Sau Song Lang (2018) - bộ phim Việt được đánh giá là "tuyệt đối điện ảnh", đạo diễn Leon Lê trở lại với dự án thứ hai Quán Kỳ Nam. Và lần này, anh khiến khán giả say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cặp đôi đẹp như bước ra từ giấc mơ điện ảnh: Liên Bỉnh Phát - Đỗ Thị Hải Yến. Chỉ với teaser trailer và teaser poster vừa công bố, Quán Kỳ Nam đã khiến khán giả trầm trồ vì mọi khung hình đều tinh tế và gợi cảm xúc đến nghẹt thở. Ánh sáng, màu phim, bối cảnh Sài Gòn xưa và độ đẹp đôi tuyệt đối của cặp chính khiến khán giả vô cùng tò mò về dự án.

Teaser trailer Quán Kỳ Nam

Poster phim Quán Kỳ Nam

Lấy bối cảnh Sài Gòn hậu chiến thập niên 1980, Quán Kỳ Nam tiếp nối mạch cảm xúc đặc trưng của Leon Lê, nơi ký ức, con người và nghệ thuật hòa vào nhau như một bản nhạc buồn. Bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim 35mm hiếm hoi và đắt đỏ nhưng nhờ thế, từng khung hình đều hiện lên như tranh sơn dầu, với màu nắng ngả vàng, những bóng râm dịu nhẹ và nét tinh tế rất Leon Lê.

Ngay khi ra mắt quốc tế, Quán Kỳ Nam đã tạo tiếng vang lớn khi góp mặt trong hạng mục Special Presentations tại Liên hoan phim Toronto (TIFF) 2025, sau đó được trình chiếu tại Busan (BIFF), Bangkok và Hawaii (HIFF). Giới phê bình quốc tế khen phim “đẹp đến mức im lặng cũng trở thành ngôn ngữ”, “một lát cắt đầy chất thơ của Việt Nam”, còn khán giả trên Letterboxd thì say mê miêu tả mối quan hệ giữa hai nhân vật chính như “một bản hòa tấu của ánh nhìn và khoảng lặng”.

Teaser trailer mở đầu bằng cảnh Khang (Liên Bỉnh Phát) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) trong khu cư xá cũ, nơi ánh sáng xuyên qua khung cửa, bụi bay lơ lửng trong không gian như ký ức đang trôi. Không có lời thoại, chỉ có ánh mắt của Kỳ Nam và giọng nói trầm ấm của Khang vang lên: “Để nhìn thấu suốt được những điều cốt lõi, không thể dùng đôi mắt, mà phải bằng con tim.” Nét trẻ trung, mộc mạc nhưng sâu sắc của Liên Bỉnh Phát hòa cùng vẻ đẹp cổ điển, tĩnh lặngcủa Đỗ Thị Hải Yến, một khung hình mà khán giả xem chỉ còn biết cảm thán: "tuyệt đối điện ảnh".

Trong hai phút trailer, khán giả được đưa qua từng ngóc ngách của Sài Gòn xưa, khu cư xá, hàng hiên, quán nhỏ, con đường cũ… Tất cả đều được tái hiện đến mức chân thực và lãng mạn đến nao lòng. Leon Lê tiếp tục giữ phong cách điện ảnh của cảm xúc với nhịp phim chậm, lời thoại ít, tập trung vào chi tiết. Câu nói của Kỳ Nam trong trailer: “Sao tình yêu trong thơ nhạc cứ càng buồn thì lại càng hay nhỉ?” nghe qua tưởng thoáng nhẹ, nhưng lại như một lời tiên tri cho mối tình mong manh của họ. Một mối tình như sợi khói mỏng, vừa muốn nắm giữ, vừa sợ tan biến.

Quán Kỳ Nam không chỉ là sự trở lại của Leon Lê sau 7 năm kể từ Song Lang, mà còn là màn tái xuất rực rỡ của Đỗ Thị Hải Yến, mỹ nhân Việt duy nhất từng đóng phim Hollywood, và Liên Bỉnh Phát, mỹ nam Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á. Bộ phim lấy bối cảnh khu cư xá cũ giữa Sài Gòn thập niên 1980. Khang, một dịch giả trẻ, đến nhận việc mới và gặp Kỳ Nam, người phụ nữ sống bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh khu. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn khiến họ xích lại gần nhau, vừa nhẹ nhàng, vừa khắc khoải. Và khi những bí mật dần được hé lộ, họ nhận ra đôi khi, điều đẹp nhất trong đời chính là điều ta không thể giữ.

Quán Kỳ Nam dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 28.11.2025 hứa hẹn sẽ là một trong số những tác phẩm điện ảnh đẹp nhất năm.