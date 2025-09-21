Ngày 20/9, tờ KoreaBoo đưa tin 2 nam diễn viên Vương Quân Hào (25 tuổi, hay còn có nghệ danh là Guno) và Thành Hy (30 tuổi) đã chính thức thừa nhận mối quan hệ, tuyên bố họ đang hẹn hò trong buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Cặp nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung phim boylove mang tên Secret Lover (Đài Loan, Trung Quốc). Phản ứng hóa học ăn ý của cặp đôi này trong phim đã mang về cho họ 1 lượng fan mới khổng lồ sau khi Secret Lover lên sóng.

Không chỉ vậy, trong 1 buổi họp fan gần đây, Thành Hy đã quỳ gối trao nhẫn cho Vương Quân Hào trước sự chứng kiến của bố mẹ dưới hàng ghế khán giả. Ở sự kiện fan meeting khác, cặp nghệ sĩ còn liên tục hôn nhau trên sân khấu khiến khán giả kinh ngạc, phấn khích.

Vương Quân Hào (bên trái) và Thành Hy công khai hẹn hò

Cặp sao "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong tác phẩm boylove Secret Lover. Trước khi công khai mối quan hệ, Thành Hy từng quỳ gối trao nhẫn cho Vương Quân Hào trên sân khấu fan meeting

Cặp đôi cũng chẳng ngại hôn nhau, thể hiện tình cảm trước mặt các khán giả

Chuyện tình cảm của Vương Quân Hào và Thành Hy nhận được sự chúc mừng từ công chúng. Dù vậy, việc cặp sao công khai hẹn hò khi Secret Lover gây bão màn ảnh cũng khiến họ vấp phải nghi vấn giả vờ "phim giả tình thật", yêu nhau ngoài đời để đánh bóng tên tuổi. Trước lời đàm tiếu này của netizen, Vương Quân Hào phủ nhận. Anh khẳng định mình và Thành Hy nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cả 2 cũng từng được công ty quản lý xác nhận về chuyện hẹn hò trước khi quyết định công khai, thay vì yêu trong bóng tối.

Cặp sao khẳng định họ nghiêm túc yêu đương, không mượn chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi

Vương Quân Hào sinh năm 2000, là diễn viên tân binh của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Secret Lover cũng là phim đầu tay của Vương Quân Hào. Trong khi đó, Thành Hy sinh năm 1995, là ca sĩ và diễn viên. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam A-TEAM - boyband được đánh giá có visual đỉnh nhất xứ Đài, được debut sau show tuyển chọn thần tượng mang tên Fighting!. Ngoài ca hát, Thành Hy còn lấn sân sang diễn xuất từ năm 2016.

