Tối ngày 11/10, bộ phim Typhoon Family (tựa Việt: Gia Đình Bão Tố) đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là tác phẩm nối sóng Ngự Trù Của Bạo Chúa, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một thành công mới cho tvN.

Cho đến lúc này, có thể nói rằng màn kết hợp của Lee Jun Ho và Kim Min Ha đã khởi đầu một cách suôn sẻ. Chỉ sau 15 phút phát sóng, Typhoon Family ghi nhận rating thời gian thực lên tới 10,07% qua đó dẫn đầu cả nước trong khung giờ phát sóng.

Typhoon Family mới lên sóng và đang ghi nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Không những rating tốt, Typhoon Family còn cho thấy chất lượng rất ổn. Về mặt nội dung, tập 1 làm tốt nhiệm vụ giới thiệu bối cảnh, nhân vật, đặt nền móng cho câu chuyện chính mà không gây ra sự nhàm chán cho người xem. Về diễn xuất, cả Lee Jun Ho lẫn Kim Min Ha đều khắc họa tốt những nét tính cách nhân vật của mình. Ngoài ra, thời kỳ năm 1997 được tái hiện một cách đầy ấn tượng qua những góc quay mang đậm tính thẩm mỹ đến từ đạo diễn Lee Na Jung.

Rating thời gian thực tập 1 phim Typhoon Family.

Một vài bình luận của khán giả về Typhoon Family:

- Mê mấy phim bối cảnh cuối thập niên 90 kiểu này, mà nữ chính xinh ghê, từ hồi đóng cùng Lee Min Ho đã thấy ấn tượng rồi ấy.

- Kim Min Ha và Lee Jun Ho chung khung hình. Thật sự là có lúc tôi muốn bùng nổ luôn ấy.

- Wow, thực sự hay lắm ấy.

- Phim gia đình của Hàn thì rất khét rồi.

- Tập 1 khá chậm và diễn biến cũng dễ đoán, tuy nhiên đây thực sự là khởi đầu đầy hứa hẹn. Bầu không khí, phần hình ảnh cũng như âm nhạc đều tuyệt vời.

Giới thiệu một chút về nội dung của Typhoon Family, bộ phim lấy bối cảnh năm 1997, khi nền kinh tế Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nhân vật nam chính Kang Tae Poong (Lee Jun Ho) sinh ra trong một gia đình khá giả, cha của anh điều hành công ty tên Typhoon Trading Company.

Lee Jun Ho đảm nhận vai nam chính Kang Tae Poong.

Kim Min Ha đảm nhận vai nữ chính Oh Mi Sun.

Suốt nhiều năm, anh sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Dẫu vậy, mọi thứ đảo lộn khi Kang Tae Poong mất cha, Typhoon Trading cũng rơi vào nghịch cảnh trước những biến động kinh tế vĩ mô. Đến lúc này, Kang Tae Poong buộc phải trưởng thành để cứu công ty mà cha anh đã dày công gây dựng.

Ở chiều ngược lại, nữ chính Oh Mi Sun là cô con gái cả mang nhiều trách nhiệm của gia đình. Cô đảm nhận vị trí kế toán tại Typhoon Trading. Dù hiện tại chỉ làm những việc lặt vặt, thế nhưng sau này, cô là người kề vai sát cánh bên Kang Tae Poong, vừa để cứu lấy Typhoon Trading, vừa thực hiện ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt của riêng mình.