chồng bề ngoài lịch lãm, bên trong tàn nhẫn - kiểu nhân vật khiến khán giả vừa căm ghét vừa tò mò. Anh từng thể hiện rất tốt các vai phản diện trong The Good Detective, nên khả năng tạo lớp tâm lý mâu thuẫn ở nhân vật Noh Jin Pyo được kỳ vọng sẽ là điểm sáng lớn của phim.

Cuối cùng là Lee Moo Saeng, nam diễn viên quen thuộc qua The Glory và Gyeongseong Creature, hóa thân thành Jin So Baek - một người đàn ông bí ẩn có mối liên hệ phức tạp với hai nữ chính. Sự xuất hiện của anh được ví như “bóng tối thứ ba” trong thế giới u uẩn này.

Không còn là những câu chuyện tình lãng mạn hay đấu trí giữa giới thượng lưu, “As You Stood By” đánh dấu bước đi mới của Netflix Hàn Quốc trong việc khai thác những lát cắt đen tối của đời sống phụ nữ. Phim hứa hẹn gợi nhớ tinh thần của The Glory, My Name hay Secret Love Affair, nhưng mang hơi thở thực tế và lạnh lẽo hơn: nơi tội ác không chỉ là hậu quả mà còn là cách tồn tại.

Giới phê bình nhận định, điểm đáng chú ý nhất của As You Stood By không nằm ở cú twist, mà ở câu hỏi xuyên suốt: “Nếu xã hội không bảo vệ bạn, liệu bạn có tự cho phép mình trở thành kẻ có tội để được sống?”

Theo tiết lộ từ đoàn phim, As You Stood By gồm 8 tập, trong đó hai tập đầu tiên đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Busan 2025 và nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ nhịp phim chậm rãi, khắc họa tốt nỗi đau âm thầm của phụ nữ bị bạo hành. Đạo diễn Lee Jeong Rim chia sẻ: “Tôi không muốn làm một bộ phim về kẻ giết người. Tôi muốn kể câu chuyện về hai người phụ nữ cuối cùng cũng chọn đứng về phía chính mình.”

Khi dòng phim trả thù và nữ quyền vẫn đang thống trị màn ảnh Hàn, As You Stood By được kỳ vọng sẽ là “drama đen tối” nhưng nhân văn nhất cuối năm 2025, nơi khán giả không chỉ xem để sợ, mà xem để hiểu rằng sự phản kháng của phụ nữ đôi khi không phải là nổi loạn, mà là cách duy nhất để họ tồn tại.