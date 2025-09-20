Quách Ngọc Tuyên ngoài 40: Chủ 2 nhà hàng, cái lớn nhất 400 m2, cuộc sống viên mãn bên vợ kém 16 tuổi

Ở tuổi ngoài 40, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đang có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. Cách đây gần 1 tháng, Quách Ngọc Tuyên khai trương nhà hàng thứ hai với diện tích lên đến 400 m2, nằm ngay mặt tiền một con đường lớn ở quận Bình Tân, TPHCM. Ngoài ra, anh còn đang xây nhà tặng ba mẹ ở Cần Giuộc, Long An với diện tích 130 m2, 1 trệt 1 lầu 1 sân thượng, 8 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp.

“Cuộc sống của tôi đang suôn sẻ. Tôi rất hài lòng nhưng vẫn phải cố gắng hơn nữa. Chuyện xây nhà cho ba mẹ, nói thật là đến giờ tôi vẫn không biết sao mình có thể làm được điều đó. Hiện tại, nhà đã xong phần thô, tôi đang cho làm cửa và nội thất”, nam diễn viên sinh năm 1984 đã mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế.

Ở tuổi ngoài 40, Quách Ngọc Tuyên sở hữu 2 nhà hàng.

Nhật Kim Anh tới nhà hàng của Quách Ngọc Tuyên để ủng hộ anh.

Với đàn anh thân thiết Hứa Minh Đạt.

- Anh có thể tiết lộ kinh phí xây nhà cho ba mẹ dưới quê là bao nhiêu không?

Tôi xin từ chối chia sẻ về điều này bởi vì người thương thì không nói, người không hiểu nói mình khoe của. Tôi rất sợ điều đó. Tôi chỉ muốn làm âm thầm thôi. Tôi đăng clip lên kênh Youtube nhưng cũng không nói gì nhiều, càng không nhắc chuyện kinh phí. Thậm chí, nội dung phải hợp lý tôi mới đăng. Ví dụ đem chăn ga gối nệm về cho ba mẹ thì tôi quay nhưng không dám đi từng phòng giới thiệu, tôi sợ phản cảm.

- Ba mẹ anh cảm thấy thế nào khi được con xây nhà mới cho như vậy?

Ba mẹ tôi hạnh phúc lắm. Tôi cảm nhận điều đó qua từng giai đoạn, và thấy rõ sự hạnh phúc của ba mẹ. Lúc tôi quyết định làm nhà, ba mẹ đã bất ngờ rồi. Ba hỏi “con đủ tiền không mà làm?”. Tôi bảo “con chuẩn bị xong hết rồi, ba yên tâm. Giờ ba đồng ý là triển khai thôi”.

Hôm đập nhà cũ, tôi không có mặt vì đang đi “cày”. Em ruột tôi quay clip gửi cho tôi xem. Khi thợ đập từng mảng tường nhà cũ xuống, mẹ tôi đứng khóc. Căn nhà đó theo ba mẹ hơn 30 năm, từ lúc ba mẹ rất khổ. Ba mẹ đi bán gà, bán vịt, bán khô, bán đủ thứ để dành dụm, chắt chiu từ cái nhà lá xây lên được căn nhà đó.

Khi xây còn không đủ tiền nên không tô trát được tường, cả nhà cứ ở suốt như vậy hơn 30 năm qua. Cửa sổ, cửa chính trong nhà chỉ là khung sắt chứ không có kính.

Ba mẹ nói, sau này có tiền sẽ gắn kính vô nhưng tôi ở nhà đó hơn 30 năm, không gắn được kính, cứ để như vậy. Hễ trời mưa là nước tạt hết vào nhà.

Anh đang xây nhà cho ba mẹ dưới quê với 8 phòng ngủ, diện tích 130 m2. Nam diễn viên người Long An vừa về quê thăm ba mẹ và quay clip cập nhật tiến độ xây dựng của căn nhà lên Youtube.

Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần trời mưa, anh em tôi lại lấy nylon rồi dùng kẹp phơi đồ để kẹp lại che không cho nước mưa không tạt vào nhà. Cho nên khi đập nhà cũ, mẹ đứng khóc còn ánh mắt ba rất hạnh phúc.

