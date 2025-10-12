Denis Đặng những ngày này vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội, lý do là bởi màn lấn sân diễn xuất trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhân vật Trường của Denis Đặng là chủ một du thuyền sang trọng, vừa đẹp trai lại giàu có, nhưng Denis Đặng lại bị chê từ diễn xuất tới phục trang. Denis Đặng bị chê là "tổng tài nửa vời", gây thất vọng nhất màn ảnh Việt.

Trên phim là thế nhưng ngoài đời, Denis Đặng thường được khen mặc đẹp, có nhiều set đồ lịch lãm. Chưa hết, anh còn có học vấn xịn sò.

Tốt nghiệp loại ưu Đại học Ngoại thương, rẽ hướng bất ngờ

Xuất phát trong một gia đình có truyền thống hiếu học và làm y khoa, bản thân Denis học rất giỏi. Denis tâm sự anh luôn cố gắng thực hiện những mong muốn cho cha mẹ. Anh từng thi đỗ Đại học Y Hà Nội ngành Đa khoa, sau đó quyết định theo học tại Đại học Ngoại thương và từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với tấm bằng xuất sắc khoa Tài chính Ngân hàng, sau đó còn nhận được học bổng Thạc sĩ tại HEC Paris, Pháp.

Trên phim là thế nhưng ngoài đời, Denis Đặng thường được khen mặc đẹp, có nhiều set đồ lịch lãm.

Anh chàng từng chia sẻ câu chuyện bất ngờ về con đường học hành của mình: "Cú sốc đầu đời của tôi chính là việc thi trượt trường chuyên của tỉnh. Áp lực là một đứa thua kém, thất bại trong mắt bố mẹ, anh chị khiến tôi táo tợn đến mức nói dối rằng mình vẫn đậu trường chuyên rồi tự nộp hồ sơ vào một trường dân lập cạnh đó để học.

Xuất phát trong một gia đình có truyền thống hiếu học và làm y khoa, bản thân Denis học rất giỏi.

Sau cùng thì mọi chuyện cũng vỡ lở. Những lời chì chiết, khích bác của chị cả khiến tôi càng trở nên lặng lẽ và cô đơn. Tôi thi đậu cả trường Y lẫn ĐH Ngoại Thương với 2 con điểm 10 môn Toán không phải vì tôi thích đâu, tôi chỉ muốn chứng tỏ với mọi người rằng tôi đủ sức để thi vào trường "xịn" nhất thôi!".

Những năm tháng học tại Trường Đại học Ngoại thương, chính bố mẹ cũng không thể ngờ rằng con trai lại có thể đạt nhiều giải thưởng danh giá ngoài ngành chuyên môn đến thế: Đạt Top 5 nhiếp ảnh trẻ triển vọng 2013, Gương mặt trẻ Tài năng sinh viên 2012, giải Nhất giọng hát hay sinh viên 2011. Ngoài ra với thành tích và điểm số ấn tượng, chàng trai này còn được nhận suất học bổng thạc sĩ tại Pháp.

Tuy nhiên, anh chọn ở lại Việt Nam để theo đuổi ước mơ.

Denis Đặng sở hữu khả năng nói tiếng Anh cực kì ấn tượng. Anh chàng từng thể hiện năng lực sử dụng Anh ngữ của mình trong chương trình 8IELTS của kênh VTV7. Theo đó, Denis đã thi thử bài thi nói trong IELTS với 3 phần và nhận được những nhận xét rất chuẩn xác từ chuyên gia.

Denis cũng từng thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình thông qua một đoạn clip chia sẻ về sự ủng hộ của các fan quốc tế dành cho MV Tự Tâm. Anh chàng chia sẻ rằng sự cổ vũ của các fan là động lực dành cho anh và hứa sẽ tổ chức fan meeting tại nước ngoài để đáp lại tình yêu thương của khán giả trong tương lai.

Denis Đặng sở hữu khả năng nói tiếng Anh cực kì ấn tượng.

Sau một khoảng thời gian biến mất trên mạng xã hội, đến nửa cuối năm 2018, chàng trai 25 tuổi trở lại "bùng nổ" trên mặt báo nhưng với vai trò hoàn toàn khác: Creative Director (giám đốc sáng tạo) của loạt MV đình đám trong Vpop khiến ai nấy bất ngờ.

Là một anh chàng đa zi năng, lĩnh vực nào cũng đạt được thành tích nhất định, Denis Đặng cho rằng 78% là nhờ sự nỗ lực của bản thân, 22% là sự may mắn.