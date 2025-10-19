Mỹ nhân 1999 nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại

Theo Sohu, thành công của phim cho thấy nếu phim ngắn được đầu tư chính xác, có thể tạo nên những tác phẩm chất lượng, có chiều sâu nghệ thuật và sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng không kém gì so với phim truyền hình truyền thống. Đặc biệt là khi thói quen xem phim ngắn với thời lượng khoảng 4-7 phút/clip đang ngày càng nhiều, thành công của Hoa hồng giữa mùa hạ trở thành một chuẩn mực mới của dòng phim ngắn. Đồng thời, đây là tín hiệu tích cực với các diễn viên đang nỗ lực ở dòng phim này.