Ba tôi là người trực tiếp trông coi công trình đó. Bình thường, ba không dùng Zalo nhưng khi xây nhà, công trình làm tới đâu, ba lại quay clip gửi cho tôi, kiểu như “báo cáo” (cười). Về nhà, tôi có nghe mẹ nói là ba vui lắm. Mẹ bảo, “Mẹ không dám nghĩ là có ngày lại có được cái nhà như thế này”. Mẹ nói câu đó và rớt nước mắt.

Thời điểm tôi mới lên thành phố đi học cũng vậy. Thấy bạn bè đi xe hơi, trong đầu tôi nghĩ y chang như mẹ. Tôi không dám nghĩ là mình có xe hơi để bước xuống nhưng rồi một ngày, tôi cũng tự lái được nó.

- Đó là một hành trình không hề dễ dàng?

Khi tôi đăng clip xây nhà cho ba mẹ lên, nhiều bạn nói, diễn viên mà giờ mới xây được nhà. Diễn viên cũng tùy người. May mắn nổi tiếng thì dễ, còn tôi chắt góp từ từ.

Tôi làm nghề đến nay là 19 năm nhưng thời gian gần đây mới được khán giả thương nhiều còn thời gian trước là đi làm để có tiền đóng nhà trọ, sinh hoạt qua ngày. Lâu lâu gửi về được cho mẹ vài trăm ngàn hay 1,2 triệu là mừng lắm rồi. Còn bây giờ may mắn được khán giả thương.

Thực sự, tôi cảm ơn nhân vật đại ca Vi Cá từ phim “Giải cứu tiểu thư” do Hồ Việt Trung sản xuất. Dù trước đó, tôi đã tạo được nền tảng rồi nhưng để bật lên và để khán giả thương là từ nhân vật này. Sau đó lại may mắn trúng vai Tư Hậu của Lật Mặt 7, được khán giả thương nhiều hơn nữa. Tôi có đà đó nên công việc cũng thuận lợi hơn.

Quách Ngọc Tuyên cũng có cuộc sống viên mãn bên vợ kém 16 tuổi xinh đẹp và các con ngoan ngoãn.

- Vậy hiện tại thu nhập của anh đến từ kinh doanh hay từ nghệ thuật?

Tôi nói thật là nguồn thu từ kinh doanh cho đến thời điểm này, tôi đều tái đầu tư hết. Còn thu nhập chính của tôi vẫn là từ nghệ thuật. Tôi có được như hôm nay cũng là nhờ nghề diễn viên. Tôi lấy tiền từ làm nghề để mở nhà hàng, và có tên Vi Cá cũng là từ nghề. Vậy nên tôi luôn tâm niệm, làm gì thì làm, tôi vẫn ưu tiên nghề diễn. Tôi chưa bao giờ để công việc kinh doanh làm ảnh hưởng đến chuyện đi diễn.

- Nhắc đến Quách Ngọc Tuyên, nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống của anh với bà xã kém 16 tuổi. Một cuộc hôn nhân viên mãn với vợ đẹp, con ngoan. Vậy điều gì khiến anh tự hào nhất về gia đình nhỏ của mình?

Tôi may mắn có một gia đình được nhiều người thương. Tính ra Bào Ngư, Vi Cá kiếm tiền còn giỏi hơn tôi. Vì có những nhãn hàng book tôi quảng cáo đều yêu cầu có 2 bé và cả bà xã chứ không chịu một mình Quách Ngọc Tuyên.

Khi làm kênh Youtube về cuộc sống gia đình, tôi chỉ nghĩ đó là cách mình lưu giữ kỷ niệm cho con. Vô tình được mọi người thương nên tôi có chút tiền từ đó. Rồi các nhãn hàng book quảng cáo. Tôi trích từ nguồn tiền đó ra để cho người này, giúp người kia như một cách chia sẻ với người khác.

Tôi tập cho con biết chia sẻ bằng cách để Bào Ngư cầm tiền, quà trao cho những cô chú, anh chị, ông bà đó. Tương lai như thế nào tôi không biết nhưng hiện tại, tôi khá hài lòng về các con và những gì mình đang có.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!