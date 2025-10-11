Phần hai bộ phim Cách Em Một Milimet tiếp nối từ tập 12. Kết thúc phần một, những đứa trẻ làng Mây lần lượt rời đi sau cái chết của Quyên, chỉ còn lại anh em Tú, Chiến và Thư.

Lấy bối cảnh 20 năm sau, dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…

Ở phần hai, Viễn và Ngân đều thành đạt, có công ty riêng, sở hữu xe sang. Tuy nhiên, Ngân đã có gia đình và sinh hai con. Tú - Thư là nhân viên trong công ty của Viễn. Bách làm việc tại Nhật Bản, Chiến bán hàng vỉa hè trong khi Biên chưa lộ diện và đời sống nhân vật Đức còn gây tò mò.

Điều khiến khán giả hụt hẫng là mối tình dang dở giữa Ngân - Viễn và Tú - Bách. Trong cuộc trò chuyện với chị gái, Bách khẳng định anh không có tình cảm với Tú, chỉ là sự gán ghép của hai bên gia đình. Anh cũng chưa khôi phục trí nhớ sau tai nạn ở làng Mây. Hơn nữa, Bách thông báo đã có người yêu, chuẩn bị cầu hôn và tính chuyện lâu dài, định cư tại Nhật.

Về phía Tú, cô vẫn dành tình cảm cho Bách và hy vọng anh có thể nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ. Tương tự, Viễn ấm ức vì không thể làm chồng Ngân, trách cô kết hôn nhanh như điện giật và không có mắt nhìn người.

Dàn diễn viên thay thế trong phần hai phim Cách Em Một Milimet được nhận xét phù hợp.



Ngay khi tập 12 lên sóng, nhiều khán giả thích thú về màn hóa thân, chuyển tiếp thế hệ của các diễn viên mới. Trong đó, Huyền Lizzie và Quỳnh Trang được nhận xét có nhiều nét tương đồng cả ngoại hình và cách nhấn nhá trong lời thoại. Hà Việt Dũng phù hợp với vai tổng tài, giữ được nét tính cách của nhân vật Viễn tuổi niên thiếu.

Tuy nhiên, nội dung mở đầu phần hai của Cách Em Một Milimet khiến số đông thất vọng. Dù có ý kiến bênh vực phim phản ánh hiện thực, mối tình đầu thường dang dở và day dứt, người xem vẫn mong một cái kết tươi sáng hơn.

“Hụt hẫng vô cùng, như một phim khác vậy. Thôi chào phim”, “Chuyển cảnh trưởng thành như này tôi nghĩ rất nhiều người bị hụt hẫng”, “Kịch bản chán nhỉ. Tưởng lâu lắm có bộ phim hay để xem. Lại quay xe nhỉ”, “Cách nhau hẳn một đời chồng chứ đâu phải một milimet nữa, biên kịch quay xe thế này thì khán giả đến bỏ phim thôi”, “Ai chẳng biết đời sống vô số chuyện tình dang dở như thế nhưng thứ chúng tôi cần là gam màu tươi sáng, một bộ phim chữa lành chứ không phải drama tình ái, đợi người ta bỏ chồng mới đến bên nhau”, “Vẫn là tư duy cũ khi làm phim, thích đánh đu với cảm xúc và cố tình tạo drama”… là một số bình luận của khán giả.