Bước sang tháng 10, màn ảnh nhỏ xứ kim chi trở nên sôi động hơn bao giờ hết với loạt dự án đa dạng từ Netflix, tvN, SBS đến MBC. Từ giả tưởng, tình cảm đến gia đình và tâm lý xã hội - đây là 9 bộ phim mới hứa hẹn khuấy đảo giới mọt phim trong mùa thu này.

Genie, Make a Wish - Kim Woo Bin và Suzy tái hợp trong chuyện tình nghìn năm

Phát sóng: Toàn bộ tập phát hành lúc 16h (giờ Hàn) ngày 3/10 trên Netflix

Diễn viên: Kim Woo Bin, Suzy, Ahn Eun Jin, Noh Sang Hyun

Sau 1000 năm ngủ yên, linh hồn Genie (Kim Woo Bin) tỉnh giấc để thực hiện ba điều ước cho Ka Young (Suzy) - cô gái trẻ lạnh lùng vô cảm, vô tình trở thành chủ nhân chiếc đèn thần. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp sau nhiều năm của cặp đôi từng gây sốt "Uncontrollably Fond".

Hwaja's Scarlet - Mẹ con đoàn tụ trong nước mắt

Phát sóng: Thứ Sáu, 23h trên tvN

Diễn viên: Oh Na Ra, Kim Si Eun, Seo Young Hee

Thuộc chuỗi phim ngắn "O'PENing" của CJ ENM, "Hwaja's Scarlet" xoay quanh Oh Hwa Ja (Oh Na Ra) - người phụ nữ buộc phải cho con gái đi làm con nuôi ngay sau khi sinh. Nhiều năm sau, cô con gái - nay có tên Scarlet - trở về Hàn Quốc tìm lại mẹ ruột. Một câu chuyện chan chứa nỗi đau và sự hàn gắn.

Mission: The Birthday Invitation - Khi "bố đơn thân" nhận nhiệm vụ bất ngờ

Phát sóng: Thứ Tư, 22h50 trên tvN

Diễn viên: Jeon Seong Woo, Park Jin Joo

Cũng trong chuỗi "O'PENing", bộ phim kể về Park Ki Joon (Jeon Seong Woo) - ông bố đơn thân vô tình tái ngộ cấp dưới cũ Seo Hee Jin (Park Jin Joo). Khi con gái giao nhiệm vụ "đặc biệt" là giành được tấm thiệp mời sinh nhật con trai Hee Jin, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười diễn ra.

Would You Marry Me - 90 ngày hôn nhân giả của Choi Woo Shik và Jung So Min

Phát sóng: Thứ Sáu - Bảy, 21h50 trên SBS

Diễn viên: Choi Woo Shik, Jung So Min, Bae Na Ra, Shin Seul Gi

Khi người thừa kế tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc (Choi Woo Shik) và cô chủ tiệm nhỏ (Jung So Min) đồng ý kết hôn giả trong 90 ngày để tranh giải "nhà tân hôn sang trọng", khán giả sẽ được thưởng thức một rom-com ngọt ngào, hài hước nhưng cũng không thiếu chiều sâu cảm xúc.

Typhoon Family - Lee Junho hóa doanh nhân giữa khủng hoảng tài chính

Phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật, 21h10 trên tvN

Diễn viên: Lee Junho, Kim Min Ha, Sung Dong Il, Kim Ji Young

Lấy bối cảnh năm 1997, "Typhoon Family" theo chân Kang Tae Poong (Lee Junho) - người đàn ông trẻ bỗng trở thành chủ một công ty đang bên bờ phá sản. Trong khủng hoảng kinh tế, anh cùng những người còn lại phải vật lộn để vực dậy doanh nghiệp. Một bộ phim đậm chất nhân văn về nghị lực và tinh thần vượt khó.

Marie and Her Three Daddies - Gia đình không chung huyết thống

Phát sóng: Thứ Hai - Sáu, 20h30 trên KBS1

Diễn viên: Ha Seung Ri, Hyun Woo, Park Eun Hye, Ryu Jin

Marie (Ha Seung Ri) lên đường tìm kiếm người cha thật của mình, nhưng lại phát hiện những người đàn ông cô gặp đều dành cho cô tình cảm như cha ruột. Câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động về khái niệm "gia đình" vượt lên giới hạn của máu mủ.

The Dream Life of Mr. Kim - Khi giấc mơ trưởng phòng sụp đổ

Phát sóng: Thứ Bảy, 22h40 và Chủ Nhật, 22h30 trên JTBC

Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Myung Se Bin

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, phim kể về Kim Nak Soo (Ryu Seung Ryong) - người đàn ông trung niên từng nghĩ giá trị bản thân nằm ở chức vụ và vật chất. Nhưng khi mất hết, ông bắt đầu hành trình tìm lại ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Một lát cắt hiện thực đầy sâu sắc.

Spirit Fingers - Tuổi trẻ rực rỡ sắc màu

Phát sóng: Thứ Tư, 16h trên Viki

Diễn viên: Park Ji Hu, Cho Jun Young, Choi Bomin

Từ webtoon cùng tên, "Spirit Fingers" theo chân nhóm bạn trẻ trong câu lạc bộ vẽ tranh. Mỗi người một cá tính, một câu chuyện riêng, nhưng đều tìm được bản sắc của mình qua màu sắc nghệ thuật. Một bộ phim "chữa lành" đúng nghĩa dành cho tuổi trẻ.

Moon River - Kim Se Jeong và Kang Tae Oh hoán hồn trong cổ trang lãng mạn

Phát sóng: Thứ Sáu - Bảy, 21h50 trên MBC, có trên Viki

Diễn viên: Kang Tae Oh, Kim Se Jeong, Lee Shin Young, Jin Goo

Hoàng tử Yi Kang (Kang Tae Oh) mất nụ cười và cô gái Park Dal Yi (Kim Se Jeong) mất trí nhớ - định mệnh trớ trêu khiến họ hoán đổi linh hồn. "Moon River" hứa hẹn là một cổ trang giả tưởng lãng mạn đầy cảm xúc, đánh dấu màn tái xuất của Kang Tae Oh sau khi xuất ngũ.

Từ cổ trang, tình cảm cho đến những lát cắt đời thường - 9 phim mới tháng 10 này hứa hẹn mang đến cho khán giả những hành trình khác biệt nhưng đầy cảm xúc.