Quyết định sai lầm của Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam là một trong những cái tên được khán giả truyền hình Việt Nam tin tưởng tuyệt đối. Anh không ồn ào, không cần chiêu trò, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn bởi khả năng biến hóa linh hoạt: từ dân giang hồ, công nhân, kỹ sư cho đến cảnh sát, vai nào cũng “ra dáng”. Chính vì vậy, khi Doãn Quốc Đam tái xuất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - bộ phim Việt hóa từ 30 Chưa Phải Là Hết, người xem đặt rất nhiều kỳ vọng. Sự kết hợp trở lại giữa anh và Phương Oanh, sau Quỳnh Búp Bê, từng khiến khán giả háo hức chờ đợi. Thế nhưng, hy vọng nhiều lại càng thất vọng sâu, bởi lần trở lại này của Doãn Quốc Đam không hề được đón nhận như mong đợi.

Doãn Quốc Đam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Khi Doãn Quốc Đam liên tục vấp phải chỉ trích

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh quy tụ dàn diễn viên quen mặt của VTV như Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng… kể về những người phụ nữ tuổi 30 đang tìm lại chính mình trong hôn nhân và công việc. Trong đó, Doãn Quốc Đam vào vai Đăng - một giám đốc công ty truyền thông, người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại có nhiều góc khuất. Đây là vai diễn hoàn toàn khác biệt với hình tượng “bụi đời” trước đây của anh.

Thế nhưng, chính sự khác biệt đó lại khiến khán giả cảm thấy lấn cấn. Họ cho rằng hình ảnh giám đốc thành đạt không phù hợp với phong thái vốn rất dân giã, mộc mạc của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên bị nhận xét là vẫn giữ lối diễn chân chất, mộc mạc, cách ăn mặc xuề xòa, không toát lên thần thái uy nghiêm hay khí chất sang trọng của một người đàn ông thành công. Rất nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng Doãn Quốc Đam thiếu khí chất, thua kém bản gốc.

Doãn Quốc Đam bị chê không hợp vai

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, mối quan hệ giữa Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh) vốn là trục cảm xúc chính của phim cũng bị đánh giá thiếu tự nhiên. Dù vào vai vợ chồng, cả hai vẫn không thể hiện được sự thân mật, ăn ý như kỳ vọng. Những cảnh tình cảm bị cho là gượng gạo, lời thoại tình tứ nhưng cảm xúc lại trôi tuột, khiến khán giả cảm thấy xa cách. Nhiều người thậm chí thừa nhận họ muốn tua qua những cảnh có Đăng vì thấy khó chịu.

Trước làn sóng chê bai, Doãn Quốc Đam không im lặng. Anh liên tục lên tiếng bảo vệ nhân vật và lựa chọn diễn xuất của mình, cho rằng bản thân không muốn sao chép phiên bản gốc mà muốn khắc họa một người đàn ông Việt Nam gần gũi, đời thường. Anh nói mình không thể đẹp trai hay khí chất bằng bản gốc, nhưng muốn khán giả thấy “một người chồng, người đàn ông họ có thể gặp ngoài đời thật”. Tuy nhiên, nỗ lực tạo sự khác biệt này lại không đạt hiệu quả. Giữa mong muốn thể hiện chân thực và yêu cầu của vai diễn, Doãn Quốc Đam vô tình đánh mất yếu tố thuyết phục, điều từng là điểm mạnh nhất của anh.

Quyết định sai lầm của “tắc kè hoa” màn ảnh Việt

Trong suốt nhiều năm qua, Doãn Quốc Đam được coi là “tắc kè hoa” của phim truyền hình Việt. Anh từng khiến khán giả nổi da gà với một loạt những màn biến hóa linh hoạt trong Quỳnh Búp Bê, Phố Trong Làng, Mê Cung, Độc Đạo,... Dù không phải gương mặt điện ảnh kiểu hào nhoáng, Doãn Quốc Đam luôn được khen ngợi bởi khả năng nhập vai tự nhiên, sống động và chiều sâu nội tâm mà ít diễn viên cùng thế hệ có được.

Vì thế, việc anh thử sức với một vai giám đốc trẻ thành đạt không phải là điều sai nhưng rõ ràng là một lựa chọn chưa đúng thời điểm. Ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Doãn Quốc Đam vẫn mang trọn phong cách diễn bản năng, chân thực, điều từng giúp anh tỏa sáng trong những vai đời thường. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh mới, lối diễn ấy lại trở nên lệch tông, khiến nhân vật mất đi khí chất cần có. Anh từng thể hiện vai người có địa vị, quyền lực trong Đấu Trí, nhưng đó là kiểu quyền lực nghiêm nghị và có phần gian xảo rất khác với nét hào nhoáng, tự tin mà một giám đốc truyền thông cần thể hiện.

Doãn Quốc Đam trong Đấu Trí

Nói một cách công bằng, Doãn Quốc Đam không hề diễn dở, chỉ là không hợp vai. Từ ngoại hình, phong thái đến năng lượng, tất cả đều khiến khán giả khó tin rằng anh là người đàn ông khiến các cô gái (chí ít là 3 cho đến hiện tại) mê đắm hay là tâm điểm của những rắc rối tình cảm. Dù anh có lý giải thế nào, khán giả vẫn thấy sự không ăn nhập giữa con người anh và nhân vật Đăng.

Với một diễn viên vốn được ca ngợi vì dám thử thách bản thân, cú sảy chân này có thể xem là tất yếu. Ai rồi cũng có lúc sai lầm trong lựa chọn. Vấn đề không nằm ở thất bại, mà ở việc nhận ra giới hạn của mình ở đâu. Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không làm Doãn Quốc Đam đánh mất danh tiếng, nhưng lại khiến người xem nhận ra rằng anh không phải “cân được mọi dạng vai”, và không phải vai nào cũng cần chứng minh bản lĩnh bằng cách thử sức.

Nguồn ảnh: VTV