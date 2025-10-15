Sau hơn hai năm vắng bóng, siêu phẩm truyền hình hành động – hình sự nổi tiếng của Hàn Quốc Taxi Driver chính thức trở lại với mùa 3, quy tụ đầy đủ dàn diễn viên quen thuộc gồm Lee Je Hoon, Pyo Ye Jin, Kim Eui Sung, Jang Hyuk Jin và Bae Yoo Ram.

Bộ phim được chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng, xoay quanh dịch vụ taxi bí ẩn chuyên giúp những người bị tổn thương đòi lại công bằng mà pháp luật bỏ quên. Với tinh thần “trả thù thay kẻ yếu”, tác phẩm từng gây tiếng vang lớn bởi loạt vụ án gay cấn, hành động mãn nhãn và thông điệp nhân văn.

Tại buổi đọc kịch bản, đạo diễn Kang Bo Seung và biên kịch Oh Sang Ho cùng dàn cast đã khiến trường quay “nóng” lên bởi sự ăn ý quen thuộc. Không khí hứng khởi lan tỏa khi các thành viên trong “đội taxi cầu vồng” tái ngộ sau hai năm, vừa như bạn diễn, vừa như người thân.

Buổi đọc kịch bản lần này được tổ chức theo hình thức mới mẻ: diễn viên đọc thoại kết hợp xem storyboard do chính đạo diễn Kang Bo Seung vẽ tay. Nhờ đó, bầu không khí phim được khơi dậy sống động, từ các cảnh hành động kịch tính đến cảm xúc thỏa mãn của công lý được thực thi.

Nam chính Lee Je Hoon chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được trở lại với mùa 3. Toàn bộ ê-kíp như một gia đình. Chúng tôi đang chuẩn bị một câu chuyện còn dữ dội hơn, nhiều lớp nhân vật hơn – và tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được hết sự tâm huyết đó.”

Loạt ảnh của Lee Je Hoon cũng khiến chị em xuýt xoa vì visual ngày càng nổi bật. Ở tuổi 41, Lee Je Hoon vẫn khiến mọi người ngỡ ngàng vì ngoại hình trẻ trung và phong độ.

Theo nhà đài SBS, mùa 3 sẽ lên sóng vào ngày 21/11/2025, nối tiếp mạch truyện cũ nhưng mở rộng quy mô, chiều sâu tâm lý và những pha hành động bùng nổ hơn. Với sức hút bền bỉ suốt nhiều năm, đây được dự đoán sẽ là bom tấn truyền hình Hàn Quốc khép lại năm 2025 đầy kịch tính và cảm xúc.