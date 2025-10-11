Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh

Phương Oanh những ngày gần đây liên tục là cái tên được cư dân mạng tìm kiếm. Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh của cô đang đi đến giai đoạn cao trào, khi nhân vật Mỹ Anh phải đối diện với vô số rủi ro. Không chỉ một nhân vật mới xuất hiện, bị nghi là tiểu tam phá vỡ gia đình hạnh phúc của Mỹ Anh, mà phim còn cài cắm tình tiết cho thấy nữ chính đang bị hội bạn phú bà lập mưu lừa đảo. Vốn có cuộc sống viên mãn nhất trong hội 3 nữ chính, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản gốc thì Mỹ Anh đang dần đi vào bước đường cùng, khi cả hôn nhân lẫn sự nghiệp đều tan tành.

Phương Oanh trong vai Mỹ Anh

Chính bởi những diễn biến hấp dẫn trong phim nên khán giả càng quan tâm đến Phương Oanh nhiều hơn dù những ngày này, nữ diễn viên ngừng cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân của một thành viên trong ekip đoàn phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Theo đó, cô cùng 2 người đồng nghiệp của mình là Việt Hoa và Quỳnh Kool vẫn chăm chỉ ghi hình trên phim trường. Trong bức ảnh này, Phương Oanh xuất hiện ở bối cảnh căn chung cư của Mỹ Anh, đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Một thành viên trong ekip đoàn phim đăng tải ảnh hậu trường mới nhất của 3 nữ chính

Hình ảnh Phương Oanh chăm chỉ đọc kịch bản trong bối cảnh nhà Mỹ Anh

Dù chỉ là một bức hình do ekip đoàn phim lén chụp lại, không can thiệp chỉnh sửa nhưng cả 3 nữ diễn viên, đặc biệt là Phương Oanh đều nhận về nhiều lời khen từ khán giả bởi diện mạo xinh đẹp.

Bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là dự án đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng trên sóng truyền hình. Trong phim, cô vào vai Mỹ Anh, một người phụ nữ tưởng như hoàn hảo với cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp ổn định nhưng thực chất là phải đối diện với vô số vấn đề từ chồng con đến công ty. Vai diễn này giúp cô có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm cũng như khoe vẻ đẹp đúng chuẩn phu nhân hào môn của mình. Ngay khi phim lên sóng, Phương Oanh nhận được nhiều lời khen cho thần thái sang chảnh, vẻ đẹp sang trọng dù diễn xuất đôi khi còn gây tranh cãi.