Ngày 12/10, tờ KoreaBoo đưa tin MXH Thái Lan đang rần rần với khoảnh khắc xuất hiện bên nhau tình tứ của "NuNew" Chawarin Perdpiriyawong và "Zee" Pruk Panich. Trong clip hậu trường, 2 nam diễn viên bị tóm gọn cử chỉ thân mật ngay trước mặt ekip. "NuNew" Chawarin Perdpiriyawong và "Zee" Pruk Panich đã ôm nhau thắm thiết rồi hôn môi tình cảm.

Hình ảnh tình bể bình của 2 mỹ nam Thái Lan nhanh chóng được chia sẻ khắp các diễn đàn. Cư dân mạng liền rầm rộ nghi vấn cặp đôi "phim giả tình thật". "NuNew" Chawarin Perdpiriyawong và "Zee" Pruk Panich lần đầu hợp tác với nhau trong bộ phim boylove Cutie Pie vào năm 2023. Kể từ đó trở đi, cả hai trở thành bạn diễn ăn ý trên màn ảnh. Năm nay, họ có tác phẩm đóng cặp với nhau lên sóng là The Next Prince: Vượt Qua Bầu Trời Để Gặp Em.

"NuNew" Chawarin Perdpiriyawong và "Zee" Pruk Panich ôm hôn nhau tình cảm ở hậu trường sự kiện

Người hâm mộ đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi này sau khi xem khoảnh khắc hậu trường đầy tình cảm của họ

"NuNew" Chawarin Perdpiriyawong (bên trái) và "Zee" Pruk Panich được cho là "phim giả tình thật" sau nhiều lần hợp tác

Đây không phải lần đầu tiên 2 nam diễn viên phim boylove đình đám xứ chùa Vàng vướng nghi vấn hẹn hò. Ở các buổi họp fan trước đây, "NuNew" Chawarin Perdpiriyawong và "Zee" Pruk Panich cũng chẳng ngại hôn má nhau, thể hiện tình cảm trước mặt các khán giả. Do đó, công chúng cho rằng cặp sao này chỉ còn thiếu 1 lời thừa nhận mối quan hệ chính thức.

Cả 2 không ngại thể hiện tình cảm với nhau trong các sự kiện fan meeting

"NuNew" Chawarin Perdpiriyawong sinh năm 2001, là ca sĩ và diễn viên trẻ tài năng. Anh được yêu thích nhờ diện mạo đẹp trai chuẩn idol xứ Hàn. Tại showbiz Thái Lan, "NuNew" Chawarin Perdpiriyawong được mệnh danh là "con trai quốc dân", "Viên ngọc sáng châu Á" sau tiếng vang của bộ phim Cutie Pie. Trong khi đó, "Zee" Pruk Panich sinh năm 1992. Tên tuổi anh vụt sáng sau tác phẩm Friend Zone (2018) và Cutie Pie (2022).

"NuNew" Chawarin Perdpiriyawong được mệnh danh là "con trai quốc dân"

"Zee" Pruk Panich có ngoại hình rắn rỏi, nam tính

Nguồn: KoreaBoo