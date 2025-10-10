Nhắc đến Lưu Diệc Phi, khán giả nghĩ ngay đến vẻ đẹp thanh khiết và khí chất thoát tục khiến cô trở thành "thần tiên tỷ tỷ" trong lòng nhiều người. Nhưng ngoài nhan sắc được ca tụng, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt ghi dấu trong hàng loạt bộ phim ăn khách từ cổ trang đến hiện đại. Dưới đây là 5 bộ phim tiêu biểu nhất giúp cô khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

1. Câu Chuyện Hoa Hồng (2024)

Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi hóa thân thành Hoàng Diệc Mai, người phụ nữ hiện đại trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống. Từ hình ảnh "bình hoa di động", cô đã khiến khán giả phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn bằng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc.

Nhân vật Hoàng Diệc Mai đi qua 18 năm với 4 mối tình, từ cô gái trẻ ngây ngô đến người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Lưu Diệc Phi thể hiện trọn vẹn hành trình trưởng thành ấy bằng ánh mắt, biểu cảm và khí chất ngày càng chín muồi. Nhiều khán giả nhận xét, đây là vai diễn rất "đời" và có chiều sâu nhất của cô trong nhiều năm qua. Bộ phim không chỉ khắc họa chân dung người phụ nữ dám yêu, dám sống mà còn truyền cảm hứng tích cực đến khán giả.

2. Đi Đến Nơi Có Gió (2023)

Nếu Câu Chuyện Hoa Hồng là câu chuyện trưởng thành thì Đi Đến Nơi Có Gió lại là hành trình chữa lành. Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Hồng Đậu - một cô gái rời bỏ thành phố ồn ào sau những tổn thương để tìm lại bình yên nơi làng quê Vân Nam.

Không có cao trào kịch tính, Đi Đến Nơi Có Gió lại theo mô típ nhẹ nhàng nhưng thấm thía, khơi gợi cảm xúc ấm áp cho người xem. Lưu Diệc Phi thể hiện nhân vật với sự điềm đạm, tinh tế và ánh mắt biết nói, diễn xuất tự nhiên của cô khiến khán giả như được sống cùng nhịp thở của nhân vật. Bộ phim không chỉ được khen ngợi vì nội dung ý nghĩa mà còn giúp địa điểm quay trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

3. Mộng Hoa Lục (2022)

Sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi trở lại ngoạn mục với Mộng Hoa Lục, bộ phim cổ trang tạo nên cơn sốt năm 2022. Trong vai Triệu Phán Nhi, người phụ nữ thông minh, kiên cường, cô đã mang đến hình ảnh vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, đúng chuẩn "nữ tử không thua kém nam nhi".

Từng ánh mắt, nụ cười, cách thể hiện nội tâm của Lưu Diệc Phi đều được khán giả khen ngợi là tự nhiên và cuốn hút. Mộng Hoa Lục không chỉ giúp cô lấy lại hào quang mà còn chứng minh rằng Lưu Diệc Phi không chỉ là "mỹ nhân cổ trang" mà còn là diễn viên có năng lực. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm cổ trang được yêu thích nhất trong 5 năm gần đây.

4. Thần Điêu Đại Hiệp (2006)

Vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp chính là dấu mốc đưa Lưu Diệc Phi lên hàng ngũ sao hạng A. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp thoát tục, ánh mắt lạnh lùng và phong thái thanh cao của cô đã khắc sâu vào ký ức khán giả.

Khi đứng cạnh Huỳnh Hiểu Minh (vai Dương Quá), cặp đôi tạo nên một trong những phiên bản kinh điển nhất của Thần Điêu Đại Hiệp. Những cảnh võ thuật mãn nhãn, khung hình nên thơ cùng hình ảnh "Tiểu Long Nữ như tiên giáng trần" đã trở thành biểu tượng không thể thay thế. Đến nay cũng đã gần 20 năm trôi qua nhưng màn ảnh Hoa ngữ vẫn không có thêm Tiểu Long Nữ nào đủ sức "chung mâm" với Lưu Diệc Phi.

5. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 (2005)

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 là tác phẩm kinh điển mở đầu cho kỷ nguyên phim tiên hiệp Trung Quốc. Lưu Diệc Phi khi đó mới 18 tuổi nhưng vai Triệu Linh Nhi đã khiến cô vụt sáng, trở thành "nàng tiên nhỏ" trong lòng hàng triệu khán giả thời bấy giờ.

Cặp đôi "Lý Tiêu Dao - Triệu Linh Nhi" do Lưu Diệc Phi và Hồ Ca thể hiện được xem là biểu tượng thanh xuân của một thế hệ. Từ nhan sắc trong veo, diễn xuất non trẻ nhưng vẫn đong đầy cảm xúc cho đến cách cô khắc họa nét dịu dàng và hy sinh của Triệu Linh Nhi, tất cả đều để lại ấn tượng khó phai. Dù nhiều năm trôi qua, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 vẫn được nhắc lại như một "bước ngoặt vàng" trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.