Dở thật nhưng hot thật

Từ ngày 6 đến 12/10, Genie, Make a Wish chính thức giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix toàn cầu, với 8 triệu lượt xem và 102,6 triệu giờ xem, tăng 200% so với 4 triệu lượt xem của tuần trước đó.

Ngay từ khi ra mắt, Genie, Make a Wish đã trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Hàn Quốc.

Tờ Korea Times thẳng thắn viết: “Những phân cảnh hài gượng gạo làm loãng cảm xúc, khiến người xem khó nhập tâm.” JoongAng Daily thì nhận xét, người xem phải “chịu đựng vài tập đầu vì sự cringe khó tả”.

Genie, Make a Wish giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix toàn cầu

Dẫu vậy, trái ngược với lời chê, phim vẫn leo thẳng lên vị trí đầu Netflix toàn cầu, vượt qua hàng loạt bom tấn như Alice in Borderland 3 hay Old Money.

Trên các diễn đàn Hàn, nhiều khán giả mỉa mai: “Phim dở thật, nhưng Suzy và Woo Bin đẹp quá nên vẫn xem".

Suzy – diễn đơ cũng chẳng ai nỡ giận

Trong vai Ga Young, Suzy bị chê là “vô hồn”, “thiếu nội tâm”, ánh mắt trống rỗng trong nhiều phân đoạn cảm xúc. Nhưng bù lại, nhan sắc và khí chất của cô lại khiến khán giả… quên cả kịch bản.

Mỗi lần xuất hiện, Suzy đều khiến khung hình bừng sáng. Mái tóc uốn nhẹ, làn da trong veo, ánh nhìn xa xăm, tất cả khiến cô trở thành “bức họa biết thở” giữa một kịch bản thiếu chiều sâu.

Nhiều khán giả thừa nhận: “Đơ thật, nhưng đẹp thế này thì đơ cũng đáng".

Ở những cảnh khóc hoặc đối diện thần đèn, Suzy vẫn thể hiện được sự mong manh và lãng mạn kiểu cổ tích – dù kỹ thuật diễn xuất chưa thật sự “chạm tim”.

Kim Woo Bin – thần đèn điển trai nhưng chưa đủ “thần”

Trái ngược với bạn diễn, Kim Woo Bin vốn quen mặt trong các vai tâm lý, thực tế. Lần này, anh thử sức với vai Genie – vị thần đèn ban điều ước. Một lựa chọn táo bạo, nhưng cũng khiến anh bị chê “lạc quẻ”.

Nhiều bài báo Hàn chỉ ra rằng Woo Bin gồng mình trong các cảnh hài hoặc phép thuật, biểu cảm còn cứng, chưa thoát khỏi hình ảnh “nam thần trầm tĩnh”.

Tuy nhiên, ngoại hình và thần thái của anh lại là điểm cứu cánh. Chiếc áo choàng lấp lánh, mái tóc rối nhẹ, ánh nhìn nửa lạnh nửa dịu – tất cả khiến Woo Bin vẫn tỏa sáng trong khung hình cùng Suzy. Nếu Suzy là “ảnh đẹp trên poster”, thì Woo Bin chính là “ánh nhìn nâng đỡ poster” – người giữ nhịp cảm xúc cho cả bộ phim.

Genie, Make a Wish đang chứng minh một nghịch lý của truyền hình hiện đại: “Phim có thể dở, nhưng nếu đẹp vẫn thắng”. Suzy và Woo Bin, hai biểu tượng visual của Hàn Quốc, đã kéo cả bộ phim vượt qua làn sóng chê bai. Kịch bản mỏng, thoại nhạt, CGI lỗi – tất cả bỗng trở nên “chịu được” khi khán giả được ngắm hai ngôi sao trong khung cảnh thần thoại, lung linh.

Thành tích Top 1 Netflix toàn cầu chính là lời khẳng định: Khán giả có thể chê phim dở, nhưng vẫn xem vì nhan sắc đôi khi chính là điều ước mà ai cũng muốn được ban cho.