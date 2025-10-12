Không được để Triệu Lộ Tư chạy thoát!

Trong khoảng thời gian này, Triệu Lộ Tư đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ, chứng minh bản thân là một “con tướng” đáng gờm. Mâu thuẫn giữa cô và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu cũng được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ, nữ diễn viên đã chứng minh được sức hút khủng khiếp và khả năng “tạo hit” của mình. Rõ ràng, đây là thời điểm vàng để Triệu Lộ Tư mượn đà tiến bước trong showbiz, thay vì lâm vào cuộc chiến không hồi kết với công ty quản lý. Bản thân Ngân Hà Khốc Ngu cũng chẳng được lợi lộc gì nếu mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn cứ tiếp tục đình công như bây giờ. Sẽ tốt hơn nếu hai bên có thể đi đến một thỏa thuận chung, mang lại lợi ích cho cả hai.

Mới đây, đạo diễn đình đám Vương Tinh đã đưa ra cái nhìn về mâu thuẫn giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý. Chẳng khó để thấy được, Triệu Lộ Tư chính là “con gà đẻ trứng vàng”, đồng thời cũng là trụ cột của Ngân Hà Ngốc Ngu. Lẽ ra, nữ diễn viên nên được công ty quản lý nâng đỡ hết mực, được hưởng đãi ngộ tốt nhất và thậm chí là có nhiều quyền tự chủ trong công việc.

Thế nhưng, thực tế, Triệu Lộ Tư dù từng cứu công ty khỏi khốn cảnh bị thu mua nhưng lại chẳng được ưu ái đến vậy. Thậm chí, Ngân Hà Khốc Ngu từng tự ý từ chối nhiều dự án hấp dẫn mà không hề để tâm tới suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, bỏ mặc cô trước búa rìu dư luận và còn lén lút bôi đen để kìm kẹp nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Triệu Lộ Tư bị đối xử tệ dù là trụ cột của công ty quản lý.

Dù vậy, hợp đồng giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý còn những 4 năm nữa mới kết thúc và muốn chấm dứt trước thời hạn thì chẳng phải việc dễ dàng gì. Vì vậy, đạo diễn Vương Tinh cho rằng, phương pháp tối ưu là Ngân Hà Khốc Ngu nên chuyển sang cho Triệu Lộ Tư một ít cổ phần, để thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên.

Như vậy, công ty quản lý có thể tận dụng độ hot của Triệu Lộ Tư để bồi dưỡng “lính mới” và khôi phục danh dự đang trên đà đổ vỡ. Thậm chí, khi Triệu Lộ Tư “xoay người”, ngồi lên vị trí bà chủ của Ngân Hà Khốc Ngu, nữ diễn viên này có thể sẽ tự nguyện gắn bó lâu dài hơn nữa và mang lại những lợi ích cực khủng. Đây là “cạm bẫy ngọt ngào” mà không ít công ty quản lý Cbiz đã sử dụng để níu chân người tài.

Còn về phía Triệu Lộ Tư, nếu đi được đến thỏa thuận hợp lý với công ty quản lý, cô có thể thoải mái hoạt động nghệ thuật, tận dụng cơ hội để tiến xa hơn nữa. Thay vì cứ “chùn chân bó gối” suốt 4 năm cho hết hợp đồng, hay lao vào những cuộc kiện cáo không hồi kết và tốn kém với công ty quản lý, đây cũng là một lựa chọn tốt cho nữ diễn viên Trường Ca Hành.

Ông Vương Tinh đã lấy 2 ví dụ trực quan về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Chẳng hạn như “thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt. Sau show “sống còn” Sáng Tạo 101, người đẹp này debut thành công và bật lên như một hiện tượng trên mạng xã hội.

Trước tình hình này, CEO của công ty quản lý đã có cách xử sự hết sức thông minh. Ông cho Dương Siêu Việt một ít cổ phần, biến cô từ nhân viên thành bà chủ. Cũng vì vậy, nữ diễn viên Bảy Kiếp May Mắn quyết định gắn bó dài lâu với công ty quản lý, đồng thời cố gắng hết sức trong công việc vì lợi ích của chính bản thân mình.

Dương Siêu Việt đang nắm trong tay cổ phần của công ty quản lý.

Trong khi đó, “chiến thần livestream” Đổng Vũ Huy lại gặp phải tình huống hoàn toàn trái ngược. Được biết, Đổng Vũ Huy từng khiến mạng xã hội phải chao đảo với mà “chốt vé” trên sóng livestream, giúp bộ phim Quý Ông Thảm Đỏ của Lưu Dức Hoa thu về 12 triệu NDT (41 tỷ đồng) chỉ trong 10 phút.

Cũng nhờ độ hot của Đổng Vũ Huy, công chúng mới biết đến công ty quản lý của anh lúc bấy giờ là Đông Phương Chân Tuyển. Tuy nhiên, CEO của công ty lại đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Nhận ra sức ảnh hưởng của Đổng Vũ Huy ngày càng lớn, họ chẳng những không tìm cách giữ chân mà còn kìm kẹp, hạn chế anh. Kết quả, Đổng Vũ quyết định rời đi, tự mở phòng làm việc riêng và CEO kia cũng bị mất chức ngay sau đó.

Đổng Vũ Huy quyết rời công ty bằng được vì cách xử sự sai lầm của CEO lúc bấy giờ.

Từ những chia sẻ của đạo diễn phim Thần Bài, công chúng đều cho rằng Ngân Hà Khốc Ngu nên nhanh chóng có hành động, tìm cách níu chân “nữ hoàng phim hot” Triệu Lộ Tư. Bởi lẽ, nếu nữ diễn viên quyết tâm rời đi bằng mọi giá thì e rằng công ty này cũng sẽ chao đảo vì chẳng có ai chèo chống. Thay vì “cá chết lưới rách” đến cùng, rõ ràng, hai bên có thể đi đến cái kết win – win như lời của đạo diễn Vương Tinh.