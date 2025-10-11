Song Hye Kyo lần đầu công khai gọi bạn diễn là người yêu

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Song Hye Kyo nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật, cũng có một số lần tin đồn thành sự thật. Thế nhưng cô chưa từng sử dụng trang cá nhân để công khai các mối quan hệ hay gọi bạn diễn/người yêu với những danh xưng tình cảm. Ấy vậy mà mới đây, nữ diễn viên lại bất ngờ đăng hình ảnh chụp chung với một người bạn diễn cùng dòng chú thích "người yêu" khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Người được nhắc tới ở đây là nữ diễn viên Suzy, bạn diễn của Song Hye Kyo trong bộ phim Genie, Make A Wish - tác phẩm mới nhất mà mỹ nhân họ Song có góp mặt trong vai trò cameo. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một nữ thần đèn, là người yêu cũ của Iblis, trong khi đó Suzy vào vai Ki Young, người yêu mới của Iblis cũng là con người thuần khiết từng khiến Iblis bị giam giữ trong cây đèn thần suốt gần 1000 năm. Hai cô gái chỉ có một vài cảnh tương tác trực tiếp, Song Hye Kyo cũng không có vai trò quá đặc biệt trong tác phẩm.

Suzy, Kim Woo Bin và Song Hye Kyo trong phim Genie, Make A Wish

Thực tế, Suzy và Song Hye Kyo mới chỉ bắt đầu thân thiết khoảng 2 năm trở lại đây. Thậm chí vào giữa năm ngoái, khi hai người lần đầu tiên đăng tải hình ảnh chụp chung lên trang cá nhân, từ khóa "Song Hye Kyo và Suzy hẹn hò" đã trở thành đề tài thảo luận top 1 trên diễn đàn Naver.

Hiện tại, một lần nữa câu chuyện "hẹn hò" được nhắc lại khi mỹ nhân họ Song đã cùng đón sinh nhật với Suzy, đăng ảnh Suzy kèm chú thích Habibti, mà Habibti trong Genie, Make A Wish có ý nghĩa "người yêu của tôi". Khán giả rất thích thú với mối quan hệ của cặp chị em thân thiết này, nhiều người cũng đồn đoán rằng họ bắt đầu thân từ khi Song Hye Kyo nhận lời tham gia Genie, Make A Wish với vai trò cameo. Và suốt 1 năm qua, cặp chị em nhiều lần khoe ảnh đi chơi chung, đến nhà riêng của nhau, công khai ủng hộ đối phương bằng cách gửi xe cafe tới phim trường hay để lại những lời khen cho nhau trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo đăng tải hình ảnh đóng sinh nhật cùng Suzy, tag cô em thân thiết và ghi chú thích "người yêu"

Được biết, Song Hye Kyo tham gia Genie, Make A Wish mà không hề nhận cát-xê, lý do là bởi mối quan hệ thân tình của cô với biên kịch phim, người đứng sau thành công của The Glory mà Song Hye Kyo đóng chính. Nhiều bình luận cho rằng tuy không nhận vật chất nhưng nữ diễn viên đã nhận được thứ cát-xê tuyệt vời nhất, chính là tình bạn với Suzy, người bạn diễn duy nhất mà cô công khai gọi với danh xưng "người yêu".

Song Hye Kyo và Suzy có mối quan hệ cực kỳ thân thiết suốt gần 2 năm qua

Suzy, sinh năm 1994, ra mắt công chúng với vai trò là em út của nhóm nhạc Miss A. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm như Yêu Không Kiểm Soát, Khi Nàng Say Giấc, Doona!,... Với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo và nụ cười nhẹ như gió xuân, Suzy được người hâm mộ ưu ái gọi là tình đầu quốc dân của Hàn Quốc.

Song Hye Kyo, sinh năm 1981, là một trong những minh tinh hàng đầu châu Á. Cô vụt sáng nhờ vai diễn trong Trái Tim Mùa Thu và tiếp tục củng cố vị thế với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Vẻ đẹp dịu dàng cùng phong thái sang trọng giúp Song Hye Kyo trở thành biểu tượng nhan sắc không tuổi của màn ảnh Hàn.