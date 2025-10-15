Cuộc Đời Đầu Tiên

Phim xoay quanh hai nhân vật chính là Nam Se Hee (Lee Min Ki), một chủ căn hộ 30 tuổi còn độc thân, làm việc chăm chỉ nhưng vẫn nghèo, và Yoon Ji Ho (Jung So Min), một biên kịch chật vật mưu sinh, sống trong gia đình bảo thủ, cũng nghèo, không nhà cửa và ế. Số phận đưa họ đến ở chung một căn hộ. Từ đó, họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu vừa bi hài, lãng mạn nhưng cũng rất chân thật, xoay quanh những vấn đề thực tế của những người trẻ tuổi.

Phim không quy tụ các ngôi sao đình đám, mà tập trung vào diễn xuất thực lực của dàn diễn viên. Lee Min Ki thủ vai Nam Se Hee với vẻ ngoài có phần vụng về, ngố tàu nhưng lại là người sống tình cảm, thực tế nhưng cũng biết lãng mạn. Jung So Min đảm nhận vai nữ chính Yoon Ji Ho đầy cảm xúc. Tác phẩm không mang cái nhìn bi quan mà truyền tải thông điệp động viên, khích lệ giới trẻ. Bên cạnh câu chuyện tình của Se Hee và Ji Ho với sự tử tế, thực dụng và mơ mộng, phim còn đan xen những chuyện tình đặc biệt khác của các cặp đôi như Soo Ji và Ma Sang Go (thử thách và bảo vệ nhau), Ho Rang và Won Seok (tha thứ và tôn trọng đối phương), làm cho bộ phim thêm đậm đà và đầy dư vị hạnh phúc.

Hợp đồng hôn nhân (2016)

Hợp Đồng Hôn Nhân (Marriage Contract) là một bộ phim Hàn Quốc cảm động với sự tham gia của Lee Seo Jin và UEE. Câu chuyện tập trung vào cuộc đời đầy bi kịch của Hye Soo (UEE). Sau khi chồng đột ngột qua đời, cô phải một mình gánh vác món nợ khổng lồ và nuôi cô con gái bé bỏng. Từ một người phụ nữ yếu đuối, Hye Soo buộc phải trở thành trụ cột gia đình, làm việc quần quật để trả nợ.

Tuy nhiên, cuộc sống dường như không buông tha cô. Khi đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng và bất lực nhất, Hye Soo phát hiện mình bị u não với tiên lượng sống rất thấp. Vì muốn tìm người bảo hộ và đảm bảo tương lai cho cô con gái duy nhất là Eun Sung (Shin Rin Ah), Hye Soo đưa ra một quyết định liều lĩnh: cô chấp nhận bán gan và thực hiện một "hợp đồng hôn nhân" giả với Ji Hoon (Lee Seo Jin). Bộ phim có cốt truyện thực tế, giàu tính nhân văn và tập trung khai thác sâu tâm lý nhân vật. Dù hai diễn viên chính chênh lệch đến 17 tuổi, họ vẫn hợp tác vô cùng ăn ý và thành công.

Chàng Ác Ma Của Tôi

Chàng Ác Ma Của Tôi(My Demon) là phim hài lãng mạn, giả tưởng, xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng giữa nữ tài phiệt kiêu ngạo Do Do Hee (Kim Yoo Jung) và ác ma Jung Koo Won (Song Kang). Do Hee là người thừa kế lạnh lùng, nghiện công việc. Cuộc sống của cô đảo lộn khi gặp Koo Won. Sau một tình huống nguy hiểm, Koo Won bất ngờ mất đi sức mạnh (biểu tượng sức mạnh chuyển sang tay Do Hee). Để lấy lại sức mạnh và bảo vệ bản thân, ác ma Koo Won buộc phải ký hợp đồng hôn nhân và bảo vệ Do Hee. Mối quan hệ của họ phát triển từ đối đầu, hợp tác rồi dần nảy sinh tình yêu.

