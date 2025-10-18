Ngự Trù Của Bạo Chúa

Ngự Trù Của Bạo Chúa là bộ phim Hàn vừa gây bão thời gian qua, xoay quanh Yeon Ji Young, một nữ đầu bếp tài năng tại nhà hàng Pháp đạt sao Michelin. Sau khi vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi ẩm thực, cô bất ngờ gặp tai nạn và... xuyên không về thời Joseon. Tại đây, cô gặp gỡ Hoàng đế Yeon Hee Gun, một vị bạo quân nổi tiếng nóng nảy và khó tính. Dần dần, bằng tài nghệ ẩm thực đỉnh cao của mình, Ji Young không chỉ chinh phục được "chiếc dạ dày" mà còn cả trái tim của vị vua. Tuy nhiên, điều này đồng thời khơi dậy sự ganh tị và thù địch từ những kẻ đối đầu trong triều đình, đẩy câu chuyện vào những tình huống kịch tính.

Dù hơn kém nhau tới 10 tuổi, cặp đôi chính vẫn cực kỳ ăn ý từ ngoại hình đến diễn xuất, cùng với khả năng diễn hài duyên dáng, giúp nhân vật trở nên đầy sức hút. Thêm vào đó, những cảnh nấu ăn được đầu tư hiệu ứng phóng đại và kỹ xảo hài hước đã mang đến những tràng cười nghiêng ngả, khiến bộ phim được ví von là "vừa ngon vừa vui".

Seoul Busters

Seoul Buster có sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Kim Dong Wook, Park Ji Hwan, Seo Hyun Woo, Park Se Wan và Lee Seung Woo. Nội dung kể về quá trình đội trọng án yếu kém nhất Hàn Quốc sau khi gặp gỡ đội trưởng tinh anh của tổ trọng án xuất sắc nhất đã dần trở thành đội điều tra mạnh nhất - vừa hài hước vừa kịch tính.

Seoul Buster là một bộ phim hài - hình sự của năm 2024 tuy không quá bùng nổ về độ nổi tiếng nhưng lại được đánh giá cao về chất lượng và nội dung. Bộ phim khéo léo kết hợp các yếu tố hành động, tội phạm, hài hước và trinh thám, mang đến trải nghiệm vừa vui nhộn vừa ấm áp, rất thích hợp để xem giải trí nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, hai tập đầu của phim nhận phản hồi khá mờ nhạt vì các tình huống gây cười còn gượng ép, khiến nhiều khán giả dễ bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần vượt qua phần mở đầu, câu chuyện dần trở nên hấp dẫn, cao trào và đầy bất ngờ. Đây thực sự là “viên ngọc ẩn” dành cho những ai yêu thích phim hài phá án, một tác phẩm mà fan của thể loại hài hước không nên bỏ lỡ.

Tiếng Gọi Con Tim

Với những ai yêu thích phim Hàn và đang muốn cười thả ga thì không thể bỏ qua Tiếng Gọi Con Tim (Sound of Your Heart - 2016) - bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Lee Kwang Soo, Jung So Min, Kim Dae Myung và Kim Mi Kyung. Đây là web drama chuyển thể từ truyện tranh đầu tiên do đài KBS sản xuất, phát sóng lần đầu vào tháng 11 năm 2016 trên Naver TV Cast, sau đó được phát sóng chính thức trên kênh KBS2 từ ngày 9 tháng 12. Ngay khi ra mắt trên Naver, bộ phim đã gây cơn sốt lớn nhờ cốt truyện hài hước “không đỡ nổi”, lập kỷ lục về lượt xem và lượt đăng ký cao nhất trong lịch sử web drama thời điểm đó.

Bộ phim kể về Jo Seok, một họa sĩ truyện tranh mạng, cùng bạn gái Choi Ae Bong và gia đình “có phần lập dị” của anh, với những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống thường ngày. Tiếng Gọi Con Tim tuy là phim hài mô tả đời sống thường nhật, nhưng vẫn giữ được chất phóng đại đặc trưng của thế giới truyện tranh, vừa vui nhộn vừa ấm áp, cùng với diễn xuất cực kỳ hợp vai của dàn diễn viên, khiến khán giả không thể ngừng cười. Toàn bộ phim chỉ có 5 tập, tổng thời lượng khoảng 5 tiếng, cực kỳ thích hợp để “cày” trọn trong một buổi tối.

