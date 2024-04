Kim Soo Hyun có hành động lạ ngay lần đầu gặp Kim Ji Won, xuất hiện cả phản ứng đặc biệt?

Kim Soo Hyun - Kim Ji Won là cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn hiện tại bởi màn hợp tác đầy cảm xúc ở bộ phim Queen of Tears. Vì những màn yêu đương quá nồng cháy trên phim lại thêm việc có nhiều tương tác thân mật ngoài hậu trường, khán giả liên tục đồn đoán về việc phim giả tình thật. Rất nhiều hint bị soi ra, khiến cư dân mạng càng tin rằng cặp đôi song Kim có mối quan hệ đặc biệt với nhau.

Mới đây nhất, đến cả hình ảnh từ buổi đọc kịch bản đầu tiên của ekip làm phim cũng bị khán giả đem ra mổ xẻ để tìm hint. Cụ thể, một cư dân mạng đã tổng hợp hình ảnh từ nhiều buổi đọc kịch bản khác nhau của Kim Soo Hyun và nhận ra, nam chính Queen of Tears thường ăn mặc rất đơn giản, đội mũ để không cần phải chải chuốt nhiều trong lần đầu gặp ekip làm phim. Thế nhưng với buổi đọc kịch bản bộ phim Queen of Tears, Kim Soo Hyun lại có phần chỉn chu hơn rất nhiều. Anh không đội mũ lưỡi trai, tóc tai tạo kiểu đơn giản và cũng mặc đồ chỉnh tề hơn, chứ không phải áo phông trơn như thường lệ nữa.

Cư dân mạng so sánh các buổi đọc kịch bản của Kim Soo Hyun

Rất nhiều bình luận cho rằng, Kim Soo Hyun đã có sự chuẩn bị đặc biệt cho buổi đọc kịch bản này và nhất là lần đầu gặp dàn cast Queen of Tears, trong đó có Kim Ji Won. Thậm chí khán giả còn soi ra, trong lúc đọc kịch bản, anh có một phản ứng lạ. Đó là đôi tai đỏ ửng như thể đang vô cùng bối rối.

Trước đó, cư dân mạng cũng đã soi ra việc Kim Soo Hyun thường xuyên bối rối, ngại đến độ bỏ luôn cả thói quen mỗi khi thoại sai trước mặt Kim Soo Hyun ở hậu trường Queen of Tears. Vốn dĩ, mỹ nam họ Kim có một thói quen lạ khi làm phim, đó là anh sẽ hát opera rất to mỗi khi vấp thoại. Thế nhưng xuyên suốt cả quá trình quay Queen of Tears, khán giả chưa thấy anh hát opera lần nào. Cư dân mạng xâu chuỗi mọi việc, bao gồm cả việc anh ăn mặc chải chuốt ở buổi đọc kịch bản Queen of Tears, và đã cho rằng Kim Soo Hyun cố gắng... giữ hình tượng trước mặt Kim Ji Won ngay từ lần đầu gặp cho đến cả quá trình quay phim dài gần 1 năm.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của cư dân mạng, việc Kim Soo Hyun có cảm xúc ra sao thì chỉ mình anh mới biết. Khán giả chỉ biết mong mỏi nếu không phim giả tình thật thì cặp đôi song Kim sẽ có cái kết hạnh phúc trên phim và cùng nắm tay xuất hiện trên các giải thưởng cuối năm, ở hạng mục Cặp đôi đẹp nhất.

Nguồn ảnh: tvN

