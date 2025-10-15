Nửa cuối 2025 có thể coi là bước ngoặt lớn của nam ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm khi anh quyết định nghiêm túc tái xuất, trở lại với con đường nghệ thuật, diễn xuất. Mới đây nhất, anh bất ngờ xuất hiện trong buổi giới thiệu dự án của ekip Nhà Ma Xó sau nhiều năm hạn chế tham gia các hoạt động họp báo. Được biết, anh xuất hiện trong dự án với vai trò ca sĩ hát nhạc phim.

Suốt nhiều năm trở lại đây, nhất là từ sau giai đoạn 2016, khi Hoài Lâm công bố chuyện hẹn hò, anh liên tục xuất hiện với hình ảnh xuống sắc không phanh. Không chỉ lên cân, nam ca sĩ còn không chăm chút ngoại hình, từ trang phục tới tóc tai, làn da, thậm chí tới cả phong thái mỗi lần xuất hiện đều gây sốc cho khán giả. Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối hình ảnh một chàng trai chưa đầy 20 tuổi gây sốt trên loạt phim hot và các chương trình thực tế.

Nếu từng tiếc nuối cho chàng trai năm đó thì sự xuất hiện của Hoài Lâm trong sự kiện của phim Nhà Ma Xó đã khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, sau gần 10 năm xuống sắc không phanh, sụp đổ hình ảnh trong mắt khán giả, Hoài Lâm xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nhan sắc lên hương hơn hẳn.

Nếu cách đây chỉ một vài tháng, Hoài Lâm có dấu hiệu giảm cân đáng kể nhưng vẫn chưa chăm chút ngoại hình và có dấu hiệu sợ ống kính máy quay, rất e dè khi xuất hiện ở buổi bấm máy dự án phim mới, thì lần này là một Hoài Lâm tự tin hơn rất nhiều. Không chỉ chú ý vào cách ăn mặc, tóc tai, makeup nhẹ hay giảm cân đáng kể, Hoài Lâm còn thoải mái giao lưu với khán giả, truyền thông, rất tự tin tạo dáng trên thảm đỏ. Hình ảnh quá sốc này thực sự nằm ngoài sự mong đợi của khán giả.

Từ diện mạo đến thần thái của Hoài Lâm đều cải thiện rất nhiều trong lần xuất hiện này

Hình ảnh quen thuộc của Hoài Lâm những năm gần đây

Việc hát nhạc phim Nhà Ma Xó chỉ là bước khởi động nhẹ cho sự trở lại của Hoài Lâm trên con đường điện ảnh. Tháng 12 sắp tới, nam diễn viên sẽ chính thức tái xuất với vai trò diễn viên trong Thiên Đường Máu, một trong số những dự án được khán giả kỳ vọng cao nhất trong dịp cuối năm 2025 khi khai thác đề tài nặng đô lại có sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân Dân. Vốn từng là một diễn viên triển vọng, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu tốt, chủ yếu là đóng cùng NS Hoài Linh, Hoài Lâm lần này chính thức trở lại con đường của mình một cách độc lập và cũng trong một thể loại phim hoàn toàn mới.

Hoài Lâm trở lại đóng phim cùng Quang Tuấn

Hoài Lâm từng là một gương mặt sáng giá trong làng giải trí Việt, có cả nhan sắc, giọng hát, khả năng vũ đạo lẫn diễn xuất. Khoảng từ 2016 đổ lại, sự nghiệp của Hoài Lâm vô cùng phát triển, thậm chí còn được so với Sơn Tùng M-TP. Đáng tiếc sau khi công bố chuyện tình cảm, chuỗi bê bối kéo tới, từ việc dùng chất gây nghiệm, hủy show đến việc quyết định tạm dừng sự nghiệp,... khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Chính bởi vậy hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm khiến nhiều người vừa sốc, ngỡ ngàng vừa mừng thay cho nam diễn viên.