Chàng Hậu

Chàng Hậu (Mr. Queen) được chuyển thể từ bộ phim Trung Quốc Thái Tử Phi Thăng Chức Ký với sự tham gia của dàn diễn viên chính Shin Hye Sun, Kim Jung Hyun và Seol In Ah. Nội dung kể về Jang Bong Hwan, một đầu bếp làm việc tại Nhà Xanh thời hiện đại, sau một tai nạn bất ngờ đã xuyên hồn về triều đại Joseon, tỉnh dậy trong thân xác của Vương hậu Kim So Yong, vợ của vị vua thứ 25 Cheoljong. Từ đây bắt đầu chuỗi tình huống dở khóc dở cười giữa chốn cung đình.

Chàng Hậu là bom tấn cổ trang hài lãng mạn gây bão năm 2020, tạo nên sự đột phá khi kết hợp yếu tố xuyên không và hoán đổi linh hồn “nam trong thân xác nữ” – vừa mới lạ vừa hài hước. Phim không chỉ mang đến những phân cảnh cười ra nước mắt và tuyến tình cảm ngọt ngào dễ thương, mà còn khắc họa sâu sắc yếu tố cung đấu, cùng với những chủ đề xã hội về giới tính và bản dạng cá nhân đầy ý nghĩa.

Dàn diễn viên đều có diễn xuất đỉnh cao, thể hiện trọn vẹn sức hút nhân vật, đặc biệt là màn hóa thân duyên dáng và giàu cảm xúc của Shin Hye Sun. Với nhịp phim hài hước, lãng mạn nhưng vẫn tinh tế, Chàng Hậu được xem là bộ phim không thể bỏ lỡ dành cho những ai yêu thích thể loại hài tình cảm cổ trang nhẹ nhàng.

Hẹn Hò Chốn Công Sở

Hẹn Hò Chốn Công Sở (Business Proposal) là bộ phim Hàn được chuyển thể từ tiểu thuyết và webtoon cùng tên, với nội dung xoay quanh Shin Ha Ri, một nhân viên văn phòng bình thường, vì giúp bạn thân mà giả danh đi xem mắt thay, nhưng không ngờ đối tượng xem mắt lại chính là Tổng giám đốc Kang Tae Moo của công ty nơi cô làm việc. Từ đó bắt đầu câu chuyện tình yêu hài hước, ngọt ngào và đầy bất ngờ giữa hai người.

Ngay khi lên sóng, bộ phim đã trở thành hiện tượng toàn châu Á, dù mang chủ đề quen thuộc là tình yêu nơi công sở và chứa nhiều “motif kinh điển”, nhưng phim lại không hề sáo rỗng, nhờ cách triển khai dí dỏm, tình tiết luôn tạo được những cú twist thú vị và đáng yêu.

Các tuyến nhân vật, từ cặp chính đến cặp phụ, đều có phản ứng hóa học tuyệt vời, kịch bản được xây dựng chắc tay, nhân vật rõ nét và cuốn hút. Dàn diễn viên thể hiện diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và bùng nổ năng lượng, khiến khán giả cười thả ga mà vẫn cảm thấy ấm áp. Đến nay, Hẹn Hò Chốn Công Sở vẫn là một trong những phim hài lãng mạn được yêu thích nhất, xem lại bao lần vẫn không thấy chán.

Nhà Trọ Waikiki

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim Hàn giúp giải tỏa căng thẳng tức thì, không cần suy nghĩ nhiều, thì series Nhà Trọ Waikiki chính là lựa chọn hoàn hảo. Nổi tiếng với danh tiếng cực cao, cả mùa 1 và mùa 2 của bộ phim đều được khán giả yêu thích cuồng nhiệt. Cốt truyện xoay quanh một nhóm bạn học cấp ba đã tụ tập tại nhà trọ mang tên Waikiki. Tại đây, họ cùng nhau theo đuổi ước mơ, tình bạn và tình yêu, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.

Dù hai mùa phim có sự thay đổi về dàn diễn viên chính, nhưng "độ mặn" và mức độ gây cười đỉnh cao của thương hiệu Waikiki vẫn được giữ nguyên vẹn. Sự duyên dáng và những tình huống "khó đỡ" chắc chắn sẽ khiến bạn ôm bụng cười suốt từ đầu đến cuối. Sự vô lý được đẩy đến mức vừa phải, mỗi tập đều tràn ngập bất ngờ. Nhờ danh tiếng cực tốt, bộ phim đã ra mắt mùa 2, với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Kim Seon Ho, Moon Ga Young, Ahn So Hee… Nếu bạn chưa xem, hãy mau “cày” ngay đi nhé.

