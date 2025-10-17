Hứa Quang Hán là một trong những nam diễn viên Hoa ngữ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, được mệnh danh là "chồng quốc dân". Từ các tác phẩm thanh xuân ngọt ngào cho đến phim điện ảnh đậm chiều sâu cảm xúc, anh luôn khiến khán giả Việt phải tan chảy bởi ánh mắt dịu dàng, cách diễn tự nhiên, tinh tế. Hiện tại, nam diễn viên tiếp tục trở thành cái tên phủ sóng khắp châu Á bởi sự trở lại ở bộ phim Năm Của Anh, Ngày Của Em. Sự trở lại càng đặc biệt hơn khi anh đã cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm và đạo diễn có mặt tại TP. Hồ Chí Minh để quảng bá cho dự án. Dù lịch trình dày đặc, 3 người vẫn tranh thủ ngồi lại cùng chúng tôi để chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình làm phim, cảm xúc khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam, cũng như niềm tin của họ vào sức lan tỏa mà bộ phim mang lại.

Phỏng vấn Hứa Quang Hán và ekip Năm Của Anh, Ngày Của Em

Chinh phục khán giả Việt bằng tình cảm và những điều đặc biệt trong phim

Năm Của Anh, Ngày Của Em xoay quanh câu chuyện tình bắt đầu khi một trận động đất chia cắt thế giới thành hai chiều không gian và thời gian khác biệt. An Tình (Viên Lễ Lâm) - nữ bác sĩ thực tập trong đội cứu trợ y tế Bồ Câu, tình cờ gặp Khoai Tây (Hứa Quang Hán). Lúc này, cô 28 tuổi còn anh mới chỉ 13. Với mái tóc rối, dáng vẻ lem luốc, Thự Tể ban đầu bị hiểu lầm là kẻ ăn trộm vặt, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu bé đã say nắng người con gái trước mặt. Dù vậy, hai người bị chia cắt khi bức tường trọng lực thẳng đứng xuất hiện giữa biển làm biến dạng thời gian và trọng lực ở cả hai phía. Tại Vùng Ưu Nhật, một ngày vẫn là 24 giờ. Nhưng ở Vùng Trường Niên, mỗi ngày lại kéo dài đến một năm.

Hứa Quang Hán - Viên Lễ Lâm và đạo diễn của bộ phim

Dù chưa biết chất lượng phim ra sao nhưng chỉ riêng việc nó khai thác một kịch bản mới lạ, đầy sáng tạo, kết hợp giữa tình cảm nam nữ với câu chuyện đầy nghịch lý về thời gian đã khiến khán giả Việt đặt niềm tin và sự kỳ vọng cực kỳ cao. Đối với riêng đạo diễn phim, anh cũng rất tự tin rằng bộ phim của mình sẽ đủ sức để khiến khán giả Việt đắm chìm trong câu chuyện. Đặc biệt khi được hỏi về lý do tự tin nhắm tới thị trường Việt, đạo diễn nhấn mạnh vào chi tiết “tình cảm”: “Tôi thấy trong tác phẩm điện ảnh này bao hàm rất nhiều tình cảm, không chỉ đơn giản tình yêu, mà nó đúng hơn là về ‘tình cảm’, như tình yêu, tình thân. Tác phẩm cũng khắc họa nhiều thứ mà khá là hiếm thấy ở các phim Hoa ngữ hiện nay. Vì vậy, tôi cho rằng nếu khán giả ra rạp và trải nghiệm chìm đắm vào bộ phim thì thật sự đó là một trải nghiệm khá đặc biệt đó.”

Bên cạnh câu chuyện đậm “tình cảm”, đạo diễn cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lựa chọn của mình dành cho Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm - cặp đôi chính trong phim. Nam đạo diễn không giấu được sự hào hứng khi nhắc tới cặp đôi cực phẩm nhan sắc này: “Ban đầu lí do đầu tiên chọn hai người họ làm nam nữ chính vì cảm thấy họ hợp với vai diễn. Viên Lễ Lâm là do người giám chế của đoàn chúng tôi đề xuất, sau khi tiếp xúc tôi cảm thấy cô ấy là một diễn viên tốt, và tôi cũng công nhận cô ấy hợp vai diễn này. Còn Hứa Quang Hán là tôi và giám chế cùng đề xuất. Lần đầu tôi gặp anh ấy tôi có thiện cảm với anh ấy vô cùng, không chỉ vì ngoại hình, tôi cũng ghi nhớ về chàng diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) này. Và khi cần tìm diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác, tôi đã nghĩ ngay đến anh ấy, để rồi cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội hợp tác làm việc cùng nhau.”

