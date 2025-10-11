Mới lên sóng tối 10/10, Would You Marry Me của đài SBS đã khiến khán giả cư dân mạng Hàn Quốc phải phát cuồng chỉ sau 10 phút đầu tiên. Theo thống kê, rating realtime của phim đã vọt lên 10,43% vào lúc 22h, chỉ sau đúng 10 phút phát sóng, trở thành chương trình có tỷ suất người xem cao nhất trong toàn khung giờ tối thứ Sáu. Đến 22h59, rating realtime lên tới con số 13.54%, dự kiến rating trung bình tập 1 sẽ trên dưới 5%, một thành tích đầy khả quan giữa bối cảnh phim truyền hình Hàn đang gặp khủng hoảng.

Rating realtime ấn tượng ngay tập 1

Tập mở màn bắt đầu bằng chuỗi vận xui chồng chất của nữ chính Yoo Mary (Jung So Min). Tưởng chừng sắp có cái kết viên mãn sau 5 năm yêu đương, cô lại phát hiện vị hôn phu của mình Kim Woo Joo (Seo Beom Joon) ngoại tình ngay trong căn hộ tân hôn. Trước bằng chứng không thể chối cãi, hắn ta lại trơ trẽn đổ lỗi rằng "tôi chỉ lạc lối vì quá mệt mỏi", thậm chí còn khuyên cô “hãy nghĩ lý trí đi”. Nhưng Yoo Mary không còn là cô gái cam chịu, cô dứt khoát tuyên bố chia tay, khép lại 5 năm thanh xuân trong một câu nói đau mà ngầu: “Dù sao cũng sẽ ly hôn, chi bằng làm luôn bây giờ.”

Mary bị cắm sừng ngay đầu tập 1

Tưởng thế là hết khổ, Mary còn bị cuốn vào bi kịch nhà tan cửa nát: dính bẫy lừa đảo tiền nhà, bị đuổi khỏi nơi ở, không còn ai để dựa vào. Trong lúc tuyệt vọng, cô gọi cho vị hôn phu cũ nhưng nhận lại câu lạnh như băng: “Chúng ta giờ chẳng là gì của nhau cả. Đừng gọi cho tôi nữa.” Một cú đâm thẳng vào lòng, khiến cô say xỉn vật vờ ngoài đường, và đúng lúc đó, định mệnh xuất hiện.

Một vụ va chạm nhỏ khiến Mary gặp “Kim Woo Joo thứ hai” - một anh chàng xa lạ nhưng trùng tên với tay bồ phụ bạc của cô (Choi Woo Sik thủ vai). Say đến mức nhầm người, cô xối xả mắng anh như thể trút hết nỗi đau bị phản bội. Woo Joo chỉ đứng nhìn, vừa bối rối vừa buồn cười, để rồi khi Mary ngồi nhầm lên chậu xương rồng, chính anh là người cõng cô vào bệnh viện, chăm sóc tận tình. Đây cũng là lúc định mệnh giữa hai người bắt đầu.

Nếu nói Jung So Min là linh hồn của tập 1 thì Choi Woo Sik chính là người mang tới sự bùng nổ rating ở nửa sau của phim. Anh vẫn giữ được nét tự nhiên, duyên dáng từ Our Beloved Summer nhưng trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trong trẻo, biểu cảm chân thật của Jung So Min và sự lãng tử pha chút ngốc nghếch của Choi Woo Sik khiến chemistry giữa họ bùng nổ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cuối tập 1, biên kịch tung ra cú twist bất ngờ khi Mary đột ngột trúng thưởng căn hộ trị giá 50 tỷ won, nhưng vì chương trình chỉ dành cho các cặp vợ chồng mới cưới, cô cần có giấy chứng nhận kết hôn. Trong lúc rối bời, Mary chợt nhớ đến người đàn ông cùng tên - Woo Joo và liều lĩnh đề nghị: “Tôi biết điều này điên rồ, nhưng… anh có thể làm chồng tôi được không?” Câu nói khép lại tập phim hứa hẹn cho chuyện tình hợp đồng hôn nhân sắp tới.

Với nhịp phim nhanh, lời thoại thông minh và cặp chính đẹp đến mức khán giả chẳng biết nhìn ai trước, Would You Marry Me thực sự mở màn quá xuất sắc. Chỉ một tập thôi đã đủ khiến khán giả phát cuồng, mong chờ sự bứt phá bùng nổ hơn nữa trong tương lai gần.