Triệu Lộ Tư không hề đơn giản

Đã 2 tháng kể từ ngày Triệu Lộ Tư xóa sổ tài khoản mạng xã hội Weibo có 31 triệu người theo dõi. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi này, tình cảnh của nữ diễn viên đã có sự thay đổi 180 độ cực kỳ ngoạn mục, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Nhớ lúc trước, Triệu Lộ Tư tưởng như trôi thẳng xuống đáy sự nghiệp, tất cả "dớp" đen dồn lại cùng một lúc, nào là bệnh tật, show truyền hình bị ngừng phát sóng rồi đến mâu thuẫn nảy lửa với công ty quản lý. Chưa kể, cô còn bị hơn 200 triệu người chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản, nhận vô số gạch đá vì úp mở về một kẻ nào đó đã hãm hại mình trên sóng livestream. Khi đó, ai cũng nghĩ Triệu Lộ Tư đã "toang" rồi, nhiều khả năng phải rời showbiz và phải chuyển hướng sang làm hotgirl mạng xã hội.

Chẳng ai ngờ được, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, cục diện đã hoàn toàn đổi khác. Nhờ thành công của phim mới, Triệu Lộ Tư đã có cú xoay người mạnh mẽ, trở thành sao nữ được săn đón nhất nhì hiện nay, dù chưa chính thức quay trở lại với guồng quay công việc.

Mới đây, CEO của nhãn hiệu đình đám Bvlgari đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, khen ngợi Triệu Lộ Tư hết lời và gửi lời cảm ơn tới người đại diện thương hiệu này. Cư dân mạng cho rằng, dù đang lùm xùm với công ty quản lý nhưng người đẹp Tinh Hán Xán Lạn vẫn được Bvlgari tin tưởng, tiếp tục hợp tác.

Đặc biệt, hồi tháng 8, Triệu Lộ Tư từng úp mở rằng kẻ "ném đá giấu tay" không thể cướp được hợp đồng mà cô ta thèm muốn nhất, khiến netizen càng thêm tin chắc điều này (netizen cho rằng kẻ đó là Ngu Thư Hân – đối thủ cạnh tranh của Triệu Lộ Tư).

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn đạt được nhiều thành tích đáng nể khác như sở hữu bộ phim hot nhất năm 2025 trên nền tảng Tencent, lên ngôi "Nữ hoàng Douyin" với lượng người theo dõi lên tới 51 triệu.

Đặc biệt, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn còn thể hiện sức hút mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, vượt trội hơn hẳn so với tất cả các mỹ nhân khác trong showbiz Hoa ngữ. Cô sở hữu lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội Instagram và hầu hết các phim do Triệu Lộ Tư diễn chính đạt thành tích ấn tượng tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, netizen còn "soi" được công chúa Campuchia, công chúa Malaysia đều là fan của Triệu Lộ Tư.

Ngoài ra, danh tiếng của Triệu Lộ Tư cũng được cải thiện đáng kể. Sau khi rời Weibo, Triệu Lộ Tư đã thoát khỏi nhiều tin đồn "độc hại" không đáng có. Thêm vào đó, netizen cũng phần nào thương cảm cho nữ diễn viên vì từng bị đối thủ cạnh tranh chơi chiêu cực gắt, tìm đủ cách để "dìm" cho không ngóc đầu lên được.

Giờ đây, sau khi Triệu Lộ Tư "lên hương" cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, khán giả đều kêu gọi cô sớm quay trở lại đoàn phim và cho ra mắt những tác phẩm mới hot hit, nhất là khi ngành phim ảnh xứ Trung đang trong giai đoạn ảm đạm.