Anh cũng nhấn mạnh rằng cả hai diễn viên không chỉ nổi bật về diện mạo mà còn thật sự có năng lực diễn xuất: “Tôi từng xem qua nhiều tác phẩm của hai diễn viên, như là Dương Quang Phổ Chiếu, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Trở Thành Người Một Nhà của Quang Hán và The Narrow Road của Lễ Lâm. Và tôi nhận thấy họ khiến cho khán giả dễ dàng nhập tâm vào bộ phim và đồng cảm được nhân vật không chỉ là ngoại hình mà còn nhờ vào cách mà họ diễn.”

Sau một hành trình dài gắn bó cùng nhau, cùng đồng cảm với câu chuyện của các nhân vật, đạo diễn cũng không giấu nổi xúc động khi nói về mối quan hệ thân thiết của cả ba: “Tôi rất cảm ơn vì đã được hợp tác cùng hai người họ, bởi vì ngoài thời gian quay phim, họ còn là những người bạn rất ủng hộ tôi. Vài ngày trước khi ở Busan ra mắt phim tôi cũng khá căng thẳng, nhưng hai người họ đã dùng những lời tốt đẹp nhất để cổ vũ tôi, nên tôi rất cảm động. Nên thú thực bây giờ tôi cũng rất dính hai người họ, không nỡ rời xa.”

Về phần mình, Viên Lễ Lâm khẳng định cô rất vui khi được hợp tác với bạn diễn nổi tiếng: “Rất vui. Thật ra Quang Hán là người rất chuyên nghiệp, rất tốt. Anh ấy so với tưởng tượng của tôi là người rất gần gũi, khiêm tốn, trầm ổn và rất sáng tạo. Cùng anh ấy hợp tác là một trải nghiệm rất vui của tôi.”

Hứa Quang Hán - nhân tố hot nhất của dự án, được khán giả Việt săn đón nhiệt tình, cũng nhấn mạnh niềm tin của anh vào chất lượng tổng thể của bộ phim: “Tôi nghĩ đầu tiên phải nói đến giám chế Trương Ngải Gia, chị Trương đã giúp đỡ và chăm sóc chúng tôi rất nhiều trong quá trình quay phim, chị ấy cũng là người rất giỏi. Tiếp nữa đến đạo diễn cũng rất tốt, anh ấy từng làm phó đạo diễn nhiều bộ phim trước đây, bây giờ anh ấy quay bộ phim này cùng chúng tôi, mặc dù nội dung rất khó diễn tả và thời gian cũng vô cùng có hạn nhưng anh ấy đã quay rất tốt bộ phim này, thật sự không dễ dàng và cũng vất vả cho anh ấy nhiều. Thêm nữa, phục trang, thiết kế, kĩ xảo CGI cũng rất tốt, chemistry giữa diễn viên cũng không tồi, nên tôi nghĩ khán giả có thể ra rạp để thưởng thức.”

Khi được hỏi về vai diễn Tato trong phim, Hứa Quang Hán chia sẻ: “Tôi nghĩ nhân vật của tôi cũng không có nhiều thay đổi gì đột ngột, đa phần đều là theo quá trình trưởng thành bình thường. Nhưng tôi nghĩ nhân vật An Tình của Lễ Lâm thì sẽ nhìn rõ được sự biến hoá hơn.”

Với những chia sẻ này của bộ ba, khán giả đặt niềm tin tuyệt đối vào chất lượng của tác phẩm, khi từ việc tuyển chọn diễn viên, giám chế trong quá trình sản xuất đến kịch bản đều được ekip chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Đặc biệt, chemistry của Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm cũng là câu chuyện mà khán giả Việt mong đợi nhất hiện tại, bởi trong quá khứ, cả hai đều nổi tiếng bởi rất giỏi trong việc tạo chemistry với bạn diễn. Chưa kể ngoại hình tương xứng, quá đẹp đôi khi xuất hiện cạnh nhau cũng là một điểm cộng cực lớn.

