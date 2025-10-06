Tập 24 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn đang khiến khán giả "dậy sóng" với loạt tình tiết dồn dập giữa Ngân (Việt Hoa) và Trường (Denis Đặng). Nếu những tập trước, mối quan hệ của cả hai mới chỉ dừng ở mức mập mờ, thì đến tập này, mọi ranh giới cảm xúc gần như bị xóa bỏ hoàn toàn - khi Ngân để Trường qua đêm tại nhà trọ của mình.

Ngân đón nhận tình cảm của Trường – từ chối mãi rồi cũng xiêu lòng

Mở đầu tập, Trường bất ngờ xuất hiện ở cửa hàng trang sức nơi Ngân làm việc. Không chỉ khiến cô "đứng hình" vì quá đột ngột, anh còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt: nhờ Ngân chọn giúp món quà cho "một cô gái thông minh, cá tính, nhưng có thể sẽ không nhận quà của anh". Dù không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu "cô gái" ấy chính là Ngân.

Ngay sau đó, Trường công khai tặng hoa và dây chuyền cho Ngân trước mặt đồng nghiệp, cùng lời tỏ tình ngọt ngào: "Tặng em, đừng từ chối anh thêm một lần nữa." Cách bày tỏ mạnh mẽ, dồn dập của Trường khiến Ngân không kịp phản ứng, chỉ biết bối rối nhận lấy bó hoa – và có lẽ là cả một trái tim đang rung động.

Nguồn gif: YouTube @VFC Official

Tối hôm đó, dù Trường đã hẹn gặp, Ngân vẫn không đến. Thế nhưng, "tổng tài" không bỏ cuộc. Anh lần theo dấu vết tìm đến tận khu tập thể nơi Ngân ở trọ, trách nhẹ rằng không biết mình đã làm gì sai mà cô lại lạnh nhạt như vậy. Khi thấy Ngân im lặng, Trường tiếp tục "đánh vào cảm xúc" bằng những lời lẽ đầy thương tổn: "Anh sợ em không có thật. Anh sợ em sẽ quất ngựa truy phong rồi bỏ anh."

Cuối cùng, Ngân không cưỡng nổi cảm xúc của chính mình. Cô để Trường ở lại qua đêm trong căn phòng nhỏ. Sáng hôm sau, Ngân hạnh phúc khi thấy anh đang nấu bữa sáng trong bếp, khung cảnh tưởng chừng lãng mạn nhưng lại khiến người xem không khỏi lo lắng.

Tổng tài bắt đầu lộ bộ mặt thật?

Khi preview tập 25 được tung ra, không ít người bắt đầu nghi ngờ về "chân tướng" của Trường. Trong đoạn ngắn, anh thay đổi sắc mặt rõ rệt khi Ngân vui vẻ nói muốn mặc áo đôi, như một cách để công khai mối quan hệ. Biểu cảm lạnh nhạt, khó chịu của Trường khiến khán giả đặt câu hỏi: phải chăng "tổng tài ngôn tình" hóa ra chỉ là một kẻ giỏi đóng kịch?

Trước đó, phim từng gợi mở bằng chi tiết nhân viên phục vụ trên du thuyền nói với Ngân: "Chị cứ yên tâm, đây là phòng chuyên mời khách của sếp Trường." Lời thoại này nay được khán giả lật lại, xem như "hint" cho thấy Trường vốn là người đào hoa, thậm chí có thể không thật lòng với Ngân.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Phản ứng trái chiều của khán giả: "Ngân quá vội vàng, dễ gây hệ lụy không tốt"

Ngay sau khi tập phim lên sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận của khán giả. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì kịch bản đẩy nhanh mối quan hệ quá mức:

"Quá nhanh quá nguy hiểm Ngân ơi."

"Nhìn là biết tra nam rồi, sao Ngân lại tin nhanh vậy?"

Một số ý kiến khác cho rằng việc xây dựng cảnh qua đêm ở giai đoạn quá sớm của mối quan hệ có thể gây tác động không tích cực đến người xem trẻ tuổi. Thay vì khắc họa tình yêu chín chắn, tin tưởng, phim lại chọn hướng phát triển cảm xúc bốc đồng, khiến nhân vật Ngân - vốn là cô gái từng tổn thương - trở nên thiếu bản lĩnh và dễ bị dẫn dắt.

Nguồn gif: YouTube @VFC Official

Kết

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vốn được yêu thích nhờ bối cảnh đẹp và diễn xuất tiến bộ của Việt Hoa, nhưng với tình tiết mới này, bộ phim đang khiến khán giả vừa tò mò, vừa lo lắng cho hướng phát triển của nhân vật. Liệu Trường có thực sự là người đàn ông chân thành, hay chỉ đang che giấu sau vẻ ngoài ngọt ngào một con người nhiều toan tính?

Câu trả lời có lẽ sẽ được hé mở trong những tập tới - nhưng hiện tại, điều khán giả mong nhất là thấy Ngân đủ sáng suốt để không trở thành nạn nhân trong một mối tình được "đánh bóng" bằng những lời mật ngọt.

Nguồn gif: YouTube @VFC Official, VTV Go