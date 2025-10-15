Trong số các mỹ nhân trẻ ở màn ảnh Trung Quốc, Điền Hi Vi được đánh giá là có vẻ ngoài nổi bật nhất. Thời điểm hiện tại, cô đang ghi hình cho bộ phim Bạn Gái Thiên Tài đóng cùng Hồ Nhất Thiên. Ở tác phẩm này, mỹ nhân sinh năm 1997 có nhiều tạo hình đẹp, giúp làm nổi bật nhan sắc của cô nàng.

Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm Tri Hạ trong bộ phim ngôn tình hiện đại Bạn Gái Thiên Tài.

Bộ phim Bạn Gái Thiên Tài bắt đầu khởi quay từ tháng 8 và cho đến lúc này, đã có không ít hình ảnh được leak ra từ phim trường. Ngắm nhìn Điền Hi Vi, khán giả thấy một cô nàng trẻ trung, dễ thương đến nỗi như mang nắng chiếu vào tim, khiến mọi người không thể không khen.

Cô nàng có nhiều tạo hình "nịnh mắt".

Nói thêm về Bạn Gái Thiên Tài, đây là dự án phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Quang Đồng. Trong phim, Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm Tri Hạ, một cô gái thiên tài với chỉ số IQ lên tới 174. Nhưng cũng chính vì điều này, Lâm Tri Hạ đã khiến không ít bạn cùng bàn phải "chạy té khói".

Một ngày nọ, thiếu gia hào môn Giang Thu Bạch (Hồ Nhất Thiên) chuyển tới lớp của Lâm Trị Hạ và trở thành bạn cùng bàn mới của cô. Khi đó, họ mới là những đứa bé 9 tuổi mà thôi. Giang Thu Bạch luôn muốn đánh bại Lâm Tri Hạ, nhưng đối mặt với một cô nàng cực kỳ thông minh, cậu nhiều lần "ôm hận".

Màn kết hợp của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên thực sự rất đáng để chờ đợi.

Dẫu vậy, hai người vẫn trở thành những người bạn tốt, trở thành cặp thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Không chỉ vậy, chẳng biết từ bao giờ họ còn nuôi tình cảm với đối phương, cuối cùng viết nên một chuyện tình ngọt ngào của tuổi trẻ.

Một vài tạo hình đẹp của Điền Hi Vi ở phim Bạn Gái Thiên Tài:

Các tạo hình của Điền Hi Vi rất đa dạng nhưng đều mang phong cách trẻ trung, năng động và đáng yêu.

Vẻ xinh đẹp như mang nắng chiếu vào tim khán giả của Điền Hi Vi.

Nhìn Điền Hi Vi đóng vai học sinh cực mượt, không ai nghĩ cô đã 28 tuổi.

Thu Phong