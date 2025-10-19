Từ khi hoạt động showbiz Việt, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh được nhận xét khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào với công chúng. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 và Hà Kino từng vướng nghi vấn hẹn hò. Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh liên tục bị tóm khoảnh khắc bên doanh nhân Đức Phạm.

Trên trang cá nhân, cô còn khiến cư dân mạng bàn tán khi đăng tải đoạn clip make-up để đi hẹn hò, thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm. Tới tối 18/10, Á hậu 9x thay đổi ảnh đại diện mới với diện mạo mới lạ đầy cá tính.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Tuy anh có tài, nhưng không tài nào có được em". Giữa lúc vướng nghi vấn hẹn hò nam doanh nhân giàu có, động thái này của Vũ Thúy Quỳnh khiến netizen bàn tán không ngớt.

Vũ Thúy Quỳnh viết dòng trạng thái ẩn ý khi thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân

Người đẹp 9x từng đăng tải clip trang điểm để đi hẹn hò, thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh trở thành cái tên gây xôn xao gần đây khi khoảnh khắc chuyện trò thân thiết bên doanh nhân Đức Phạm được đăng tải trên mạng xã hội. Trong clip, cả hai đứng sát cạnh nhau và tương tác, chuyện trò tán gẫu qua lại.

Sau đó ít lâu, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm lại cùng xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Khi ra về, người đẹp sinh năm 1998 ngồi chung trên chiếc xe sang trọng cùng nam doanh nhân này. Liên tục xuất hiện bên nhau, mối quan hệ giữa cặp đôi khiến netizen bán tín bán nghi.

Á hậu sinh năm 1998 và doanh nhân Đức Phạm bị bắt gặp trên sân pickleball

Sau khi cùng tham gia sự kiện, cả hai còn ra về chung trên chiếc xe sang trọng

Vũ Thúy Quỳnh gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, thần thái cuốn hút và vóc dáng cân đối với chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng chuẩn 86-63-97cm. Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng không chỉ nhờ nhan sắc nổi bật mà còn bởi phong thái tự tin.

Á hậu sinh năm 1998 từng chia sẻ: "Khi vào showbiz, tôi đối mặt nhiều cám dỗ về tình lẫn tiền. Tôi vượt qua hết nhờ khắc ghi lời dạy dỗ, noi theo lối sống của bố mẹ. Khó khăn làm tôi mạnh mẽ hơn".

Người đẹp 9x sở hữu gương mặt hài hòa và đường cong nóng bỏng