Cửa Hàng Tiện Lợi Cheonlima

Cửa Hàng Tiện Lợi Cheonlima (Cheap Cheonlima Mart) kể về một quản lý tài giỏi cố gắng vực dậy siêu thị Cheonlima đang trên đà sụp đổ, trong khi ông chủ thì lại tìm cách phá hủy nó. Ngay từ tập đầu tiên, phim đã khiến người xem cười nghiêng ngả. Câu chuyện đầy sự vô lý, nhưng lại cực kỳ duyên dáng giữa quản lý và ông chủ luôn đối đầu, cộng thêm dàn nhân viên “điên rồ”, mỗi tập đều là một “trận cười bể bụng”. Tuy mang yếu tố hài hước, phim vẫn ẩn chứa những lời châm biếm sâu sắc về xã hội và môi trường công sở, xen lẫn khoảnh khắc cảm động - vừa giải trí vừa chữa lành.

Chuyện Tình Ở Gaus

Chuyện Tình Ở Gaus (Gaus-Electronics) chuyển thể từ webtoon cùng tên với sự tham gia của Kwak Dong Yeon, Go Sung Hee, Bae Hyun Sung và Kang Min Ah, phim lấy bối cảnh tại công ty Gaus Electronics (lấy cảm hứng từ tập đoàn Samsung), kể về những cung bậc cảm xúc của dân văn phòng hỉ, nộ, ái, ố khiến người xem đồng cảm sâu sắc.

Phim được đánh giá rất cao, nhờ cách thể hiện hài hước mà vẫn phản ánh chân thực cuộc sống công sở. Nam chính Kwak Dong Yeon đã thể hiện nhân vật Lee Sang Shik một cách sống động và duyên dáng, mang lại vô số tiếng cười cho khán giả. Nếu bạn yêu thích thể loại hài, đây là tác phẩm rất đáng để xem!

Có Điên Mới Yêu

Chuyện phim theo chân thám tử No Hwi Oh (do Jung Woo thủ vai), người đang có một cuộc sống bình lặng và suôn sẻ tại bộ phận tội phạm bạo lực thuộc sở cảnh sát Gangnam. Mọi thứ cứ thế diễn ra êm đềm cho đến khi anh gặp gỡ Lee Min Kyung (Oh Yeon Seo đóng).

Cuộc đời Hwi Oh đột ngột rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi anh bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối của Min Kyung - một người phụ nữ kỳ lạ, người có khả năng vô tình kích hoạt sự tức giận của tất cả những người xung quanh. Sự đối lập giữa thám tử "bình thường" và cô gái "bất thường" này chính là điểm nhấn tạo nên những tình huống hài hước, kịch tính cho bộ phim.

Backstreet Rookie

Chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên, bộ phim Hàn thuộc thể loại hài lãng mạn Backstreet Rookie - Cửa Hàng Tiện Lợi nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ nội dung độc đáo. Phim xoay quanh chuyện tình hài hước và đầy duyên nợ giữa Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook), anh chàng quản lý cửa hàng tiện lợi "số nhọ", và Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung), cô nhân viên bán hàng bán thời gian xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính và mạnh mẽ.

Điểm cộng lớn nhất của tác phẩm chính là việc giữ trọn vẹn tinh thần của truyện tranh gốc. Với việc sử dụng khéo léo các hình minh họa và hiệu ứng thị giác vui nhộn, bộ phim mang đến trải nghiệm cực kỳ thú vị, khiến người xem có cảm giác như đang thưởng thức một cuốn webtoon "bước ra đời thực".

Đặc biệt, vai diễn Choi Dae Hyun là màn lột xác ngoạn mục của tài tử Ji Chang Wook. Khác hẳn với hình tượng nghiêm túc, lạnh lùng hay nguy hiểm quen thuộc, lần này anh chàng hóa thân thành một quản lý điển trai nhưng lại có phần vụng về, ngây ngô và dễ bị bắt nạt. Chính sự đối lập bất ngờ này đã chinh phục khán giả, đặc biệt là phái nữ, bởi nụ cười tỏa sáng cùng nét tính cách ngờ nghệch nhưng cực kỳ đáng yêu của nhân vật.