Lần đầu đến Việt Nam làm việc và những kỷ niệm đáng nhớ

Bên cạnh hành trình sản xuất tác phẩm, kỳ vọng vào việc tiếp cận khán giả Việt thì trong lần ghé thăm Việt Nam vừa qua, đạo diễn và cặp đôi chính cũng không thể giấu được tình cảm của mình dành cho khán giả tại đây. Nam chính Hứa Quang Hán không khỏi tiếc nuối khi lịch trình dày đặc, không đủ thời gian để trải nghiệm Việt Nam nhiều hơn: “Tôi rất muốn đi, chủ yếu là vì đây là lần đầu tôi tới Việt Nam, nên tôi cũng rất muốn đi dạo xung quanh, ví dụ như dạo quanh khu khách sạn, thử uống cafe, hoặc là các quán ăn local.”

Đặc biệt, khi được nghe những câu chuyện về tình cảm của khán giả Việt dành cho mình, nhất là việc rất nhiều khán giả lấy Hứa Quang Hán ra làm động lực học tiếng Trung với phương châm "học tiếng Trung đi em, do dự Hứa Quang Hán lấy vợ mất", "chồng quốc dân" vô cùng tự hào. Anh nhấn mạnh: “Nếu có động lực để học tiếng Trung dĩ nhiên là rất tốt, nhưng tôi nghĩ đến cuối cùng vẫn phải thật sự thích ngôn ngữ này thì mới lâu dài, đừng học vì một phút bốc đồng nha.”

Về phía Viên Lễ Lâm, cô đặc biệt xúc động khi gặp khán giả Việt. Dù so với bạn diễn, Viên Lễ Lâm có phần kém tiếng hơn tại Việt Nam nhưng trong lần ghé thăm Việt Nam để quảng bá phim gần đây, nữ diễn viên cũng nhận được sự săn đón nhiệt tình. Mỹ nhân họ Viên bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam công tác, trước đây tôi từng ghé Việt Nam nhưng đều là đi du lịch. Tôi thật sự rất thích Việt Nam.”

Đặc biệt, Viên Lễ Lâm không giấu được sự bất ngờ trước sự chào đón quá nhiệt tình của khán giả Việt, trước những món quà và việc fan Việt lên đồ quá đẹp để đi gặp thần tượng. “ Tôi thật sự không nỡ tháo xuống chiếc nón lá do một người bạn Việt Nam tặng tôi khi nãy. Tôi rất vui vì nhận được sự hoan nghênh của các khán giả Việt Nam, làm tôi cảm thấy như được lấp đầy năng lượng hạnh phúc vậy. Tôi cũng rất kì vọng nghe được suy nghĩ của các bạn Việt Nam sau khi xem phim. Tôi rất thích các khán giả Việt Nam, và cảm thấy rất thích thú khi nhìn thấy các bạn gái Việt Nam ăn mặc xinh xắn đến gặp chúng tôi.” - Viên Lễ Lâm chia sẻ.

Với những chia sẻ đáng yêu này, khán giả Việt càng tiếc nuối khi Hứa Quang Hán, Viên Lễ Lâm cùng đạo diễn không có nhiều thời gian để ở lại trải nghiệm văn hóa, những đặc sản hay tham gia các buổi cinetour tại Việt Nam. Thời gian gần đây, không ít nghệ sĩ nước ngoài đã có những trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ khi ghé thăm Việt Nam quảng bá phim. Sự nhiệt tình, chân thành của khán giả Việt chính là chìa khóa khiến nghệ sĩ nước ngoài không giấu được niềm xúc động.

Về phần Năm Của Anh, Ngày Của Em, dù không được gặp gỡ, giao lưu với ekip nhiều hơn nhưng khán giả Việt vẫn cực kỳ mong chờ, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối tới tác phẩm. Với diễn xuất tự nhiên của Hứa Quang Hán, nét duyên ngọt ngào của Viên Lễ Lâm và bàn tay dẫn dắt tinh tế của đạo diễn, phim hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người xem như chính cách mà họ đã khiến khán giả Việt mỉm cười trong buổi giao lưu ngắn đầy ý nghĩa này.