Sau thời gian ngắn chịu tang mẹ, nữ diễn viên Kim Hee Sun đã chính thức trở lại phim trường. Ngày 9/10, cô chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh bên chiếc xe đồ ăn được gửi đến để cổ vũ đoàn phim Because There Is No Next Life (Không Có Kiếp Sau Nữa). Nữ diễn viên viết: “Hôm nay trời có hơi âm u, nhưng thật xúc động khi được nhận sự ủng hộ thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Hình ảnh mới nhất của Kim Hee Sun

Trông Kim Hee Sun vẫn nở nụ cười rạng rỡ, song nhiều người nhận ra cô gầy đi trông thấy sau biến cố mất mẹ. Trong những bức ảnh được chia sẻ từ hậu trường, nữ diễn viên diện sơ mi trắng và quần âu đen giản dị, nhưng gương mặt gầy đi rõ nét, nhất là phần cổ trơ xương khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Một số fan nhận xét rằng Kim Hee Sun dường như đã giảm cân đáng kể, thần thái vẫn nhẹ nhàng song vẻ ngoài khác lạ, kém đầy đặn so với hình ảnh sang trọng, quyến rũ thường thấy.

Bình luận của khán giả: - Chị đẹp nhìn vẫn tươi tắn nhưng trông lạ quá, gầy nhưng hình như mặt lại hơi sưng, chắc do mấy ngày qua khóc nhiều quá. - Nhìn rõ xương cổ luôn, Kim Hee Sun gầy đi nhiều quá, mặt nhỏ xíu luôn. - Chị đẹp có làm mũi với tiêm filler không nhỉ, nhìn mặt gầy nhưng hơi lạ. - Đây có đúng là Kim Hee Sun không?

Because There Is No Next Life là dự án truyền hình mới của đài TV Chosun, kể về ba người phụ nữ 41 tuổi với ba cuộc đời đối lập. Kim Hee Sun vào vai Cho Na Jeong, một cựu MC mua sắm truyền hình từng kiếm hàng trăm triệu won, nay trở thành bà nội trợ toàn thời gian và mẹ của hai cậu con trai. Cô cố gắng trở lại công việc cũ, khát khao được khẳng định lại giá trị bản thân sau khi dành nhiều năm chỉ quanh quẩn bên gia đình.

Hai người bạn thân của Na Jeong là Koo Ju Yeong (Han Hye Jin), quản lý kế hoạch tại một trung tâm nghệ thuật, bên ngoài có cuộc sống hoàn hảo nhưng đang đau khổ vì người chồng vô tính; và Lee Il Ri (Jin Seo Yun) - phó tổng biên tập tạp chí thời trang, vẫn độc thân và luôn ôm mộng về một cuộc hôn nhân lý tưởng. Câu chuyện mang đậm màu sắc hiện thực, khai thác áp lực, tổn thương và ước vọng thầm kín của phụ nữ trung niên.

Ba nữ diễn viên chính của phim

Sự xuất hiện của Kim Hee Sun trong phim lần này đặc biệt được mong đợi, không chỉ vì cô là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc suốt ba thập kỷ qua, mà còn bởi khả năng nhập vai tinh tế, luôn làm nổi bật nỗi niềm của những người phụ nữ từng trải. Sau Bitter Sweet Hell, cô tiếp tục chọn kịch bản mang tính nhân văn, sâu sắc, gắn liền với câu chuyện của những người phụ nữ trung niên trải qua nhiều biến cố.