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Ngôi Nhà Hạnh Phúc là bộ phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh, xoay quanh bốn nhân vật chính: Han Ji Eun (Song Hye Kyo), một cô gái mồ côi mơ ước làm biên kịch, và Lee Young Jae (Bi Rain), một nam diễn viên nổi tiếng, giàu có.Trong một chuyến du lịch nước ngoài, Ji Eun và Young Jae tình cờ gặp nhau qua nhiều lần đụng độ dở khóc dở cười. Sau đó, một sự cố lớn xảy ra khi nhà của Ji Eun bị bạn cô lừa bán cho Young Jae. Định mệnh đưa đẩy họ phải ký hợp đồng hôn nhân giả và sống chung trong căn nhà đó, từ đó phát sinh vô số tình huống hài hước và rắc rối. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Kang Hye Won (Han Eun Jung), người bạn từ nhỏ mà Young Jae thầm yêu, và Min Hyok (Kim Sung Soo), một chàng trai điển trai.

Qua quá trình sống chung và đối mặt với các mối quan hệ phức tạp, Young Jae dần nhận ra rằng anh đã thực sự yêu Han Ji Eun. "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" đã nhanh chóng đạt mốc rating kỷ lục của đài KBS và tạo nên cơn sốt lớn tại nhiều nước châu Á. Bộ phim được yêu thích đến mức nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc đã mua bản quyền để làm lại, thu hút sự chú ý rộng rãi từ đông đảo khán giả.

Lang Quân 100 Ngày

Lang Quân 100 Ngày là bộ phim cổ trang thành công nhờ nội dung hấp dẫn, đi theo hướng hài hước vui nhộn thay vì cung đấu. Phim xoay quanh câu chuyện của Thế tử Lee Yul (D.O.). Sau một tai nạn, anh bị chấn thương nặng và mất hết ký ức, sống dưới thân phận một chàng nông dân ngốc nghếch.

Theo một chỉ lệnh do chính Thái tử ban hành trước đó, Lee Yul buộc phải kết hôn với cô thôn nữ Hong Shim (Nam Ji Hyun). Cả hai sống bên nhau 100 ngày trong vai trò vợ chồng bất đắc dĩ. Dù Lee Yul không còn ký ức, nhưng cách nói chuyện bề trên và suy nghĩ ngây thơ của anh đã gây ra vô số rắc rối cho Hong Shim. Tuy nhiên, trong 100 ngày này, tình cảm giữa họ đã dần nảy nở.

Cô Dâu Thế Kỷ

Cô Dâu Thế Kỷ là bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh Choi Kang Joo (Lee Hong Ki), người thừa kế gia tộc họ Choi, và lời nguyền bí ẩn đeo bám gia tộc anh. Kang Joo chuẩn bị kết hôn theo sự sắp đặt với Jang Yi Kyung (Yang Jin Sung), nhưng Yi Kyung lại bỏ trốn trước lễ cưới. Trong tình thế cấp bách, một cô gái nghèo có gương mặt giống hệt cô là Na Doo Rim (Yang Jin Sung) được đưa đến để đóng giả và thay thế vị trí cô dâu.

Từ cuộc hôn nhân giả này, Kang Joo và Doo Rim dần nảy sinh tình cảm chân thành. Tuy nhiên, tình yêu của họ bị đe dọa bởi lời nguyền lâu đời của gia tộc họ Choi: người vợ đầu tiên của con trai trưởng sẽ chết yểu. Vì muốn bảo vệ Doo Rim khỏi định mệnh nghiệt ngã, Kang Joo quyết tâm tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền.

Hoàng Cung

Hoàng Cung(Goong) là một bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh Đại Hàn Dân Quốc vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân định mệnh và đầy hài hước giữa cô nữ sinh trung học bình dân Shin Chae Kyeong (Yoon Eun Hye) và Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon). Cuộc hôn nhân này được sắp đặt theo một lời hứa giữa hai đời ông nội.

