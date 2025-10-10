Lee Kwang Soo thời gian gần đây liên tục phủ sóng các nền tảng mạng xã hội bởi sự xuất hiện ở Việt Nam bên cạnh dàn diễn viên Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Có thể nói đây là lần đầu tiên có một ngôi sao hạng A xứ Hàn lại nán lại Việt Nam, tích cực quảng bá cho dự án của mình và lâu và nhiều như thế. Chuỗi các sự kiện trước khi phim chiếu, các cinetour 2 miền khiến cho cái tên Lee Kwang Soo được khán giả Việt quan tâm nhiều hơn bao giờ hết.

Lee Kwang Soo và ekip tại cinetour

Giữa lúc tên tuổi của anh và bộ phim đang được chú ý, mới đây ekip Tay Anh Giữ Một Vì Sao đã tung ra trích đoạn cực hot của Lee Kwang Soo và Hoàng Hà trong phim. Không phải những khoảnh khắc hài hước về một ngôi sao đi lạc, lần này, ekip chơi lớn spoil luôn đoạn gần kết của phim khi Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) đã trở lại với cuộc sống thường nhật nhưng vẫn quyết định công khai tình cảm với Thảo (Hoàng Hà). Cụ thể trong đoạn clip ngắn, Jun Woo xuất hiện tại sự kiện của mình sau chuỗi ngày "lưu lạc" tại Việt Nam, bên dưới sân khấu là hàng nghìn người hâm mộ. Trước vô vàn ống kín, Jun Woo quyết định hôn Thảo trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa của vô số người.

Cảnh hôn bất ngờ của Lee Kwang Soo và Hoàng Hà

Cảnh hôn của Jun Woo và Thảo hiện đang được nhiều cư dân mạng truyền tay nhau. Một số khán giả cho rằng họ quá bất ngờ, không tin vào mắt mình trước quyết định của Jun Woo. Bởi lẽ một idol hạng A lại công khai việc có và hôn bạn gái ngay tại sự kiện cá nhân là điều vô cùng hiếm gặp và dễ vấp phải sự phản đối ngoài đời. Tuy nhiên vì đây là thế giới phim ảnh, nụ hôn của cặp đôi xuyên biên giới nhận về sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ, những tiếng vỗ tay reo hò vang khắp cả khán phòng. Tuy có phần hơi vô lý so với đời thật, nhất là với văn hóa thần tượng Kpop, nhưng khoảnh khắc này vẫn nhận cơn mưa lời khen vì quá dễ thương, nhất là trong việc Lee Kwang Soo có cách biệt chiều cao lớn so với Hoàng Hà nên nhìn hơi... mỏi cổ khi thực hiện cảnh phim này.

Tay Anh Giữ Một Vì Sao xoay quanh Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) - ngôi sao hạng A Hàn Quốc bất ngờ bị mắc kẹt ở Việt Nam vì thất lạc hộ chiếu. Từ đây, anh có cuộc gặp gỡ định mệnh với Thảo (Hoàng Hà), cô gái trẻ làm việc tại quán cà phê nhỏ. Những va chạm dở khóc dở cười dần biến thành sự gắn kết ngọt ngào giữa hai con người thậm chí còn không hiểu ngôn ngữ của nhau. Sự đối lập giữa một ngôi sao quen ánh đèn sân khấu và cô gái bình dị đời thường mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị. Yếu tố size gap của cặp đôi càng khiến câu chuyện thêm phần đáng yêu, dễ chiếm cảm tình khán giả.