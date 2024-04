Thời điểm hiện tại, bộ phim B4S: Trước Giờ "Yêu" đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ lấy một đề tài đầy táo bạo: Chuyện tình yêu - tình dục của giới trẻ hiện đại. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn trai xinh gái đẹp với vẻ ngoài ấn tượng, trong đó nổi bật nhất có lẽ là Jun Vũ.

Hành trình nhan sắc của Jun Vũ

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh ngày 4/6/1995 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, Jun Vũ theo gia đình sang Thái Lan định cư. Ngay từ tuổi thiếu niên, Jun Vũ đã có được sự nổi tiếng khi trở thành người mẫu cho các thương hiệu thời trang tại xứ Chùa Vàng.

Jun Vũ xinh đẹp như nữ chính ngôn tình trong MV Sau Tất Cả.

Năm 2015, Jun Vũ gây ấn tượng khi xuất hiện trong MV đình đám Sau Tất Cả của Erik. Cũng trong năm này, khán giả chứng kiến Jun Vũ lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai nữ chính của bộ phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy.



Ở tác phẩm này, Jun Vũ vào vai My, một cô gái trong sáng, xinh đẹp. My thầm mến một chàng trai đã lâu, thế nhưng người ấy chỉ xem cô như em gái. Về sau, cô có chuyện tình cùng với Huy, nhân vật nam chính do Bê Trần thủ vai. Nhờ tác phẩm này, Jun Vũ được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Ngôi Sao Xanh và Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại giải Cánh diều vàng.

Jun Vũ và Bê Trần trong phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy ra mắt năm 2015

Năm 2016, Jun Vũ tiếp tục đóng vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm khác mang tên Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Cô vào vai Rin, cô gái xinh đẹp và đầy nghị lực. Nhờ có Rin cùng tình yêu của cô, nam chính Kai, người luôn trong trạng thái chán nản, buồn bã sau cái chết của người thân dần tìm được ánh sáng cuộc đời.

Jun Vũ cực xinh đẹp trong phim Cho em gần anh thêm chút nữa ra mắt năm 2016

Năm 2017, Jun Vũ góp mặt trong bộ phim ngắn Mùa Hè Tuổi 17. Ở tác phẩm này, cô tái hợp với Bê Trần. Trong phim, Jun Vũ hóa thân thành một nữ sinh xinh xắn, hoàn hảo, có thể nói là tình đầu mơ ước của mọi chàng trai.

Vẻ đẹp trong sáng của Jun Vũ trong phim ngắn Mùa Hè Tuổi 17 ra mắt năm 2017

Bước sang năm 2018, Jun Vũ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với các vai thứ trong hai bộ phim Người Bất Tử và Tháng Năm Rực Rỡ. Ngoài ra, cô cũng đóng chính ở phim ngắn Chuyến Đi Của Thanh Xuân - tác phẩm có sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP.

Vẻ đẹp ấn tượng của Jun Vũ trong phim Tháng Năm Rực Rỡ

Tạo hình cực kỳ ấn tượng của Jun Vũ trong phim Người Bất Tử

Jun Vũ ngập tràn hơi thở tuổi trẻ trong phim ngắn Chuyến Đi Của Thanh Xuân

Năm 2019, Jun Vũ tham gia đóng phim Ngốc Ơi Tuổi 17 với vai thứ Trân Châu. Ngoài ra, cô cũng đảm nhận vai khách mời ở dự án Wolf. Năm 2020, Jun Vũ đóng phim Gái Già Lắm Chiêu 3. Đến năm 2021, cô tiếp tục trở lại với phần mới của series này mang tên Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả. Bên cạnh đó, người đẹp 28 tuổi cũng đảm nhận vai nữ phụ Gia Hân trong Mẹ ác ma, cha thiên sứ. Hồi năm ngoái, Jun Vũ tham gia dự án phim Chìa khóa trăm tỷ - remake từ Key of Life của Nhật Bản.

Jun Vũ trong phim Ngốc Ơi Tuổi 17

Jun Vũ trong phim Gái Già Lắm Chiêu 3 ra mắt năm 2020

Tạo hình cực sang của Jun Vũ trong phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả

Jun Vũ và Anh Tú trong phim Chìa Khóa Trăm Tỷ

Jun Vũ hiện tại: Chưa bao giờ nóng bỏng đến thế với B4S: Trước giờ Yêu

Thời điểm hiện tại, Jun Vũ đang thu hút sự chú ý với vai diễn cực kỳ nóng bỏng trong phim B4S: Trước giờ yêu. Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ khi poster được tung ra với hình ảnh không mặc áo ngoài. Trong phim, cô cũng có những phân đoạn "đốt màn hình" với bạn diễn Tôn Kinh Lâm.

Nhìn vào hành trình diễn xuất của Jun Vũ kể từ khi ra mắt đến nay, dễ thấy cô chưa bao giờ có những thước phim táo bạo đến vậy. Đây là điều mà chính nữ diễn viên cũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, cô cho biết thêm rằng bản thân cảm thấy không có vấn đề gì nếu đó là những cảnh phù hợp và cần thiết.

Bộ phim B4S: Trước Giờ Yêu có sự tham gia của Jun Vũ hiện đang chiếu ở các cụm rạp trên toàn quốc.