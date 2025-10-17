“Chồng Phương Oanh làm ơn đừng đóng cảnh tắm nữa”

Tập 30 của Gió ngang khoảng trời xanh đang khiến mạng xã hội dậy sóng không chỉ vì cú “vượt giới hạn” giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) và Linh (Lan Phương), mà còn bởi… cảnh tắm của nam chính sau khi phản bội vợ.

Nếu như trong phim Hàn hay Trung, những cảnh tắm của nam thần thường được chăm chút như một màn trình diễn hình thể – ánh sáng mờ ảo, nước chảy chậm, cơ bắp nổi bật, nhạc nền du dương – thì ở Gió ngang khoảng trời xanh, đạo diễn lại chọn hướng thể hiện hoàn toàn trái ngược.

Cảnh tắm của Đăng - chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) bị netizen nhận xét “6 ơi là 6”, “thiếu mặn”, thậm chí “phá mood”, khi anh lộ diện với gương mặt bơ phờ, thân hình thực tế đúng nghĩa “người đàn ông U40 vừa trải qua đêm dài hối hận”.

Nhiều người khuyên: "Đoàn làm phim có thể bỏ đc đoạn này như các phim khác mà, làm gì khó coi vậy trời".

Gay gắt hơn, có khán giả nhận xét: "Mặc dù đúng là lúc tắm thì nó như thế thật nhưng mà phim ảnh chân thật quá cũng không tốt"; "Chồng Phương Oanh đừng tắm nữa được không"; "Xem anh tắm mà thật muốn tắt tivi"; "Nhân gian sợ, loài người sợ"...

Cảnh quay điểm 10 của Song Kang (@mydramasmooches)

Thậm chí, nhiều người còn so sánh lại cảnh tắm xuất hiện trong nhiều bộ phim khác, đặc biệt là phim Hàn. "Xem phim Hàn mới thấy họ quay đẹp như thế nào"; "Mỗi lần thấy cảnh tắm là xem đi xem lại vài lần chứ lần này xem phim Việt là muốn tua luôn"... netizen bình luận.

Một trong những cảnh quay phòng tắm kinh điển của Cha Eun Woo

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng đó chính là điểm cộng: “Đây mới là hiện thực của cuộc sống, chứ ai mà đi tắm như phim Hàn hoài được".

Cách thể hiện thô ráp, chân thật ấy phản ánh đúng tâm trạng của nhân vật – một người đàn ông vừa tỉnh dậy sau sai lầm, mang trong mình sự tội lỗi và day dứt. Không còn là hình ảnh đạo diễn thành đạt chỉn chu, Đăng trong khoảnh khắc ấy là một con người trần trụi, yếu đuối, và có phần đáng thương.

Trước đó, phân đoạn dẫn đến cảnh tắm cũng là nút thắt quan trọng của phim.

Sau khi chương trình tại Quảng Ninh kết thúc thành công, Đăng – trong vai trò đạo diễn – được đồng nghiệp chúc mừng, đặc biệt là Linh, người luôn đồng hành bên anh. Trong khoảnh khắc say men chiến thắng và rượu, cả hai đã không kiềm chế được cảm xúc và qua đêm cùng nhau. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Đăng “sốc” vì nhận ra bản thân đã phản bội người vợ tảo tần ở nhà, để rồi rơi nước mắt trong phòng tắm – nơi anh gột rửa thể xác nhưng không thể rửa sạch tội lỗi.

Dù vậy, dư luận vẫn chia hai phe: Một bên cho rằng cảnh này “phản cảm, thừa thãi”, trong khi bên khác khẳng định đây là “cao trào cảm xúc” thể hiện sự tan vỡ nội tâm của nhân vật. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng Doãn Quốc Đam đã khiến người xem nhớ mãi với màn thể hiện dám “xấu thật”, xấu đến tận cùng — để chạm tới cảm xúc thật nhất.

Nguồn ảnh và gif: VTV, YouTube @VTV Go