Lo ngại về bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Hậu trường cảnh nóng

Tập 30 phim Gió ngang khoảng trời xanh tập trung vào biến cố tình cảm của nhân vật Ngân và gia đình Đăng - Mỹ Anh.

Đăng (Doãn Quốc Đam) sa vào lưới tình của Linh (Lan Phương). Cả hai đi quá giới hạn khi có hơi men.

Phân cảnh Đăng phản bội vợ rồi bật khóc trong nhà tắm vì hối hận thu hút hơn 10.000 bình luận. Số đông bày tỏ thất vọng về cách xây dựng tình huống phim khiên cưỡng, ném đá nhân vật.

Việc Đăng và Linh sớm có cảnh nóng bị phản ứng vì quá gấp gáp, gây sụp đổ hình tượng. Ban đầu, Đăng được xây dựng là người đàn ông yêu thương vợ con, có lối sống nghiêm túc, lành mạnh. Vì vậy, để Đăng sa ngã chỉ sau hai tập phim, với một số hoạt cảnh gặp gỡ, trao đổi công việc đơn thuần là chưa đủ thuyết phục.

Chia sẻ với Tiền Phong, Lan Phương cho biết cô không buồn về nhận xét trái chiều liên quan đến nhân vật, chỉ băn khoăn làm sao để mình diễn tốt hơn. Trở lại phim trường sau hai năm, lại gặp một nhân vật có điểm chung với vai diễn cũ nên vài ngày đầu, Lan Phương hơi lúng túng trong cách thể hiện.

Cảnh nóng của Lan Phương và Doãn Quốc Đam khiến khán giả bức xúc.

“Mỗi nhận xét của khán giả là động lực để tôi cố gắng hơn. Hy vọng khán giả vẫn tò mò, hứng thú khi thấy cách hành xử của Linh ở những tập sau. Cũng tùy góc nhìn và kỳ vọng của mỗi người khi xem phim. Với Linh, cô ấy bị cuốn hút vào Đăng từ ngày đầu tiên. Sau đó với những lời nói, cử chỉ Đăng tạo ra càng khiến Linh tin vào cảm nhận và để cảm xúc cuốn trôi”, cô giải thích.

Lan Phương kể hậu trường cảnh nóng giữa cô và Doãn Quốc Đam gần như không có động chạm nào, ngoài nụ hôn trên cổ của nam diễn viên, còn lại đều là hình thể hỗ trợ.

“Trong cảnh quay ở phòng khách sạn, việc Đam diễn theo kiểu mạnh bạo về hình thể còn khiến tôi buồn cười và phải nín cười khi tỏ ra đang điên cuồng với nhau. Cảnh này quay khoảng 3-4 lần”, Lan Phương nhớ lại.

Theo Lan Phương, nhân vật Linh không phải cô sinh viên mới ra trường của bản Trung. Linh là sáng tạo hoàn toàn khác của biên kịch và mang đậm chất Việt. Tuy nhiên, Linh cũng là người thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng Đăng và Mỹ Anh. Nhân vật này gây sóng gió khiến gia đình Đăng ly tán.

“Kịch bản xây dựng hình ảnh của Linh thời gian đầu có phần giống Hà của Gia đình mình vui bất thình lình , tính cách vui vẻ, sôi nổi và bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng Linh sẽ rất khác Hà ở những cảnh sau, khi quá khứ, động cơ, hành vi của cô ấy được thể hiện rõ hơn”, Lan Phương bộc bạch.

Bộ phim chưa công bố số tập

Cũng trong tập 30, Ngân (Việt Hoa) nhìn thấu tâm địa và bộ mặt xấu xí của Trường (Dennis Đặng). Bên ngoài vỏ bọc tổng tài và tình yêu nồng cháy, Trường xem Ngân là công cụ để ký kết hợp đồng với đối tác. Anh chuẩn bị đồ gợi cảm, khoe da thịt cho bạn gái rồi phớt lờ khi cô bị động chạm nhạy cảm.

Ngân thẳng thừng đặt câu hỏi về mối quan hệ bất thường của đối tác và bạn bè Trường nhưng không nhận được câu trả lời. Sau hành động bị ép rượu trên bàn tiệc, cô bỏ về trong đêm.

Tình huống này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. So với bản gốc, nhân vật do Dennis Đặng đảm nhận được xây dựng khác biệt. Trường nhanh chóng lộ bản chất sở khanh theo cách khác Lương Chính Hiền của bản Trung.

Tuy không phải là cái kết như mong đợi, có ý kiến phim phản ánh thực tế. Đây là cái giá Ngân phải trả khi cô dễ dãi đón nhận một người đàn ông chỉ dựa vào vật chất và vẻ hào nhoáng bên ngoài.

“Xem phim để xả stress nhưng thấy stress nặng hơn”, "Đặc sản của phim Việt là ngoại tình à? Xem phát chán", “Bỏ thì tiếc, xem thì tiếc, xây dựng nhân vật kiểu gì vậy, chớp mắt đã đi quá giới hạn, thực sự thất vọng”, “Phim tham tình tiết drama, ngoại tình vậy nhỉ”, “Muốn khác bản gốc, sao không viết một kịch bản tươi sáng mà chuyển hướng lệch lạc như vậy”, “Nhân vật nào cũng thấy đáng trách”… là một số bình luận của khán giả.

Ngoài bình luận về diễn biến phim, nhiều khán giả hoài nghi Gió ngang khoảng trời xanh đang được đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn nhằm né ồn ào đời tư của nữ chính Phương Oanh.

Thậm chí, có ý kiến lo lắng Phương Oanh không thể tiếp tục đảm nhận vai diễn sau biến cố chồng bị khởi tố vì liên quan đường dây tiền ảo.

Hiện, ê-kíp Gió ngang khoảng trời xanh chưa công bố số tập. Tuy nhiên theo chia sẻ của diễn viên Tô Dũng trước đó, anh chưa nhận kịch bản tập cuối. Điều này đồng nghĩa với việc phim chưa hoàn tất quá trình quay phim, hậu kỳ.

Về phía Phương Oanh, cô chưa lên tiếng về phim Gió ngang khoảng trời xanh. Theo kịch bản gốc, nhân vật do Phương Oanh đảm nhận có cái kết khá bất hạnh. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nhân vật này còn phải đứng ra gánh vác sự cố của công ty, gây tán gia bại sản. Cuối cùng, chồng ở tù, cô trở thành mẹ đơn thân và bắt đầu khởi nghiệp.