Tại làng điện ảnh Hàn Quốc, những bộ phim 18+ luôn có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Các tác phẩm này không chỉ thu hút người xem nhờ các cảnh nóng thiêu đốt màn hình, mà còn bởi giá trị nội dung và nghệ thuật. Khoảng thời gian 2 thập kỷ trở lại đây, nhiều bộ phim 18+ Hàn Quốc tạo được tiếng vang lớn, một trong số đó là The Treacherous (tựa Việt: Vương Triều Dục Vọng).

The Treacherous là một bộ phim 18+ nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc.

The Treacherous: Bộ phim 18+ kinh hoàng về thời kỳ trị vì của hôn quân Yeonsangun

Câu chuyện phim The Treacherous lấy bối cảnh thời Joseon dưới sự trị vì của Yeonsangun. Đây là một vị hôn quân có thật trong lịch sử, nổi tiếng bởi sự bạo tàn và sa đọa tột cùng. Tất nhiên, không phải tự dưng mà Yeonsangun trở thành kẻ đáng sợ như vậy. Tất cả xuất phát từ việc ông ta ám ảnh về cái chết của mẹ ruột. Chính vì thế nên khi vừa mới ngồi lên ngai vàng, Yeonsangun đã trả thù tàn khốc những người từng hãm hại bà. Thế nhưng, đây chỉ là điểm khởi đầu của câu chuyện mà thôi.

Sau khi lên ngôi, Yeonsangun thanh trừng hàng trăm văn sĩ, gọi là cuộc Thanh Trừng Văn Sĩ Đệ Nhị. Vị bạo quân này đi đến đâu, nỗi lo sợ được reo giắc đến đó. Thế nhưng, không phải ai cũng là phải hứng chịu cơn cuồng nộ của Yeonsangun. Ngược lại, có hai người được ông ta hết mức sủng ái, đó là tổng đốc Im Sung Jae cùng với phụ thân Im Sa Hong.

Hai người này được Yeonsangun tin tưởng bởi luôn giúp ông ta lùng sục mỹ nữ trong khắp thiên hạ, đưa họ vào cung để thỏa mãn thú vui trụy lạc của hoàng đế. Trong số những người tiến cung có một cô gái đặc biệt tên Dan Hee. Cô sở hữu vẻ đẹp đặc biệt khiến ai nấy nhìn vào đều thèm muốn. Thế nhưng, ít ai biết rằng người con gái ấy lại mang mối thù sâu như biển, và cô vào cung với âm mưu giết chết Yeonsangun.

Để đạt được mục đích của mình, Dan Hee đã gạt bỏ hết sự e ngại để học tập những kỹ năng phòng the. Tuy nhiên, một biến số đã xảy ra trong kế hoạch của Dan Hee, đó là mối tình với Im Sung Jae.

The Treacherous đã vẽ nên một Joseon đen tối vô cùng. Đó là thời kỳ mà khắp cả vương triều chỉ có nỗi sợ và sự tha hóa mà thôi. Mặc dù ở đâu đó, tình yêu vẫn như tia sáng le lói như màn đêm, nhưng liệu sau cùng mối tình này có thể chiến thắng số phận để đi tới bến bờ hạnh phúc?

Dàn diễn viên đình đám góp mặt trong phim 18+ The Treacherous

Bộ phim 18+ The Treacherous có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng tại làng giải trí Hàn Quốc. Trong số đó, 3 gương mặt nổi bật nhất phải kể đến là Ju Ji Hoon, Kim Kang Woo và Lim Ji Yeon.

Ju Ji Hoon

Trong phim The Treacherous, Ju Ji Hoon đảm nhận vai nam chính Im Sung Jae. Anh ta là quyền thần được hoàng đế ưu ái, là kẻ khiến người dân căm phẫn, giữ trong tim thứ tình cảm nguy hiểm với Dan Hee và mang một mưu đồ không thể để ai biết. Đây là một nhân vật với nội tâm phức tạp, nhưng với tài năng diễn xuất đã được khẳng định từ lâu của Ju Ji Hoon, rõ ràng vai diễn này không thể nào làm khó được anh.



Ju Ji Hoon hiện vẫn là ngôi sao hạng A tại làng giải trí Hàn Quốc.

Tròn 1 thập kỷ kể từ ngày The Treacherous ra rạp, Ju Ji Hoon giờ đây vẫn là tài tử hạng A tại Kbiz. Thời gian gần đây, anh liên tiếp gây ấn tượng với loạt siêu phẩm Blood Free, Light Shop và mới nhất là The Trauma Code: Heroes on Call - bộ phim đưa anh đến với danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình) tại lễ trao giải Baeksang 2025.

Trong năm 2026, Ju Ji Hoon hứa hẹn sẽ có màn tái xuất bùng nổ không kém với bom tấn The Remarried Empress đóng cùng Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Kim Kang Woo

Kim Kang Woo đảm nhận vai hôn quân Yeonsangun.

Đảm nhận vai hôn quân Yeonsangun là Kim Kang Woo. Qua diễn xuất của tài tử 47 tuổi, hiện lên trước mắt khán giả là một kẻ bạo tàn đến sởn da gà. Bất cứ phân cảnh nào của nhân vật Yeonsangun cũng khiến người xem phẫn nộ. Thế nhưng với một diễn viên đóng vai phản diện, đây rõ ràng là sự công nhận lớn lao.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Kang Woo vẫn đang hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Hồi năm 2024, anh đóng chính trong 2 bộ phim truyền hình là Wonderful World (cùng Kim Nam Joo, Cha Eun Woo, Im Se Mi) và The Tyrant (cùng Cha Seung Won, Kim Seon Ho).

Kim Kang Woo trong phim The Tyrant.

Trong năm 2025, anh không có vai diễn nào đáng chú ý. Thế nhưng năm tới, nam diễn viên sẽ có sự trở lại đáng mong chờ với Great King Munmu, dự án cổ trang của đài KBS.

Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon đảm nhận vai nữ chính Dan Hee trong phim The Treacherous.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng The Treacherous là bộ phim 18+ từng giúp Lim Ji Yeon được giới truyền thông gọi với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng". Cô đảm nhận vai nữ chính Dan Hee, gây sốc visual cho khán giả nhờ vẻ xinh đẹp, body gợi cảm vô cùng và những phân đoạn như muốn đốt cháy màn hình.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Lim Ji Yeon không còn được nhớ đến vì những cảnh nóng nữa mà đã được công nhận là một diễn viên thực lực. Cô thể hiện tốt loạt vai diễn cực nặng đô trong The Killing Vote, The Tale of Lady Ok, Lies Hidden in My Garden và đặc biệt là The Glory.

Lim Ji Yeon chuẩn bị có màn tái xuất với Nice To Not Meet You.

Sắp tới, những khán giả yêu mến Lim Ji Yeon sẽ lại được thấy cô trên màn ảnh nhỏ. Không còn là các vai diễn khiến khán giả xem mà tim đập thình thịch, màn kết hợp của cô với tài tử Lee Jung Jae trong bộ phim hài - lãng mạn Nice To Not Meet You hứa hẹn sẽ rất giàu tính giải trí, mang lại nhiều tiếng cười. Được biết, bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 3/11 trên tvN.