Tác phẩm đã tái hiện sống động vẻ đẹp của các cung điện cổ kính và những bộ y phục truyền thống tinh xảo của Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa cô nàng Thái tử phi "dân thường" và chàng Thái tử buộc phải trải nghiệm cuộc sống hôn nhân sớm đã tạo nên sức hút lớn, giúp bộ phim gây sốt toàn châu Á và đưa tên tuổi của Yoon Eun Hye lên hàng ngôi sao hạng A.

Hôn Nhân Hợp Đồng (2023)

Với đề tài cưới trước yêu sau, pha trộn với yếu tố xuyên không kỳ ảo, Hôn Nhân Hợp Đồng (The story of Park’s marriage contract) kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa Kang Tae Ha và Park Yeon Woo, người du hành từ thời Joseon thế kỷ 19 đến thế kỷ 21. Chuyện phim bắt đầu ở thời Joseon, thế kỷ 19, khi Park Yeon Woo bất ngờ mất chồng ngay đêm tân hôn. Đang chìm trong đau khổ, cô bị kẻ lạ mặt bắt cóc và ném xuống giếng. Khi tỉnh dậy, Yeon Woo thấy mình đã xuyên không đến thế kỷ 21 và đối diện với Kang Tae Ha, người giống hệt người chồng quá cố của cô. Kang Tae Ha là người kế nhiệm lý trí của tập đoàn SH Seoul.

Tại thời điểm Tae Ha cứu Yeon Woo, anh đang tổ chức một đám cưới hợp đồng để thuyết phục ông nội phẫu thuật, nhưng cô dâu lại bỏ trốn. Tae Ha bất đắc dĩ đề nghị Yeon Woo đóng giả cô dâu và ký hợp đồng hôn nhân với anh. Yeon Woo lập tức đồng ý, mở ra mối quan hệ giữa cô gái du hành thời gian từ Joseon và chàng trai thế kỷ 21.

Happiness

Happiness là bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại kinh dị, hành động và lãng mạn, lấy bối cảnh hậu đại dịch. Phim kể về việc xã hội bùng phát một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khiến người nhiễm biến thành xác sống (zombie). Bối cảnh chính diễn ra tại một tòa nhà chung cư cao cấp bị phong tỏa do dịch bệnh, mô tả nỗi sợ hãi và cuộc đấu tranh sinh tồn giữa những người dân bị mắc kẹt.

Hai nhân vật chính là Yoon Sae Boom (Han Hyo Joo), anh là một cảnh sát thuộc lực lượng đặc biệt, mạnh mẽ và lạc quan và Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik, một sĩ quan cảnh sát thẳng thắn, quyết tâm tìm ra sự thật. Họ là bạn thân từ thời trung học và đã quyết định cùng nhau chuyển đến sống tại chung cư này. Cuộc sống của họ rơi vào hỗn loạn khi phải đối mặt với dịch bệnh. Bên cạnh yếu tố kinh dị và kịch tính, phim còn thu hút khán giả bởi chuyện tình "kết hôn trước - yêu sau" ngọt ngào của cặp đôi chính trong bối cảnh khủng hoảng.

Cô Dâu Nhỏ Xinh

Bộ phim Cô Dâu Nhỏ Xinh (Sweet 18) kể về một cặp đôi "đũa lệch" bị ràng buộc bởi lời hôn ước từ thuở lọt lòng. Chàng là công tử gia đình danh giá, một thanh tra đẹp trai, hào hoa, nghiêm túc và tài giỏi; còn nàng (Han Ji Hye) là cô gái nhà nghèo mồ côi cha, một nữ sinh trung học nhí nhảnh, vụng về và không thích học. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, buộc họ phải âm thầm dọn đi để tránh lời hẹn ước "không còn môn đăng hộ đối" năm nào. Tác phẩm này không chỉ giúp Han Ji Hye vụt sáng thành ngôi sao mà còn se duyên cho cô và bạn diễn Lee Dong Gun một thời từ màn ảnh bước ra đời thực.