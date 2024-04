Hứa Quang Hán là ai mà mang về 33 tỷ đồng cho phòng vé Việt?

Nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán là ngôi sao đang lên của điện ảnh châu Á. Không chỉ được đánh giá cao ngoại hình, mỹ nam xứ Đài nhận nhiều lời khen về diễn xuất đa dạng, có chiều sâu.

Trước nhiều tác phẩm thành công như Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (Marry My Dead Body), Muốn gặp anh (Someday or One Day)… Hứa Quang Hán đang gây chú ý tại phòng vé Việt với bộ phim Thanh Xuân 18x2: Lữ trình hướng về em , tổng doanh thu hiện tại khoảng 33 tỷ đồng. Anh vào vai Jimmy với những day dứt, dang dở trong tình cảm với người thương, được thể hiện qua hai giai đoạn quá khứ và hiện tại, năm 18 tuổi và 36 tuổi.

Mỹ nam vô danh và hành trình được mệnh danh “ bạn trai mùa đông ”



Xuất thân là người mẫu, Hứa Quang Hán lần đầu trong giới giải trí trong video âm nhạc Lớp 2 năm 3 của Châu Kiệt Luân năm 2003. Năm 2012, anh đầu quân cho công ty giải trí với kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam, được đào tạo kỹ năng trở thành thần tượng. Tiếc thay, kế hoạch này không thành, Hứa Quang Hán chật vật trong khoảng một năm.

Giải quyết vấn đề với công ty cũ, năm 2013, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Nhập Tiềm Lam Trung Lam (Diving to the Blue Basket). Từ đây, nam diễn viên bắt đầu có bước khởi sắc trong sự nghiệp, dù chậm nhưng chắc.

Những vai diễn đầu tay của Hứa Quang Hán mang màu sắc thanh xuân vườn trường, tình cảm gia đình... Mỗi dạng vai, nam diễn viên có cách thể hiện chân thực, khi là nam sinh tươi sáng, lúc là người đàn ông nghiêm nghị, trưởng thành trong Bão cát tình yêu, Hương vị tình yêu Đài Bắc … hay vai đặt nặng tâm lý như trong Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa.

Sau giai đoạn này, tên tuổi của Hứa Quang Hán chiếm được lòng tin của khán giả, anh tiếp tục bứt phá trong năm 2017-2018 với các dự án phim màu sắc khác nhau, điển hình là Nghỉ Nghiêm anh yêu em, Trọ phòng 1006, Người chuyển giới…

Thừa thắng xông lên, ngôi sao sinh năm 1990 bùng nổ danh tiếng với ba dự án đình đám năm 2019: Dương quang phổ chiếu, Tội nhân vô định và Muốn gặp anh .

Sau "bạn trai mùa hè" Lý Hiện, "bạn trai mùa xuân" Tống Uy Long, biệt danh "bạn trai mùa đông" được khán giả xứ Trung ưu ái dành riêng cho Hứa Quang Hán.

Trong bài phỏng vấn với Elle , tài tử chia sẻ anh yêu thích công việc diễn xuất bởi nó mang lại nguồn sống mới. “Nó cho phép thể hiện những cá thể khác nhau trong cuộc sống, khiến tôi trải nghiệm những cuộc đời khác nhau và những xúc cảm mà tôi chưa bao giờ có” - Hứa Quang Hán cho hay.

Hứa Quang Hán và nữ diễn viên Chương Nhược Nam trong phim Hôn Lễ Của Em.

Không chỉ giới hạn của thị trường nội địa, Hứa Quang Hán có bước chuyển mình khi gia nhập showbiz Hàn. Anh góp mặt trong bộ phim No way out cùng Cho Jin Woong, Yoo Jae Myung, Yeom Jeong Ah… Phim dự kiến phát sóng nửa cuối năm 2024.



Trong phim, mỹ nam xứ Đài hóa thân thành sát thủ, là con lai. Anh đến Hàn Quốc sau khi nhận yêu cầu trừ khử cá nhân theo hợp đồng.

Đối mặt với nỗi sợ trong diễn xuất

Có được thành công, Hứa Quang Hán cũng từng đối diện với khoảng thời gian khó khăn. Anh nói học cách bình tĩnh, đón nhận và biết ơn tình yêu của khán giả dành cho mình.

Hứa Quang Hán.

“Có thể nói tôi là một người may mắn vì có thể trở thành diễn viên mang sự rung cảm đến cho khán giả. Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người tài giỏi và họ vẫn đang chăm chỉ nỗ lực từng ngày. Tôi tin rằng chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì những gì bạn nhận được trong tương lai đều xứng đáng” - mỹ nam sinh năm 1990 chia sẻ.



Để đa dạng hình ảnh của bản thân qua những tác phẩm phim, Hứa Quang Hán học cách đối mặt với nỗi sợ trong diễn xuất. Một thời gian dài, anh học lớp đào tạo diễn xuất, đồng thời lắng nghe ý kiến phê bình, từ đó tìm cách biểu hiện tốt hơn.

Bật mí về chìa khóa diễn xuất, tài tử cho hay anh rút kinh nghiệm khi diễn truyền hình liên tục. Ngoài xem phim, Hứa Quang Hán chắt lọc từ việc nghe nhạc, đọc sách, tiếp thu những điều mới lạ.

Gương mặt được săn đón ở quốc tế

“ Nam thần thanh xuân ” được giới chuyên môn công nhận diễn xuất. Anh đã hai lần nhận đề cử Giải Chuông Vàng, danh hiệu Nam diễn viên triển vọng (2020) thuộc khuôn khổ Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Tencent. Nhân vật Châu Tiêu Tề phim Hôn lễ của em giúp Quang Hán đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại giải Hoa Đỉnh (2021).

Năm 2020, anh vào top 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc do Forbes công bố. Theo trang idolnetworth , nam diễn viên sở hữu tài sản 1,3 triệu USD nhờ đóng phim, đại sứ cho nhiều thương hiệu.

Tài năng và vẻ ngoài điển trai của Hứa Quang Hán thâm nhập vào các thị trường không nói tiếng Trung Quốc. Anh từng xuất hiện trong vlog với các thành viên Super Junior D&E và là người trao giải trong Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang năm 2023 cùng IU.

Ngôi sao cho thấy sự nổi tiếng khi thường xuyên có mặt trên trang bìa các ấn bản của Elle và WSJ. Men's Style China.

Sự nổi tiếng ngày càng tăng của anh ở châu Á đã thu hút sự chú ý của hãng thời trang xa xỉ Fendi. Tài tử được chọn là đại sứ thương hiệu của hãng vào năm 2022. Nam diễn viên ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi trình diễn thời trang nam xuân hè 2024 của thương hiệu Italy hồi đầu năm 2023.