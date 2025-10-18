Thời điểm hiện tại, mạng xã hội đang phát sốt trước vẻ đẹp của một mỹ nhân cổ trang mới toanh trên màn ảnh Hoa ngữ là Hạc Nam. Cô đảm nhận vai Thiên Cơ trong bộ phim Nhập Thanh Vân đang phát sóng. Vì chỉ là vai phụ, thế nên Hạc Nam không có quá nhiều đất diễn. Dẫu vậy, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp cùng thiết lập nhân vật hấp dẫn giúp cô nàng ghi điểm cực mạnh trong lòng khán giả.

Nhan sắc của Hạc Nam trong Nhập Thanh Vân đang gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, loạt hình ảnh đẹp đến phong thần của Hạc Nam trong phim Nhập Thanh Vân đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cô mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ, thoát tục khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng rung động mạnh mẽ, kể cả những người không theo dõi bộ phim Nhập Thanh Vân.

Vẻ đẹp của cô được khen giống với Ngải Mễ, Trần Đô Linh, Cáp Ni Khắc Tư và Trương Dư Hi.

Đáng nói hơn, nhiều khán giả còn nhận xét visual của Hạc Nam bao gồm nét đẹp của những mỹ nhân đình đám như Ngải Mễ, Trần Đô Linh, Cáp Ni Khắc Tư và Trương Dư Hi. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ê nhan sắc đỉnh nè. Bạch nguyệt quang mới. Ai tên Nam cũng thành Bạch Nguyệt Quang. - Phim quay từ chính đến phụ ai cũng có góc đẹp, cảnh đẹp để đời luôn. - Có ai nhìn thấy nét của Trương Dư Hi hồi 2x tuổi ở bạn này không? - Công chúa xinh thực sự, cho tui xin info với. - Tui lại thấy có nét của Trương Dư Hi. - Có nét giống Ngải Mễ, có tí giống Trần Đô Linh, lại có chút Tân Cương của Cáp Ni Khắc Tư. Đẹp trong sáng tươi tắn như mùa xuân vậy.

Nói thêm về Nhập Thanh Vân, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang do Lư Dục Hiểu và Hầu Minh Hạo đóng chính. Nội dung phim xoay quanh cuộc đấu trí và tình yêu của cặp đôi Kỷ Bá Tể - Minh Ý. Tại đại hội Thanh Vân, Kỷ Bá Tể đánh bại chiến thần Minh Hiến, từ đó thay đổi số phận từ một tội nhân trở thành người tôn quý. Trong khi đó, Minh Hiến từ người hùng vì thất bại mà bị biến thành tội đồ, còn bị trúng độc mà mất đi linh mạch, cái chết đang đợi chờ.

Để có thể xoay chuyển tình thế, Minh Hiến buộc phải lấy thân phận giả Minh Ý. Cô tiếp cận Kỷ Bá Tể và dùng mỹ nhân kế để lừa lấy thuốc giải từ tay anh. Thế nhưng Minh Ý không biết rằng Kỷ Bá Tể không hề phóng túng như cách anh ta thể hiện ra ngoài, càng chẳng ngờ sẽ có ngày mình lại thật sự rung động vì đối phương.

Hạc Nam đảm nhận nhân vật công chúa Thiên Cơ.

Dù chỉ là vai nữ phụ nhưng cô đang dành được nhiều thiện cảm từ khán giả xem phim.

Ngay cả khi yếu đuối vì trúng độc, vẻ đẹp của Thiên Cơ công chúa do Hạc Nam thể hiện vẫn xứng đáng phong thần.

Trong phim, Hạc Nam đảm nhận vai công chúa Thiên Cơ thân phận cao quý. Cô không chỉ xinh đẹp vô cùng mà còn là người biết nghĩ cho đại cuộc. Giống như mọi nữ tử trên đời, Thiên Cơ cũng có người mình thương, đó là Ngôn Tiếu. Dù vậy, cô không phải mẫu người vì tình yêu mà mù quáng.

Thiên Cơ cũng muốn lôi kéo Kỷ Bá Tể về phía mình, nhưng cũng không phải hạng người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Chính vì những nét tính cách như vậy, thế nên Thiên Cơ của Hạc Nam không chỉ được lòng các khán giả nam, mà ngay cả các khán giả nữ cũng rất yêu mến cô nàng.